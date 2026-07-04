Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 16/7/2026 đến ngày 22/7/2026

|
|
Ngày
|
Thời gian
|
Khu vực
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
1. Phường Phú Xuân:
|
T5, 16/07/2026
|
6:00
|
17:00
|
- Trường mầm non Tây Lộc: số 53 Thái Phiên; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế: số 37 Trần Quốc Toản;
- Đường Nguyễn Trãi (từ Thánh Gióng đến Nguyễn Văn Trỗi), Trần Nhân Tông, Mai An Tiêm, Trần Khánh Dư, Dương Hòa, Hòa Mỹ, Thanh Lam Bồ, Nguyễn Thượng Hiền, Chu Mạnh Trinh, Lê Ngã, Lê Ngọc Hân, Đặng Nguyên Cẩn, Thái Phiên (từ đường Tôn Thất Thiệp đến đường La Sơn Phu Tử), Trần Quốc Toản (từ đường Nguyễn Quang Bích đến đường Tú Xương), Tôn Thất Thiệp (từ số nhà 170 đến số nhà 218), Nguyễn Quang Bích (từ số nhà 02 đến số nhà 08 và từ số nhà 03 đến số nhà 21); Số nhà 02, 05, 07, 09, 13 đường Dã Tượng (Các TBA Chánh Tây, TBA Tây Lộc 2, TBA Tây Lộc 3, TBA Thái Phiên);
- Ban Quản Lý Chợ Tây Lộc: số 209 Nguyễn Trãi;
- Đường Lê Đại Hành (từ đường Trần Khánh Dư đến Nguyễn Trãi), Trần Quốc Toản ( từ đường Nguyễn Quang Bích đến đường Hoàng Diệu) - (TBA Trần Quốc Toản).
|
T2, 20/07/2026
|
6:00
|
8:00
|
Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế (Đại nội Huế) - (TBA Hiển Nhơn)
|
7:00
|
11:30
|
Đường Phùng Hưng (từ đường Triệu Quang Phục đến đường Tuệ Tĩnh) - (Nhánh A TBA Canh Nông 3);
- Đường Phùng Hưng (từ đường Triệu Quang Phục đến đường Nhật Lệ), kiệt 58 Phùng Hưng (Nhánh C TBA Dép Thêu: BC5300982, BC5300993).
|
2. Phường Kim Long:
|
T6, 17/07/2026
|
5:45
|
11:25
|
Đường Vạn Xuân (từ số nhà 47 đến số nhà 69), Phạm Thị Liên (từ số nhà 01 đến số nhà 29 và từ số nhà 02 đến số nhà 40), Kiệt: 15, 28, 30, 36 (Nhánh A, B TBA Kim Long 3: BC5300661, BC5300662)
|
6:45
|
16:30
|
TBA Hương Hồ 1, TBA Lựu Bảo. (KV Điện lực Hương Trà)
|
7:00
|
11:25
|
Đường Phạm Thị Liên (từ số nhà 01 đến số nhà 29 và từ số nhà 02 đến số nhà 40), Kiệt: 15, 28, 30, 36 (Nhánh B TBA Kim Long 5)
|
T3, 21/07/2026
|
5:30
|
11:30
|
- Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 08 đến số nhà 78), Kiệt: 15, 20, 34, 68, 78 Nguyễn Hữu Dật (TBA Trúc Lâm 4);
- Kiệt 240 Lý nam Đế (TBA Nguyễn Hữu Dật 2).
