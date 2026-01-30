Xúc tiến thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Du lịch thành phố

Năm 2025, Huế vinh dự được trao quyền đăng cai Năm Du lịch quốc gia và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Lượng khách đến Huế ước đạt 6,3 triệu lượt, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm trước. Khách lưu trú đạt khoảng 2,41 triệu lượt, tăng gần 16%; doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng trên 64% so với cùng kỳ.

Theo ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch HHDL Việt Nam, Chủ tịch HHDL thành phố Huế, năm 2025, Hiệp hội đã đồng hành với Sở Du lịch cùng các đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của ngành du lịch địa phương. Các hội, doanh nghiệp lữ hành được định hướng phối hợp với hệ thống khách sạn xây dựng tour, tuyến và các gói sản phẩm kích cầu, phục vụ đại biểu và du khách trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia.

Bên cạnh đó, HHDL TP. Huế phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức thành công nhiều hội nghị quan trọng ngay tại Huế; đồng thời cùng HHDL Việt Nam triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá tại nhiều địa phương như Hội chợ VITM Hà Nội, ngày hội Lữ hành Việt Nam tại Quảng Ninh, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh…

Trong lộ trình phát triển du lịch Huế, năm 2026 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa ngành du lịch và cộng đồng doanh nghiệp và các đơn vị liên quan nhằm tạo động lực bứt phá. Trên tinh thần đó, HHDL thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thị trường, xây dựng sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến thu hút đa dạng nguồn khách trong thời gian tới.

Ngay từ đầu năm 2026, HHDL đã tập trung vào công tác thị trường. Đối với thị trường quốc tế, HHDL thành phố đang đồng hành với Sở Du lịch cùng HHDL và Lữ hành Hàn Quốc trong hoạt động xúc tiến, quảng bá, hướng đến khai thác nguồn khách và mở đường bay Busan (Hàn Quốc) - Huế dự kiến vào cuối tháng Ba.

Đối với thị trường trong nước, HHDL TP. Huế phối hợp với HHDL Nha Trang - Khánh Hòa chuẩn bị tổ chức các đoàn khảo sát điểm đến giữa hai địa phương; đồng thời dự kiến tổ chức hội nghị xúc tiến tại Huế nhằm trao đổi, đề xuất phương án mở đường bay Huế - Nha Trang, khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của mỗi địa phương trong thời gian tới.