Bảo vệ môi trường phá Tam Giang từ thông điệp “giảm nhựa”

Hướng dẫn viên Lường Thị Hiền tuyên truyền du lịch, kết hợp với bảo vệ môi trường đầm phá Tam Giang

“Điểm nhấn” truyền thông giữa làng chài

Để cụ thể hóa mục tiêu ấy, cấp ủy, chính quyền xã Đan Điền cùng các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học đã chọn thôn Cư Lạc - Ngư Mỹ Thạnh làm điểm để triển khai. Đây là khu vực có phần lớn người dân sinh sống bằng nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản trên đầm phá.

Làng chài Ngư Mỹ Thạnh cũng là điểm du lịch cộng đồng, sinh thái đặc trưng của vùng đầm phá. Những năm gần đây, nơi đây thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm “một ngày làm ngư dân”: Chèo ghe tay, chèo SUP, đạp trìa, bủa lưới, đan lưới, câu cá… Hoạt động đi thuyền du lịch trên phá trở thành sản phẩm chủ lực, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và quảng bá hình ảnh địa phương.

Ông Phan Văn Ty, Trưởng thôn Ngư Mỹ Thạnh cho biết, xã Đan Điền có khoảng 2.500ha mặt nước thuộc hệ đầm phá Tam Giang với vẻ đẹp tự nhiên và nguồn lợi thủy sản phong phú, tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. “Tuy nhiên, nếu môi trường không được chú trọng bảo vệ thì khó có thể phát triển du lịch bền vững”, ông Ty nhấn mạnh.

Từ nhận thức “phát triển phải đi đôi với bảo tồn”, tuyến đường tranh bích họa “Giảm nhựa Cư Lạc - Ngư Mỹ Thạnh” ra đời. Những ngày này, dọc tuyến du lịch Cư Lạc - Ngư Mỹ Thạnh, du khách không khỏi bất ngờ trước sự đổi thay của làng chài nhỏ này. Những mảng tường cũ kỹ được khoác lên sắc màu tươi mới bằng những bức tranh sinh động về đời sống của ngư dân... xen lẫn dòng chữ “Giảm nhựa - bảo vệ tương lai”.

Chị Lường Thị Hiền, hướng dẫn viên du lịch cộng đồng tại làng Ngư Mỹ Thạnh chia sẻ: “Du khách rất thích chụp ảnh tại tuyến bích họa. Điều đáng mừng hơn là họ đọc thông điệp, hỏi thêm về hoạt động bảo vệ môi trường của làng. Bằng hình ảnh trực quan, dễ tiếp cận, tuyến đường bích họa trở thành “kênh truyền thông mềm” hiệu quả, tác động trực tiếp đến nhận thức, hành động của người dân và du khách”.

Ông Phạm Công Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền cho biết, làng chài Ngư Mỹ Thạnh có hơn 200 hộ dân đã quen với đời sống sông nước, xem chiếc thuyền, chiếc ghe là mái nhà. Tuyến đường bích họa không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan nông thôn, mà còn là điểm nhấn truyền thông, giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa dùng một lần, chung tay gìn giữ môi trường sống.

Từ khẩu hiệu đến hành động cụ thể

Tại hội nghị tham vấn về phát triển du lịch tại xã Đan Điền gần đây, các đại biểu, khách mời... đã thống nhất quan điểm: Thông điệp sẽ không dừng lại ở những bức tường tranh bích họa hay khẩu hiệu treo dọc tuyến làng, mà phải được cụ thể hóa bằng giải pháp đồng bộ.

Bà La Thị Thanh Luyến, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Du lịch phân tích: Người dân địa phương giữ vai trò then chốt, là nhân tố quyết định thành công trong phát triển du lịch, dịch vụ tại Đan Điền. Khi cộng đồng vừa tham gia làm du lịch sinh thái, vừa chủ động gìn giữ môi trường sống, giá trị điểm đến mới được nâng tầm và duy trì bền vững.

Theo bà Luyến, trong bối cảnh hiện nay, việc đảm bảo môi trường không bị ô nhiễm là yêu cầu tất yếu và là yếu tố cốt lõi để phát triển du lịch lâu dài, hài hòa giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm bảo tồn.

Theo đó, địa phương vận động các hộ dân, chủ homestay hạn chế sử dụng túi ni-lông, ống hút nhựa; khuyến khích du khách mang theo bình nước cá nhân; thường xuyên tổ chức các đợt ra quân làm sạch mặt nước trên phá; lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào sinh hoạt thôn, đoàn thể.

Các hộ làm du lịch cũng ký cam kết không xả rác xuống đầm phá; rác thải sinh hoạt được phân loại, thu gom định kỳ; hạn chế tối đa đồ nhựa dùng một lần trong phục vụ khách. Nhiều gia đình chuyển sang sử dụng ống hút tre, hộp giấy, giỏ cói vừa thân thiện với môi trường, vừa tạo nét mộc mạc đặc trưng của làng chài.

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì đều đặn tại làng chài Ngư Mỹ Thạnh. Từ bến thuyền, tuyến đường vào làng đến khu vực trải nghiệm trên phá đều được dọn vệ sinh, vớt rác trôi nổi. Có những buổi, người dân chèo SUP kết hợp thu gom rác, biến hoạt động du lịch thành hành động bảo vệ môi trường đầy ý nghĩa.

Khi người dân nhận thức được môi trường sạch đồng nghĩa với nguồn cá tôm dồi dào hơn, du khách quay trở lại nhiều hơn, thu nhập ổn định hơn, thì việc giảm rác thải nhựa không còn là phong trào mang tính vận động, mà trở thành thói quen tự giác. Trong hành trình ấy, mỗi ngư dân là một “người giữ nước”, mỗi du khách là một “đại sứ môi trường”.