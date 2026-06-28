Khỏe từ mỗi cá nhân, lan tỏa đến từng gia đình và toàn xã hội

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 trùng với Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), nên được Ban tổ chức tập trung chuyển tải các thông điệp về y tế dự phòng, gắn liền với việc khẳng định vai trò nền tảng của gia đình trong cấu trúc y tế quốc gia; tiếp nối những chuyển biến đột phá, tích cực trong chính sách bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam năm nay quy tụ 20 đội chơi được chọn ra từ hàng trăm đội đăng ký đại diện cho các câu lạc bộ dinh dưỡng, câu lạc bộ thể thao trên địa bàn Thủ đô Hà Nội tham gia tranh tài vô cùng sôi nổi ở hai phần thi vận động và kiến thức.

Phần thi vận động đòi hỏi các đội chơi thể hiện sự sáng tạo, kỹ thuật vũ đạo và đặc biệt là thông điệp truyền tải qua các màn biểu diễn như zumba, aerobic, thể dục nhịp điệu. Phần thi kiến thức được xây dựng dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm.

Ban tổ chức cho biết, hiện nay các bệnh truyền nhiễm từng bước được kiểm soát, nhưng các bệnh không lây nhiễm đang ngày một nghiêm trọng hơn. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ thanh thiếu niên ít vận động cao nhất thế giới. Các số liệu thống kê chỉ ra rằng có tới hơn 87% thanh thiếu niên chưa đạt mức hoạt động thể chất được khuyến nghị, trong đó đáng báo động là 91% ở nữ và 82% ở nam.

Đây là những con số mang tính cảnh báo mức độ cao đối với toàn xã hội. Tình trạng lười vận động, mà phổ biến trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi, gây ảnh hưởng lớn đến sức bền và sức mạnh thể lực chung. Cùng với đó, thói quen tiêu thụ thức ăn chế biến sẵn, thực phẩm chứa nhiều đường, muối và chất béo bão hòa đang âm thầm tạo ra một thế hệ đối diện sớm với các bệnh lý mãn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, béo phì, và suy giảm chức năng chuyển hóa.

Nếu chúng ta thiếu đi các biện pháp can thiệp quyết liệt ngay từ bây giờ, sự suy yếu về mặt thể lực này sẽ đe dọa trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực của đất nước trong hai đến ba thập kỷ tới. Sự gia tăng của số lượng bệnh nhân mắc bệnh không lây nhiễm chắc chắn sẽ tạo ra gánh nặng kinh tế rất lớn, làm tiêu hao ngân sách quốc gia và kéo lùi tốc độ phát triển kinh tế.

Theo nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng Ban tổ chức, thời gian qua, không ít người dân vẫn bị cuốn vào vòng xoáy của tin giả và các trào lưu “chữa lành” phản khoa học. Người dân hằng giờ vẫn phải tiếp nhận các hướng dẫn ăn kiêng cực đoan, các liệu trình thanh lọc cơ thể vô lý, hoặc các lời quảng cáo thổi phồng công dụng của thực phẩm chức năng trôi nổi, kém chất lượng. Nhiều trường hợp đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy kiệt cơ thể, tổn thương chức năng gan, thận do áp dụng các công thức thực dưỡng sai lệch hoặc tin theo các bài thuốc truyền miệng trên mạng xã hội.

Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức chuỗi sự kiện Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam với một mục tiêu duy nhất và xuyên suốt: Cổ vũ phong trào thực hành dinh dưỡng khoa học và vận động lành mạnh ngày càng lan tỏa sâu rộng đến toàn xã hội.

Phát biểu tại chương trình, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia chỉ rõ: Sức khỏe không phải là điều gì quá xa vời. Đôi khi bắt đầu từ một bữa cơm đủ rau hơn, bớt mặn hơn, bớt đồ ngọt hơn. Bắt đầu từ việc cha mẹ bớt cầm điện thoại, cùng con đi bộ một vòng sau bữa tối; bắt đầu từ việc ông bà, cha mẹ nhắc nhau đi khám sức khỏe định kỳ, không để đến khi đau ốm mới đi khám…

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn chỉ rõ, đừng chờ đến một dịp đặc biệt mới bắt đầu chăm sóc sức khỏe. Hôm nay ăn thêm một đĩa rau, ngày mai đi bộ thêm mười lăm phút, cuối tuần cùng nhau chơi một môn thể thao phù hợp... đó đều là những lựa chọn rất giản dị nhưng có ý nghĩa lâu dài. Sức khỏe được tạo nên từ sự kiên trì, chứ không phải từ những cố gắng nhất thời.

Đối với các bậc phụ huynh cần nhớ một điều: trẻ em không học lối sống lành mạnh từ lời nói, mà học từ chính cách người lớn chúng ta sống. Cha mẹ ăn uống điều độ, con cái sẽ học theo. Cha mẹ chịu khó vận động, con cái sẽ thấy vận động là niềm vui. Cả nhà cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng quan tâm đến sức khỏe của nhau, đó đã là một cách chăm sóc sức khỏe rất quý giá.

Bộ Y tế đang thúc đẩy mạnh mẽ việc chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa, lấy phòng bệnh làm trọng tâm. Nhưng để chủ trương ấy đi vào cuộc sống, cần sự đồng hành của từng người dân, từng gia đình, từng cộng đồng dân cư. Không ai hiểu cơ thể mình hơn chính mình, và cũng không ai có thể chăm sóc sức khỏe của gia đình mình tốt hơn những người thân trong gia đình.

Tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7, Ban tổ chức đã bố trí 10 gian tư vấn trong đó có các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu từ các bệnh viện tuyến Trung ương và Viện Dinh dưỡng Quốc gia để trực tiếp tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của bà con nhân dân về chăm sóc sức khỏe, nhất là dinh dưỡng cá nhân, dinh dưỡng gia đình.

Kết thúc, Ban Giám khảo đã đánh giá toàn diện và lựa chọn đội chơi xứng đáng nhất để trao giải, bao gồm: một Giải Đặc biệt, một Giải Nhất, hai Giải Nhì, ba Giải Ba, và 13 Giải Tư. Giải Đặc biệt được trao cho Đội TH True Dance, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội; Giải Nhất được trao Câu lạc bộ Nghệ thuật Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

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