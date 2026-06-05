Lan tỏa món Huế từ những bữa cơm nhà

Bùi Thị Thùy Duyên chia sẻ những món cơm nhà xứ Huế thông qua mạng xã hội

Vị hương

Mới đây, trên kênh TikTok Vlog “Cơm nhà siêu cay”, bạn trẻ 9X Bùi Thị Thùy Duyên (phường Mỹ Thượng) đã đăng tải video chế biến món canh cá kình nấu thơm. Hình ảnh nồi canh với màu vàng nâu của cá kình, màu đỏ au của ớt, màu vàng tươi của thơm và màu xanh của hành, ngò khiến nhiều người xem thích thú. Dưới phần bình luận, không ít tài khoản bày tỏ sự thích thú khi bắt gặp món ăn đúng mùa và đậm chất Huế.

Tuổi thơ lớn lên cùng những bữa cơm do bà nội và mẹ chuẩn bị đã để lại trong Duyên nhiều ký ức sâu đậm về hương vị quê nhà đậm chất Huế. “Gia đình tôi ai cũng ăn cay nên món ăn thường đậm đà với ruốc, nước mắm và nhiều ớt. Khi lập kênh, tôi chỉ nghĩ đơn giản là muốn chia sẻ những món gia đình mình ăn đến với mọi người”, Duyên kể.

Từ căn bếp nhỏ của gia đình, trong 2 năm qua, cô gái trẻ đã đăng tải hơn 200 video nấu ăn. Trong đó, nhiều video đã đạt hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt chia sẻ trên TikTok và Facebook.

Cùng chung mong muốn chia sẻ những mâm cơm gia đình, chị Hoài Thương (xã Phú Vinh), chủ kênh “Cơm nhà của Thương” ban đầu chỉ quay lại những bữa cơm nhà như một cách để lưu giữ kỷ niệm. Về sau, nhận thấy nhiều người yêu thích các món ăn dân dã xứ Huế , đồng thời muốn tìm hiểu thêm về nguyên liệu, cách chế biến, chị bắt đầu chia sẻ những món ăn quen thuộc trong đời sống thường ngày.

Chị Thương chia sẻ: “Tôi nhận thấy, bên cạnh cách nêm nếm, vị ngon và hương thơm của món ăn quê hương còn đến từ những nguyên liệu tươi ngon được làm tại địa phương như ớt xanh, ớt bột, nước ớt, mắm ruốc hay bầu chua… Với tôi, chính những thành phần tưởng chừng giản dị ấy đã góp phần tạo nên hương vị đậm đà, thấm tháp và khó quên của những mâm cơm nhà”.

Điều khiến người xem yêu thích những video về cơm nhà xứ Huế không chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn ở cách sơ chế, nêm nếm mang đậm nét đặc trưng địa phương. Vì thế, dù phần lớn video không có lời thoại cầu kỳ, chỉ vang lên tiếng xào nấu cùng giọng nói đậm chất Huế, vẫn đủ tạo nên cảm giác gần gũi, chân thực.

Sức hút

Chị Trần Thị Hà, người Huế hiện sinh sống tại bang Alberta (Canada) cho biết, chị xem được kênh của các bạn trẻ người Huế trên TikTok và nhanh chóng bị cuốn hút . “Nhìn những món ăn đầy màu sắc và hương vị ấy mà tôi nhớ Huế vô cùng”, chị Hà chia sẻ.

Không chỉ giúp người xa quê nguôi nỗi nhớ nhà, các vlog cơm nhà còn trở thành cuốn sách nấu ăn giản dị cho những người yêu thích ẩm thực Huế.

Từng rất ấn tượng với món cá nục kho khi du lịch Huế nhưng không biết cách chế biến cho đúng vị, chị Bảo Ngọc, hiện đang sống tại TP. Hồ Chí Minh đã tìm thấy công thức phù hợp thông qua video của Vlog “Cơm nhà siêu cay”.

Chị kể: “Sau khi xem video, tôi đã mua thêm ớt xanh để làm thử món cá nục kho cho cả gia đình. Nhờ những chia sẻ của chủ kênh, tôi đã kho được nồi cá vừa mặn mòi, vừa cay thơm nên ăn rất bắt cơm, cả chồng và con tôi đều thích”.

Không riêng Vlog Cơm nhà siêu cay hay Cơm nhà của Thương, nhiều bạn trẻ khác cũng đang góp phần lan tỏa mâm cơm nhà xứ Huế thông qua các nền tảng mạng xã hội như kênh Gia đình Thảo ở Huế, Trinh ở Huế, Vũ xứ Huế. Với nội dung bình dị và đậm chất địa phương, các kênh này đã và đang tiếp tục thu hút một lượng lớn người theo dõi.

Với sự phát triển của công nghệ, người trẻ xứ Huế đang góp phần mang những món ăn đời thường nhưng vô cùng hấp dẫn của ẩm thực Huế ngày càng đi xa hơn.