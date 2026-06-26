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ClockThứ Bảy, 27/06/2026 09:53

Lan tỏa lối sống xanh và tinh thần sẻ chia

HNN.VN - Ngày 27/6, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phối hợp với UBND phường Thuận Hóa tổ chức chương trình “Ngày hội trao đổi năm 2026” thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, phụ huynh và người dân trên địa bàn tham gia.

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Sinh viên, học sinh tham gia ngày hội

Ngày hội mang đến không gian giao lưu, trao đổi các vật dụng còn giá trị sử dụng như sách, giáo trình, truyện, đồ dùng học tập, đồ chơi và nhiều vật dụng thiết yếu khác. Hoạt động không chỉ góp phần tiết kiệm chi phí mà còn khuyến khích tái sử dụng, giảm thiểu rác thải, hướng đến xây dựng lối sống xanh, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh các gian hàng trao đổi và ẩm thực, người tham gia còn được trải nghiệm nhiều hoạt động sáng tạo, bổ ích như làm các sản phẩm từ rơm, vẽ mỹ thuật, chế tạo đèn và đồ dùng từ nhựa tái chế, trải nghiệm mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân loại rác. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức dịch vụ vệ sinh laptop, máy tính miễn phí cùng nhiều hoạt động giao lưu, trò chơi và trải nghiệm hấp dẫn dành cho học sinh, sinh viên.

Không chỉ dừng lại ở một ngày hội trao đổi sách và đồ dùng, chương trình còn hướng đến lan tỏa thông điệp sống xanh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Đây cũng là dịp tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường, chính quyền địa phương và người dân thông qua các hoạt động thiết thực.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra hoạt động trao học bổng cho 20 học sinh vượt khó học giỏi và hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thuận Hóa. Những phần quà ý nghĩa không chỉ tiếp thêm động lực cho các em vươn lên trong học tập mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng.

Tin, ảnh: Hoàng Thế
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