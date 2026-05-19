Ngày hội Sen Huế diễn ra từ 19 - 21/6

Ướp trà sen tại hồ



Ngày hội Sen Huế 2026 sẽ diễn ra tại Hồ Tịnh Tâm, phường Phú Xuân. Chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống gắn với sen Huế, tạo không gian giao lưu cộng đồng và góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Huế đối với du khách trong và ngoài nước.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh “Sen Ngự” xưa trong văn hóa cung đình Huế, chủ đề “Ngự liên thức thủy” là hành trình đánh thức vẻ đẹp của sen giữa mặt nước Hồ Tịnh Tâm - thắng cảnh nổi tiếng gắn liền với ký ức Kinh thành Huế.

Ngày hội Sen Huế 2026 sẽ mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm thú vị: Workshop ướp trà sen truyền thống và thưởng trà cùng nghệ nhân; trải nghiệm làm hoa sen giấy Thanh Tiên và tinh dầu sen; không gian check-in sen nghệ thuật giữa Hồ Tịnh Tâm; các gian hàng đặc sản, sản phẩm thủ công và quà lưu niệm từ sen; chương trình nghệ thuật - ẩm thực “Thức thủy show” với sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và những món ăn từ sen được chế biến bởi các đầu bếp danh tiếng…

Ngày hội Sen Huế 2026 không chỉ là những hoạt động lễ hội mà còn là không gian để cảm nhận chiều sâu văn hóa Huế qua nghệ thuật, ẩm thực, nghề thủ công và vẻ đẹp thanh lịch của con người Cố đô.