|
3. Phường Hương An:
|
T7, 18/07/2026
|
6:00
|
14:30
|
- Bệnh viện Da liễu thành phố Huế, Bệnh viện Phổi thành phố Huế, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế: số 54 Tản Đà (TBA TTPC Bệnh Xã Hội);
- Đường Tản Đà (từ số nhà 94 đến đường Nguyễn Văn Linh), Tổ 7 KV3 phường Hương An, Lễ Khê (TBA Thống Nhất 6);
- Ban Quản Lý Chợ Hương Sơ: số 58 Tản Đà; Dãy: A, B, C Khu CC Hương Sơ, Dãy: H1, H3, H5, G3, G5 Khu TĐC Hương Sơ thuộc phường Hương An (TBA Tái Định Cư Hương Sơ);
- Đường Nguyễn Bá Học, Tổ: 6, 7 KV3, Phường Hương An; Dãy: H3, H5, H6 Khu TĐC Hương Sơ thuộc Phường Hương An (TBA TĐC Hương Sơ 2);
- Đường Tản Đà (từ Lệ Khê đến Nguyễn Bá Học); Tổ: 5, 6, 7, 8 thuộc phường Hương An; Xóm 3, Lệ Khê, P Hương An (TBA Thống Nhất 7);
Kiệt 121 Trần Quý Khoáng (TBA Trần Quý Khoáng);
- Xóm 1, Xóm 2 thuộc phường Hương An; Trần Quý Khoáng (TBA Thống Nhất 3)
|
4. Phường Hóa Châu:
|
T4, 22/07/2026
|
5:45
|
11:25
|
Thôn Triều Sơn Nam (Nhánh B TBA Hương Vinh 1-BC5302332)
|
7:00
|
11:25
|
Thôn Triều Sơn Nam (Nhánh B TBA Hương Vinh 5-BC5302371)
|
5. Phường Thuận Hóa:
|
T5, 16/07/2026
|
6:00
|
14:00
|
- Đường Bùi Thị Xuân (từ số nhà 131 đến số nhà 241);
- Công ty CP Quản Lý Vận Hành Xử Lý Nước Thải Việt Nam (TBA Trạm Bơm số 1).
|
T6, 17/07/2026
|
5:30
|
11:30
|
Đường Phan Bội Châu (từ số nhà 179 đến số nhà 293)
|
T7, 18/07/2026
|
5:15
|
10:30
|
Đường Lý Thường Kiệt (từ số nhà 27 đến số nhà 53), Đống Đa (từ số nhà 05 đến số nhà 09)
|
7:30
|
9:00
|
Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Xuân (TBA KS Gold)
|
9:30
|
11:00
|
Phòng PC07 - Công An Thành Phố Huế (TBA Công an TP Huế (52 Hùng Vương))
|
T4, 22/07/2026
|
5:00
|
15:30
|
Trung tâm Công viên cây xanh Thành phố Huế, Công ty CP Môi trường và Công trình Đô Thị Huế (TBA Chiếu sáng Cầu Bạch Hổ)
|
6. Phường An Cựu:
|
T6, 17/07/2026
|
5:30
|
10:30
|
Kiệt 01 đường Hoàng Quốc Việt
|
5:30
|
11:30
|
Đường Hồ Đắc Di (từ số nhà 79 đến số nhà 89), Nguyễn Khánh Toàn
|
7. Phường Vỹ Dạ:
|
T6, 17/07/2026
|
6:30
|
15:30
|
Thôn Dạ Lê
|
T7, 18/07/2026
|
5:00
|
7:00
|
- Trường Cao Đẳng Du lịch Huế: số 01 Điềm Phùng Thị; Xuân Thủy, Nguyễn Phan Chánh; Nghiệp vụ Du Lịch 2 (Trường CĐ Du lịch Huế)
|
8. Phường Thủy Xuân:
|
T7, 18/07/2026
|
15:00
|
16:30
|
Công ty TNHH Du Lịch và Thương Mại Á Đông (TBA Minh Mạng 2)
|
9. Phường Phong Điền:
|
T5, 16/07/2026
|
6:00
|
10:00
|
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Huế, Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera (TBA Viglacera);
- Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế (TBA Phân Vi Sinh 3-CD530168);
- Công ty CP Thành Đạt (TBA Thi công đường cứu hộ cứu nạn PĐ-ĐL).
|
T6, 17/07/2026
|
8:00
|
14:00
|
TDP Phong Hòa, TDP Hòa Xuân, TDP Xuân Lập, TDP Tân Lập, TDP Hiền An, Khu tái định cư Phong Xuân
(Các TBA Phong Hòa, TBA Xuân Lập, TBA Khu TĐC Phong Xuân, TBA Hiền An, TBA Hiền An 2)
|
T2, 20/07/2026
|
6:00
|
13:00
|
TDP Khánh Mỹ (TBA Phò Trạch 3)
|
T4, 22/07/2026
|
6:00
|
9:40
|
TDP An Thôn (TBA An Thôn)
|
10. Phường Phong Thái:
|
T5, 16/07/2026
|
6:00
|
10:00
|
- TBA Phân Vi Sinh 3 (CC530169);
- Công ty CP Giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế (TBA Ánh sáng Bơm Bắc Hiền- CC530151).
