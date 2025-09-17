UBND TP. Huế làm việc với Công ty CP Acecook Việt Nam

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình trao tặng món quà lưu niệm đến Công ty CP Acecook Việt Nam

Đại diện Công ty CP Acecook Việt Nam cho biết: Từ tháng 7/2009, Acecook đã ra mắt thương hiệu Bún Hằng Nga với nhiều hương vị bún đặc trưng vùng miền, nổi bật là sản phẩm “Bún Hằng Nga - Hương vị Bún bò Huế”.

Ngày 27/6/2025 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 2203/QĐ-BVHTTDL đưa “Tri thức dân gian về Bún bò Huế” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sau sự kiện này, Acecook đặc biệt quan tâm đến hoạt động sản xuất - kinh doanh đối với thương hiệu “Bún Hằng Nga - Hương vị Bún bò Huế”, đảm bảo tuân thủ đúng quy định về sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu chứng nhận và xuất xứ sản phẩm.

Acecook đề nghị UBND TP. Huế xem xét, cấp phép (hoặc có văn bản đồng thuận) cho công ty được sử dụng tên gọi “Bún bò Huế” trên sản phẩm. Công ty sẵn sàng ký kết thỏa thuận hoặc thực hiện các điều kiện do UBND TP. Huế quy định để đảm bảo việc sử dụng tên gọi này tuân thủ tiêu chí về chất lượng, hương vị và tính minh bạch. Công ty cũng mong muốn chia sẻ định hướng và kế hoạch của công ty trong việc đưa sản phẩm trở thành một kênh quảng bá văn hóa ẩm thực Huế đến người tiêu dùng trong và ngoài nước, cũng như gắn kết với phát triển du lịch địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Bún bò Huế là món ăn kết tinh tinh hoa ẩm thực Cố đô, vừa mang giá trị văn hóa, vừa có tiềm năng kinh tế - du lịch rất lớn. Thành phố hoan nghênh các doanh nghiệp như Acecook chung tay giữ gìn, phát huy thương hiệu này, nhưng việc khai thác phải tuân thủ nghiêm các quy định về di sản văn hóa, chất lượng và nguồn gốc xuất xứ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cho biết: “Huế đang từng bước khẳng định vị thế là Kinh đô Ẩm thực của Việt Nam, hướng tới trở thành điểm đến đặc sắc trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Chúng tôi mong muốn các món ăn truyền thống, đặc biệt là Bún bò Huế, không chỉ được bảo tồn mà còn nâng cao thương hiệu, lan tỏa mạnh mẽ đến du khách trong và ngoài nước. Thành phố sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong các chương trình quảng bá, liên kết du lịch - ẩm thực, nhằm tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho du khách khi đến Huế. Chính quyền địa phương luôn sẵn sàng đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Acecook Việt Nam cũng như các doanh nghiệp khác đầu tư, hợp tác, phát triển tại Huế, góp phần quảng bá ẩm thực và nâng cao giá trị kinh tế - văn hóa cho địa phương”.