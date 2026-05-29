Chung tay thực hành du lịch xanh, phát triển bền vững

Thứ Sáu, 29/05/2026 12:34

HNN.VN - Sáng 29/5, Sở Du lịch phối hợp cùng Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” (TVA)/WWF-Việt Nam tổ chức sự kiện “Từ Check in Huế Xanh đến Du lịch giảm nhựa - Hành trình lan tỏa”.

Theo ban tổ chức, trong những năm gần đây, Huế đang từng bước khẳng định hình ảnh của một điểm đến xanh, thân thiện và có trách nhiệm với môi trường thông qua nhiều sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành du lịch. Với sự đồng hành của Dự án TVA, Sở Du lịch thành phố Huế, Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp du lịch - dịch vụ và cộng đồng địa phương, nhiều mô hình thực hành du lịch giảm nhựa đã được hình thành và lan tỏa mạnh mẽ tại các điểm đến cộng đồng, cơ sở lưu trú, tour tuyến và hoạt động trải nghiệm dành cho du khách.

Tại chương trình, Sở Du lịch đã công bố Bộ Tiêu chí Du lịch xanh thành phố Huế, một trong những định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp du lịch chuyển đổi theo hướng thân thiện môi trường, có trách nhiệm hơn với cộng đồng và nâng cao chất lượng điểm đến.

Sự kiện cũng ghi nhận nhiều câu chuyện thực tiễn và mô hình tiêu biểu trong hành trình giảm nhựa tại địa phương như điểm đến du lịch cộng đồng giảm nhựa tại thôn Dỗi, Khe Tre; hành trình “Từ Nông nghiệp, Ẩm thực đến Du lịch giảm nhựa” tại điểm du lịch cộng đồng Kim Trà; chia sẻ hành trình đạt chứng nhận Du lịch Xanh VITA Green của đơn vị Thanh Lịch Royal Boutique.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là hoạt động “Cây lan tỏa - Cam kết hành động vì Du lịch xanh, giảm nhựa”, nơi các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, điểm đến đơn vị du lịch và người tham gia cùng viết xuống những hành động cụ thể nhằm giảm phát sinh rác thải nhựa trong hoạt động kinh doanh, phục vụ du khách và sinh hoạt hàng ngày.

Trong khuôn khổ sự kiện, Sở Du lịch và Dự án TVA đã tổng kết và trao giải Cuộc thi “Check in Huế Xanh” với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Dịp này, Sở Du lịch và Dự án TVA/WWF-Việt Nam cũng trao giấy khen và quà tặng cho 29 đơn vị tiên phong thực hành giảm nhựa tiêu biểu giai đoạn 2023 - 2026, bao gồm các khách sạn, doanh nghiệp lữ hành, điểm du lịch cộng đồng, nhà hàng, cơ sở dịch vụ du lịch và một số đơn vị tiên phong khác trên địa bàn thành phố.

HỮU PHÚC
Ngày hội Sen Huế diễn ra từ 19 - 21/6

Sáng 29/5, thông tin từ Sở Du lịch cho biết Ngày hội Sen Huế 2026 “Ngự liên thức thủy” sẽ được tổ chức từ ngày 19 - 21/6/2026 với chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật - ẩm thực đặc sắc trong khuôn khổ Festival Huế 2026, hứa hẹn trở thành điểm hẹn mùa hè đầy cảm xúc dành cho người dân và du khách.

Hơn 100 món ăn quy tụ tại Lễ hội Ẩm thực chay - Festival Huế 2026

Trong chuỗi sự kiện kính mừng Đại Lễ Phật đản PL.2570 và Festival Huế 2026, chiều 28/5 (nhằm ngày 12/4 Âm lịch), Lễ hội Ẩm thực chay - Festival Huế 2026 chính thức khai mạc tại không gian bên bờ sông Hương. Sự kiện do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành phố phối hợp với Ban Tổ chức Festival Huế 2026 chủ trì tổ chức.

Hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng ở khu vực Bạch Mã - Lăng Cô - Cảnh Dương

Ngày 28/5, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã đi khảo sát, kiểm tra thực tế một số dự án, vị trí có tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ tại khu vực phía Nam TP. Huế, gồm: Vườn quốc gia Bạch Mã, Bắc Hải Vân, làng chài An Cư Đông, Quảng trường Lăng Cô, Cảnh Dương và các tuyến giao thông kết nối liên vùng.​ Tham gia đoàn còn có các có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Giữ chân du khách ở Bản Dỗi

Bằng cách gìn giữ văn hóa Cơ Tu trong đời sống thường ngày và đưa những giá trị bản địa vào hoạt động trải nghiệm, người dân bản Dỗi đang tạo nên hướng đi riêng cho du lịch cộng đồng phía tây TP. Huế. Nơi đây đang dần trở thành điểm đến của nhiều du khách yêu thích du lịch cộng đồng ở vùng cao Khe Tre.

Khơi dòng du lịch từ di sản

Từ những chuyến thuyền điện qua sông Ngự Hà đến ý tưởng hình thành phố đêm, tuyến ẩm thực, không gian văn hóa cộng đồng… Phú Xuân đang từng bước khai mở tiềm năng của “phường di sản”.

