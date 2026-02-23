Chờ đón chương trình nghệ thuật "Thi dĩ ngôn chí”

  • Huế ngày nay Online
HNN.VN - Tối 3/3 (nhằm 15 tháng Giêng âm lịch), tại Quảng trường Ngọ Môn - Đại Nội Huế, trong khuôn khổ Festival Huế 2026 và Ngày hội Thơ Huế, Ban tổ chức Festival Huế sẽ phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế giới thiệu đến công chúng chương trình nghệ thuật “Thi dĩ ngôn chí”.
Không chỉ khắc họa không gian Kinh đô Huế xưa, vở diễn còn tôn vinh di sản thi ca của các hoàng đế Triều Nguyễn

Chương trình được dàn dựng như một câu chuyện sử thi giàu cảm xúc, tái hiện đời sống xã hội Việt Nam thế kỷ XIX dưới Triều Nguyễn. Không chỉ khắc họa không gian Kinh đô Huế xưa, vở diễn còn tôn vinh di sản thi ca của các hoàng đế Triều Nguyễn - những tác giả để lại dấu ấn đặc biệt trong dòng chảy văn học dân tộc.

Với kết cấu gồm 10 hồi diễn, tác phẩm mở ra bức tranh nhiều tầng lớp: từ không khí lễ hội mùa xuân rộn ràng, thao lược chốn triều nghi, đến nhịp sống dân sinh và công cuộc kiến thiết đất nước. Hành trình nghệ thuật đưa khán giả đi từ sự uy nghiêm của đại triều đến vẻ bình dị của đời thường, từ hồn thiêng sông núi đến những bảo vật ngàn năm lắng đọng trong ký ức cố đô.

Chương trình nghệ thuật "Thi dĩ ngôn chí" sẽ diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn - Đại Nội Huế

Điểm nhấn của chương trình nằm ở cách kể chuyện ước lệ, khi những vần thơ được xâu chuỗi thành mạch truyện xuyên suốt, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, diễn xuất, hiệu ứng ánh sáng, hình ảnh và các yếu tố hỏa thuật, khói lửa sân khấu. Ngôn ngữ biểu đạt đậm chất sử thi hứa hẹn tạo nên một không gian nghệ thuật giàu chiều sâu, vừa trang trọng vừa gần gũi.

Chương trình diễn ra lúc 20h ngày 3/3 và sẽ được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, đồng thời tiếp sóng trên các đài truyền hình trong nước và livestream trên các nền tảng số.

Đây là chương trình phục vụ cộng đồng trong dịp rằm Nguyên Tiêu. Ban tổ chức kính mời cán bộ, Nhân dân và du khách đến tham dự, thưởng thức một đêm nghệ thuật đặc sắc giữa không gian di sản.

Tin, ảnh: Liên Minh