|
T6, 17/07/2026
|
8:00
|
11:00
|
- TDP Sơn Bồ (TBA Cụm 5 Cổ Bi - CC530014)
- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (TBA Bơm Phong Sơn - CD530128)
|
14:00
|
17:00
|
Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng (TBA Ga Hiền Sỹ- CD530146)
|
T2, 20/07/2026
|
8:00
|
11:00
|
TDP Thượng An (TBA Thượng An 1)
|
14:00
|
17:00
|
Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng (TBA Ga Phò Trạch- CD530146)
|
T3, 21/07/2026
|
6:00
|
16:40
|
TDP Cao Ban-Truông Cầu-La Vần (Các TBA Cao Ban, TBA Cao Ban 3)
|
11. Xã Đan Điền:
|
T5, 16/07/2026
|
6:00
|
10:00
|
- TBA Trang trại Quảng Thái;
- Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hải Nguyên (TBA CNX Hải Nguyên 2); Công ty TNHH Sản xuất Nông nghiệp Công nghệ cao và Năng lượng sạch Hoàng Nam (TBA Solar Hoàng Nam); Công ty TNHH Sản xuất Nông nghiệp Công nghệ cao và Năng lượng sạch Hoàng Yến (TBA Solar Hoàng Yến); Công ty TNHH Công nghệ xanh Cao Nguyên (TBA CNX Cao Nguyên 2); Công ty TNHH Công nghệ xanh Tây Nguyên (TBA CNX Tây Nguyên 2); Công ty TNHH Công nghệ Xanh Bắc Nguyên (TBA Solar CNX Bắc Nguyên 2).
|
T3, 21/07/2026
|
7:10
|
8:20
|
TBA Nghĩa Lộ. (KV Điện lực Quảng Điền)
|
12. Phường Phong Dinh:
|
T5, 16/07/2026
|
6:00
|
10:00
|
- TBA Lương Mai 2;
- Công ty CP Đầu tư Đoàn Sơn Thủy (TBA NM ĐMT Phong Điền 2 -CD830209).
|
8:00
|
10:30
|
TBA Bơm Mỹ Phú. (KV Điện lực Quảng Điền)
|
10:00
|
12:00
|
TDP Lương Mai (TBA Lương Mai 2)
|
13. Phường Phú Bài:
|
T5, 16/07/2026
|
6:00
|
17:00
|
TBA Phú Bài 8, TBA Trung tâm Giáo dục QP và AN (ĐH Huế)
|
T6, 17/07/2026
|
7:30
|
11:30
|
TBA Mũi Trãi 1
|
T3, 21/07/2026
|
7:30
|
15:00
|
- TBA Bơm Thủy Phù 4, TBA Thủy Phù 3;
- Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Phù (TBA Tân Khai);
- Hợp tác xã Nông nghiệp Phù Bài (TBA Bơm Thủy Phù 1).
|
14. Xã Lộc An:
|
T6, 17/07/2026
|
7:30
|
11:30
|
Công ty cổ phần Điện lực Phú Lộc (TBA Bắc Thượng)
|
T4, 22/07/2026
|
7:00
|
14:00
|
Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Đá Bạc 2, TBA KTĐ Đá Bạc); Công ty CP Vật liệu xây dựng Lộc Điền (TBA Mỏ đá Lộc Điền); Công ty TNHH MTV DVXD Long Phụng (TBA Mỏ đá Lộc Điền 2); Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế (TBA Cây xăng Lộc Điền); Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế TBA Chiếu sáng Quốc Lộ T1). (KV Điện lực Phú Lộc)
|
15. Phường Thanh Thủy:
|
T2, 20/07/2026
|
7:30
|
11:30
|
Công ty TNHH Trọng Vương (TBA Giấy Như Ý 2)
|
13:30
|
17:30
|
Chi nhánh Công ty CP đầu tư Điện Máy Xanh ( TBA Ngọc Tiến)
|
T4, 22/07/2026
|
6:00
|
17:30
|
- Các TBA Lăng Xá Bàu, TBA Thủy Thanh 2, TBA Cầu Ngói 2, TBA Cầu Ngói, TBA Bơm Sư Lỗ, TBA Xóm Trung, TBA Thanh Thủy Chánh, TBA Hói Sai Thượng;
- HTX Nông nghiệp Thủy Thanh (TBA Bơm Xóm Trung); HKD trung tâm dịch vụ, du lịch nhà hàng tiệc cưới Cầu Ngói (TBA Nhà hàng Cầu Ngói); Công ty CP 456 (TBA Thi công Tố Hữu (456)).
