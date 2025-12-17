Tăng giải pháp chuyển đổi xanh cho ngành du lịch

Với chủ đề “Tỏa sáng di sản xanh Huế, phát triển bền vững”, hội nghị là diễn đàn quan trọng quy tụ đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp du lịch - lữ hành và các đơn vị liên quan cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp chuyển đổi xanh cho ngành du lịch.

Chương trình khảo sát điểm đến dành cho các doanh nghiệp du lịch trong nước bên lề hội nghị

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu tác động ngày càng rõ nét, mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc đạt được Net Zero được xem là giải pháp then chốt nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu không vượt quá ngưỡng an toàn, tránh những hệ lụy nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Để đạt được mục tiêu này, các quốc gia trên thế giới cần phải giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính từ các nguồn sử dụng nhiên liệu hóa thạch, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải và cả trong lĩnh vực du lịch và lữ hành.

Du lịch Net Zero hướng tới mô hình phát triển du lịch không gây tổn hại đến môi trường trong toàn bộ quá trình vận hành. Theo đó, các doanh nghiệp du lịch được khuyến khích áp dụng các giải pháp giảm phát thải carbon, sử dụng tài nguyên hiệu quả, hạn chế rác thải nhựa, đồng thời tham gia tích cực vào hoạt động bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên và giá trị văn hóa bản địa.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với những thách thức của biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường…, ngành du lịch phải chuyển mình mạnh mẽ. Chuyển đổi xanh trong du lịch không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc nếu muốn phát triển lâu dài và có trách nhiệm trong tương lai. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng hội nghị sẽ trở thành không gian chia sẻ tri thức, kết nối hợp tác và cùng định hướng cho sự phát triển du lịch xanh của Việt Nam. Thông qua hội nghị, TP. Huế cũng sẽ tiếp thu được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để hiện thực hoá mục tiêu phát triển du lịch xanh của mình trong thời gian tới.

Bên lề hội nghị đã diễn ra chương trình khảo sát (famtrip) dành cho các doanh nghiệp du lịch trong nước tại TP. Huế.