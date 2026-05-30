Mát lành ẩm thực mùa hè

HNN - Không quá cầu kỳ nhưng vô cùng tinh tế, với nhiều du khách, những món ăn mang hương vị hài hòa và thanh mát đã tạo nên sức hút riêng cho ẩm thực Huế khi hè về.

 Bún giấm nuốc, món ngon đặc trưng của mùa hè

Đến Huế vào thời điểm nắng nóng, chị Nguyễn Minh Lan và anh Trần Hữu Trung, đôi vợ chồng du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh đã dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu về các món ăn đặc trưng của Cố đô qua mạng xã hội. Chị Lan kể: “Trong lúc xem các video trên TikTok và Facebook, tôi đặc biệt chú ý đến món bún giấm nuốc. Nghe tên đã thấy lạ, một điểm thú vị nữa là loại đặc sản này chỉ xuất hiện tại vùng đầm phá. Bởi thế, sự tò mò cũng càng nhiều thêm”.

Theo những thông tin được đăng, chị tìm đến quán bún giấm nuốc trên đường Chi Lăng (phường Phú Xuân) vào cuối buổi chiều. Khi lần đầu thưởng thức tô bún giấm nuốc với rau sống, bún, tôm, nước riêu và đặc biệt là phần chân nuốc, chị Lan cảm thấy vô cùng lạ miệng.

Chị chia sẻ: “Món ăn này có vị nhẫn đắng của rau sống, vị ngọt từ nước dùng, vị chua của giấm, mùi ruốc thơm và vị mát lành, giòn sần sật của nuốc. Trong tiết trời nắng oi của mùa hè, món ăn này dễ ăn, thú vị”.

Anh Trung đồng tình: “Điều khiến tôi thích nhất là dù dùng nuốc tươi nhưng lại không hề hăng hay tanh. Ngoài hương vị mát lành, lạ miệng, vị trí của quán cũng rất hay vì nó nằm đầu con đường phố cổ”.

Trong quán nhỏ gần sông, vợ chồng anh vừa thưởng thức món ăn vừa quan sát nhịp sống đời thường của người dân. “Tuy nhìn món ăn không quá bắt mắt nhưng càng ăn lại càng hấp dẫn. Có lẽ vì hương vị mới lạ và cả không gian rất dễ thương này mang lại. Nếu bạn bè hay người thân đến Huế, tôi chắc chắn sẽ giới thiệu món ăn này với họ”, anh Trung nói.

Không chỉ bún giấm nuốc, nhiều món ăn dân dã khác của Huế cũng để lại dư vị khó quên với du khách trong những ngày hè.

Là du khách đến từ Hà Nội, chị Trần Thị Oanh cho biết, mình đã “phải lòng” bún hến ngay từ lần đầu thưởng thức. Theo chị, được chế biến từ con hến dân dã, bún hến mang hương vị rất riêng nhờ sự tỉ mỉ trong cách nêm nếm cũng như kết hợp nguyên liệu.

Chị Oanh nói: “Món ăn này gợi cho tôi liên tưởng đến bún ốc Hà Nội”. Tuy nhiên, bún ốc có vị chua dịu của giấm trong khi bún hến lại đậm đà vị mặn và cay, nhưng hai món ngon này đều có cách chế biến khá kỳ công với nhiều lớp hương vị. Đặc biệt, cả bún ốc và bún hến đều không thể thiếu nước dùng là phần nước ốc luộc và hến luộc.

“Dù giá cả rất bình dân nhưng bún hến lại có hương vị rất hài hòa. Vị ngọt của hến kết hợp với môn bào tươi, xoài bào và rau sống tạo cảm giác thanh mát, dễ ăn mà không hề ngán. Tôi đã ăn bún hến ngay từ ngày đầu đến Huế và hôm sau lại quay lại ăn tiếp. Thật sự món này rất hợp với thời tiết mùa hè”, chị Oanh chia sẻ thêm.

Theo chủ một quán bún hến trên đường Ưng Bình (phường Vỹ Dạ), mùa hè là thời điểm các món từ hến được nhiều du khách tìm thưởng thức nhất bởi hến vào mùa này béo, ngọt và đậm vị. Kết hợp cùng rau sống, môn bào, xoài bào và nước hến thanh ngọt, món ăn vừa mát lành, vừa dễ ăn trong những ngày nắng nóng. Bên cạnh hương vị đặc trưng, giá của bún hến, cơm hến cũng rất bình dân, chỉ từ 15 - 20 nghìn đồng mỗi phần với đầy đủ nguyên liệu ăn kèm. Bởi thế, nhiều du khách sau khi ăn thử thường quay lại thêm vài lần vì yêu thích hương vị dân dã, mộc mạc và mát lành này.

Bên cạnh bún hến hay bún giấm nuốc, ẩm thực Huế mùa hè còn níu chân du khách bằng vị ngọt thanh, bùi thơm của chè hạt sen đang vào mùa. Trong cái nắng hè oi ả, chính vị hương của những món ăn bình dị nhưng cũng vô cùng tinh tế ấy đã góp phần để lại dư vị khó quên trong lòng nhiều du khách mỗi khi ghé thăm Cố đô.

Mai Huế
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sắc màu ẩm thực vùng cao

Trong khuôn khổ “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” lần thứ I, sáng 30/5 tại Chợ phiên xã A Lưới 2, TP. Huế, Lễ hội ẩm thực và Hội thi ẩm thực truyền thống vùng cao chính thức khai mạc.

Hơn 100 món ăn quy tụ tại Lễ hội Ẩm thực chay - Festival Huế 2026

Trong chuỗi sự kiện kính mừng Đại Lễ Phật đản PL.2570 và Festival Huế 2026, chiều 28/5 (nhằm ngày 12/4 Âm lịch), Lễ hội Ẩm thực chay - Festival Huế 2026 chính thức khai mạc tại không gian bên bờ sông Hương. Sự kiện do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành phố phối hợp với Ban Tổ chức Festival Huế 2026 chủ trì tổ chức.

Lan tỏa ẩm thực Việt Nam trên đấu trường đầu bếp quốc tế

"Thai nghén" ý tưởng từ việc xây dựng "hộ chiếu" ẩm thực đặc sắc, Đội tuyển Đầu bếp Việt Nam đã mang tới Global Chefs Challenge Finals 2026 một thực đơn thú vị, đưa thực khách khám phá Việt Nam qua những nguyên liệu chắt lọc, kỹ thuật nấu điêu luyện, mang trải nghiệm vừa đương đại, vừa thấm đẫm chiều sâu di sản.