|
16. Xã Phú Vang:
|
T3, 21/07/2026
|
7:30
|
15:00
|
TBA Bơm Vinh Thái
|
17. Phường Hương Thủy:
|
T3, 21/07/2026
|
7:30
|
15:00
|
Các TBA Tô Đà, TBA Tô Đà 2, TBA Tân Tô, TBA Tân Tô 3, TBA Bơm Thủy Tân.
|
18. Xã Phú Hồ:
|
T4, 22/07/2026
|
6:00
|
17:30
|
TBA Bơm Sư Lỗ Thượng, TBA Đồng Di Tây
|
19. Phường Thuận An:
|
T5, 16/07/2026
|
13:30
|
16:00
|
TBA Nuôi tôm Quảng Công 4 - HC530289
|
20. Phường Phong Phú:
|
T5, 16/07/2026
|
7:15
|
16:45
|
'- TBA Nuôi Tôm Điền Hương 3;
- Công ty CP Thủy sản và thương mại Thuận Phước, Cơ sở nuôi trồng thủy sản Hồ Anh Tuấn (TBA Nuôi Tôm Điền Hương 1);
- Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ Cao Việ Nam - Chi nhánh 1 tại Huế (TBA Nuôi tôm Điền Môn 5);
- Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (TBA HKD Nguyễn Thị Mỹ Hạnh).
|
T3, 21/07/2026
|
8:00
|
11:30
|
Nhánh A Điền Lộc 3 - HC5300471)
|
21. Xã Phú Vinh:
|
T5, 16/07/2026
|
7:30
|
10:30
|
Thôn Hà Giang, Thôn Phường Nhất, Thôn 1, Thôn 3;
|
7:30
|
12:00
|
Thôn 4, Thôn 5
|
22. Phường Mỹ Thượng:
|
T4, 22/07/2026
|
7:30
|
10:00
|
TDP Dưỡng Mong
|
23. Xã A Lưới 1:
|
T6, 17/07/2026
|
7:30
|
17:00
|
- Các Thôn Kê, Thôn Ca Cú 1, Thôn Ca Cú 2, Thôn A Năm;
- Công ty CP Thủy điện Trường Phú (TBA TD C41 TĐ A Lin Thượng-EG530001)
|
24. Xã A Lưới 2:
|
T2, 20/07/2026
|
7:30
|
17:00
|
Thôn 6, Thôn Pâr Nghi
|
25. Xã A Lưới 3:
|
T5, 16/07/2026
|
7:30
|
17:00
|
- Các Thôn Quảng Phú, Thôn Quảng Thọ, Thôn Phú Xuân, Thôn Phú Thượng, Thôn A Xáp, Thôn A Đên, Thôn Căn Te, Thôn Căn Sâm, Thôn Căn Tôm, Thôn Phú Thành, Thôn Ky Ré, Thôn Hợp Thượng;
- Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế (TBA Làng VHDTTS A Lưới); Hộ kinh doanh Nguyễn Lương Ba (TBA Nguyễn Lương Ba);Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (TBA Bơm Hồng Thượng).
|
T3, 21/07/2026
|
7:30
|
17:00
|
Thôn Phú Thượng
|
26. Xã A Lưới 4:
|
16/07/2026
|
7:30
|
17:00
|
- Các Thôn Ka Nôn 2, Thôn Cưr Xo, Thôn Hương Thịnh, Thôn Hương Phú, Thôn Ka Nôn 1;
- Công ty TNHH Đồng Phát (TBA Bê Tông Đồng Phát); Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế (TBA Trạm Trộn Hương Phong).
|
27. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
|
T5, 16/07/2026
|
7:00
|
10:00
|
Thôn Phước Lộc (TBA TĐC Lộc Tiến)
|
28. Xã Phú Lộc:
|
T6, 17/07/2026
|
7:00
|
10:00
|
Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Xóm Cồn 2)