Chung tay thực hành du lịch xanh, phát triển bền vững

Đại diện các đơn vị tham gia hoạt động "Cây lan tỏa - Cam kết hành động vì Du lịch xanh, giảm nhựa”

Theo ban tổ chức, trong những năm gần đây, Huế đang từng bước khẳng định hình ảnh của một điểm đến xanh, thân thiện và có trách nhiệm với môi trường thông qua nhiều sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành du lịch. Với sự đồng hành của Dự án TVA, Sở Du lịch thành phố Huế, Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp du lịch - dịch vụ và cộng đồng địa phương, nhiều mô hình thực hành du lịch giảm nhựa đã được hình thành và lan tỏa mạnh mẽ tại các điểm đến cộng đồng, cơ sở lưu trú, tour tuyến và hoạt động trải nghiệm dành cho du khách.

Tại chương trình, Sở Du lịch đã công bố Bộ Tiêu chí Du lịch xanh thành phố Huế, một trong những định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp du lịch chuyển đổi theo hướng thân thiện môi trường, có trách nhiệm hơn với cộng đồng và nâng cao chất lượng điểm đến.

Sự kiện cũng ghi nhận nhiều câu chuyện thực tiễn và mô hình tiêu biểu trong hành trình giảm nhựa tại địa phương như điểm đến du lịch cộng đồng giảm nhựa tại thôn Dỗi, Khe Tre; hành trình “Từ Nông nghiệp, Ẩm thực đến Du lịch giảm nhựa” tại điểm du lịch cộng đồng Kim Trà; chia sẻ hành trình đạt chứng nhận Du lịch Xanh VITA Green của đơn vị Thanh Lịch Royal Boutique.

Lãnh đạo Sở Du lịch trao tặng giấy khen cho các đơn vị tiên phong thực hành giảm nhựa

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là hoạt động “Cây lan tỏa - Cam kết hành động vì Du lịch xanh, giảm nhựa”, nơi các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, điểm đến đơn vị du lịch và người tham gia cùng viết xuống những hành động cụ thể nhằm giảm phát sinh rác thải nhựa trong hoạt động kinh doanh, phục vụ du khách và sinh hoạt hàng ngày.

Trong khuôn khổ sự kiện, Sở Du lịch và Dự án TVA đã tổng kết và trao giải Cuộc thi “Check in Huế Xanh” với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Dịp này, Sở Du lịch và Dự án TVA/WWF-Việt Nam cũng trao giấy khen và quà tặng cho 29 đơn vị tiên phong thực hành giảm nhựa tiêu biểu giai đoạn 2023 - 2026, bao gồm các khách sạn, doanh nghiệp lữ hành, điểm du lịch cộng đồng, nhà hàng, cơ sở dịch vụ du lịch và một số đơn vị tiên phong khác trên địa bàn thành phố.