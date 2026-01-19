Đánh thức tiềm năng du lịch, dịch vụ xã Đan Điền

Du khách chụp ảnh khi đến với du lịch đầm phá Đan Điền

Trăn trở ấy đã được cụ thể hóa tại hội nghị tham vấn công tác quản lý, xúc tiến và quảng bá hoạt động du lịch trên địa bàn xã Đan Điền do Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã tổ chức ngày 31/1. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các sở, ngành chuyên môn về du lịch, những người trực tiếp làm du lịch tại địa phương cùng đông đảo cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn TP. Huế.

Theo lãnh đạo xã Đan Điền, mục tiêu của hội nghị không nằm ngoài việc tìm lời giải cho bài toán phát triển du lịch - dịch vụ đúng với tiềm năng vốn có. Đây là vấn đề khó, cần sự vào cuộc đồng bộ, nhưng hoàn toàn có thể thực hiện được nếu có hướng đi phù hợp và quyết tâm chính trị cao.

Tiềm năng lớn, nhưng khai thác chưa tương xứng

Ông Phạm Công Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền cho biết, xã có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng với hệ thống sông, hồ, trằm, bàu, đặc biệt là khoảng 2.500 ha diện tích mặt nước đầm phá Tam Giang. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm đời sống vùng đầm phá.

Bên cạnh đó, Đan Điền còn có tiềm năng về lịch sử, văn hóa; cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư; các hoạt động văn hóa - thể thao được chú trọng kích cầu; nhiều hợp tác xã du lịch, dịch vụ duy trì hoạt động… Tuy nhiên, thực tế cho thấy du lịch - dịch vụ của địa phương vẫn chưa phát huy hết lợi thế sẵn có.

Ngư Mỹ Thạnh - điểm du lịch cộng đồng, sinh thái đặc trưng vùng đầm phá Tam Giang được xác định là “đầu tàu” trong phát triển du lịch của xã. Hoạt động đưa đò du lịch trên đầm phá là sản phẩm quan trọng, vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa góp phần quảng bá hình ảnh địa phương. Thế nhưng, hoạt động này hiện vẫn còn mang tính tự phát, thiếu quy chế quản lý thống nhất; phương tiện chưa đảm bảo điều kiện đăng kiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Hướng dẫn viên Lưỡng Thị Hiền giới thiệu những nét độc đáo của phá Tam Giang

Cùng với đó, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều; tình trạng chở khách tự phát, chưa niêm yết giá, chưa thống nhất giá dịch vụ vẫn còn; việc cung cấp ẩm thực trên đò, thuyền chưa được quản lý chặt chẽ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác bảo vệ môi trường và gìn giữ hình ảnh du lịch chưa được kiểm soát hiệu quả. Những tồn tại này nếu không sớm khắc phục sẽ trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển du lịch bền vững.

Tìm “điểm nhấn” để tạo bước chuyển bền vững

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tâm huyết đã được đưa ra với mục tiêu chung là phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, du lịch - dịch vụ của Đan Điền, nhưng phải đặt trong yêu cầu phát triển bền vững.

Ông Trần Minh Tân, Trưởng phòng Quy hoạch Sở Du lịch TP. Huế cho rằng, Đan Điền cần tạo được “điểm nhấn” riêng thì du lịch mới phát triển. Việc đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp, biết kể những câu chuyện đời thường, gần gũi về vùng đầm phá, con người địa phương sẽ là yếu tố quan trọng để níu chân du khách. Đồng thời, cần tính đến bài toán lưu trú để kéo dài thời gian ở lại của khách.

Dưới góc độ nghiệp vụ, bà La Thị Thanh Luyến, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Du lịch nhấn mạnh: Đan Điền có lợi thế rõ nét về du lịch đầm phá, nhưng phải đặt trong định hướng du lịch xanh, du lịch bền vững. Trong đó, người dân địa phương chính là chủ thể. Thời gian tới, Sở Du lịch sẽ phối hợp với địa phương tổ chức các lớp tập huấn nhằm giúp hoạt động du lịch được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp hơn.

Về lâu dài, ông Nguyễn Võ Kỳ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP. Huế cho rằng, số hóa thông tin du lịch là xu hướng tất yếu. Việc ứng dụng công nghệ sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong quảng bá, kết nối và thúc đẩy du lịch Đan Điền phát triển mạnh mẽ hơn.

Một du khách đến từ Hà Nội thích thú chụp ảnh với những nét đẹp của phá Tam Giang

Từ thực tiễn và các ý kiến góp ý, xã Đan Điền xác định nhiều giải pháp trọng tâm trong thời gian tới: Kiện toàn các tổ dịch vụ - du lịch; triển khai bán vé tham quan có mã QR tại các điểm du lịch và trên nền tảng số; xây dựng các tour phù hợp như “2 ngày 1 đêm”, “1 ngày trên phá Tam Giang”, “nửa ngày trải nghiệm”… gắn với các hoạt động làm nông dân, ngắm rừng ngập mặn, tham quan làng bích họa Ngư Mỹ Thạnh, làng nghề mây tre đan Thủy Lập, chợ nổi, không gian trưng bày làng chài, homestay và thưởng thức ẩm thực đặc trưng vùng phá Tam Giang.

Khó khăn đã được nhìn nhận rõ, tiềm năng cũng đã được xác định. Theo nghị quyết của Đảng bộ xã Đan Điền, mục tiêu trong thời gian tới là tăng cường kết nối, xây dựng quy hoạch, kêu gọi đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Trên hết, đó là “đánh thức” tiềm năng, khai thác thế mạnh, tạo bước chuyển thực chất trong phát triển du lịch - dịch vụ, để người dân thực sự được hưởng lợi từ chính tài nguyên quê hương mình.