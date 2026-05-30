Gắn kết cộng đồng, thúc đẩy du lịch địa phương

Các nghệ nhân trình diễn đan lát các sản phẩm nghề thủ công truyền thống tại ngày hội

Vun đắp tinh thần đoàn kết

Từ ngày 29 - 31/5, tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 3, TP. Huế đã diễn ra “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” lần thứ I. Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa nhằm tôn vinh và quảng bá nét đẹp ẩm thực độc đáo của đồng bào các dân tộc, qua đó cũng vun đắp tinh thần đoàn kết bền chặt của đồng bào các dân tộc miền núi trên địa bàn thành phố.

Ngày hội thu hút gần 600 nghệ nhân, nghệ sĩ quần chúng, diễn viên và vận động viên đến từ 11 xã, phường có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thành phố. Không khí ngày hội sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc. Điểm nhấn là không gian trưng bày nghề thủ công truyền thống và các sản phẩm OCOP đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số tại Quảng trường và Trung tâm Văn hóa các dân tộc xã A Lưới 2. Bên cạnh đó, còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như hội thi ẩm thực vùng cao, chợ phiên giới thiệu đặc sản địa phương.

Già làng Hồ Nhật Tân (thôn Pơ Nghi 1, xã A Lưới 2) cho biết, ngày hội năm nay được tổ chức trong bối cảnh thành phố đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mở ra giai đoạn phát triển với nhiều cơ hội và yêu cầu mới nên đồng bào rất phấn khởi. Bà con đại diện xã A Lưới 2 tham gia hội thi ẩm thực tại chợ phiên với nhiều món ăn đậm chất núi rừng. Đây không chỉ là dịp giới thiệu nét văn hóa ẩm thực truyền thống mà còn giúp con cháu hiểu hơn về cha ông, góp phần gắn kết các dân tộc anh em, đồng thời quảng bá ẩm thực địa phương đến với du khách.

Giới thiệu đặc sản địa phương tại xã A Lưới 2

Đang lúi húi đan cà ria, a chói (dụng cụ đựng sản vật đồng bào miền núi), nghệ nhân Trần Đức Dũng (thôn Pa Ring 2, xã A Lưới 1) chia sẻ, các sản phẩm thủ công truyền thống mỗi dân tộc đều có những nét riêng. Có dịp để trình diễn kỹ thuật đan lát của nghề thủ công truyền thống với du khách những người thợ như chúng tôi được học hỏi, gắn kết, trau dồi kinh nghiệm cũng như quảng bá sản phẩm thủ công truyền thống của địa phương.

Ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2 đánh giá, ngày hội là hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, được duy trì trong nhiều năm qua và đã trở thành ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc miền núi. Đây là dịp để các địa phương gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc anh em; đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và tiềm năng phát triển của khu vực miền núi thành phố Huế.

Kết nối du lịch, tạo sinh kế bền vững

Trong khuôn khổ ngày hội, UBND xã A Lưới 1 đã chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch tổ chức giới thiệu các điểm đến, tour du lịch khám phá, du lịch sinh thái, cộng đồng liên vùng A Lưới. Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, những hoạt động xúc tiến du lịch đã mang đến không gian trải nghiệm đặc sắc cho du khách, góp phần định vị thương hiệu du lịch A Lưới. Đây còn là đòn bẩy quan trọng giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.

Hội thi ẩm thực vùng cao tại xã A Lưới 2

Hiện địa phương đang triển khai xây dựng Đề án phát triển du lịch xã A Lưới 1 giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống và du lịch cộng đồng. UBND xã đã tổ chức khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển du lịch tại các khu vực có lợi thế như lòng hồ thủy điện A Lin, Dốc Con Mèo, Ra Ka, suối A Lin, điểm du lịch cộng đồng A Nôr và vận động các hộ dân có điều kiện tham gia cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm văn hóa và sinh thái.

Đồng thời, từng bước củng cố, phát huy vai trò của Hợp tác xã du lịch cộng đồng A Nôr và cộng đồng du lịch A Lin nhằm tạo đầu mối liên kết, điều phối hoạt động du lịch tại địa phương. Bên cạnh đó, địa phương tích cực lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để triển khai các hoạt động chỉnh trang cảnh quan, xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, thân thiện; từng bước hình thành các điểm du lịch cộng đồng gắn với gìn giữ không gian văn hóa truyền thống của đồng bào Pa Cô.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho rằng, miền Tây thành phố Huế - với trung tâm là vùng đất A Lưới hùng vĩ, từ lâu không chỉ được biết là vùng đất anh hùng trong kháng chiến, mà còn là không gian văn hóa đặc sắc, nơi hội tụ và lưu giữ nhiều giá trị truyền thống quý báu của đồng bào các dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu, Pa Hy, Bru - Vân Kiều.

“Ngày hội cũng là dịp để giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống, quảng bá các điểm đến du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm của khu vực miền núi. Qua đó góp phần bảo tồn nghề truyền thống, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn văn hóa”, ông Phan Thanh Hải khẳng định.