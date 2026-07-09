Dựng mái ấm, nối dài tri ân

Lực lượng dân quân xã A Lưới 2 hỗ trợ vận chuyển vật liệu xây dựng nhà ở cho các hộ dân.

Thêm những mái nhà vững chãi

Những ngày này, ngôi nhà mới của ông Hồ Văn Lâm, ở thôn Đụt Lê Triêng 2, xã A Lưới 1, đã cơ bản hoàn thành. Là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 61 - 80%, ông Lâm thuộc diện được hỗ trợ xây mới nhà ở theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của thành phố. Ngôi nhà xây tường gạch, lợp mái tôn vững chãi đang dần thay thế căn nhà cũ lợp fibro xi măng đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng.

Do sức khỏe hạn chế bởi di chứng chất độc hóa học, ông Lâm không thể làm những công việc nặng. Thu nhập ít ỏi, chỉ đủ trang trải sinh hoạt và nuôi hai con nên dù căn nhà ngày càng xuống cấp, vợ chồng ông vẫn chưa có điều kiện xây lại. Ngôi nhà mới đang hoàn thiện không chỉ mang đến cho gia đình một nơi ở kiên cố mà còn giúp vợ chồng ông vơi đi nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến. “Có được ngôi nhà mới, gia đình tôi rất biết ơn sự hỗ trợ, sẻ chia của các cấp, các ngành và địa phương. Từ nay, vợ chồng tôi yên tâm hơn mỗi khi mưa bão về”, ông Lâm chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Phú, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, địa phương có 9 hộ thuộc diện xây mới nhà ở. Sau hơn hai tháng triển khai, 5 ngôi nhà đã cơ bản hoàn thành, các hộ bắt đầu chuyển vào sinh sống; những nhà còn lại đang được tiếp tục đẩy nhanh tiến độ. Các ngôi nhà có diện tích phổ biến từ 50 đến 70m², bảo đảm nền cứng, tường cứng và mái cứng. Tùy điều kiện thực tế, các gia đình tiếp tục hoàn thiện cửa, sân và một số hạng mục phụ trợ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài.

Tại xã A Lưới 2, chương trình được triển khai đối với 30 hộ, gồm 10 hộ xây mới và 20 hộ sửa chữa nhà ở. Theo ông Đinh Viết Cường, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã A Lưới 2, đến nay 4 ngôi nhà xây mới đã hoàn thành, toàn bộ 20 ngôi nhà thuộc diện sửa chữa đã hoàn thành.

Ông Lê Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu cấp thiết về chỗ ở mà còn là sự chăm lo thiết thực đối với những gia đình vẫn chịu ảnh hưởng lâu dài của hậu quả chiến tranh. Mỗi căn nhà hoàn thành sẽ giúp các hộ có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm hơn trước mùa mưa bão.

Chung sức giữ nhịp công trình

Để những mái nhà sớm hoàn thành, Sở Nội vụ thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và UBND các xã, phường theo dõi tiến độ từng công trình, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Tại A Lưới 1, UBND xã chủ trương huy động dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên hỗ trợ ngày công khi các hộ có nhu cầu. Nhiều gia đình có người thân biết nghề xây dựng cũng chủ động góp công, vừa giảm bớt chi phí vừa tranh thủ hoàn thiện nhà ở trong thời gian sớm nhất. Với những hộ còn khó khăn, địa phương đứng ra kết nối với các cơ sở cung ứng vật liệu để công trình không bị gián đoạn.

Cùng với sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, lực lượng vũ trang thành phố cũng trực tiếp góp sức tại các công trình. Đến nay, lực lượng thường trực và dân quân tự vệ đã đóng góp hơn 700 ngày công, hỗ trợ xây mới 5 căn nhà và sửa chữa 12 căn. Tùy nhu cầu thực tế, các lực lượng tham gia tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, đào móng, san nền và phụ giúp thi công. Qua đó, giảm bớt chi phí nhân công, rút ngắn thời gian thực hiện và giúp nhiều công trình sớm được đưa vào sử dụng.

Theo ông Lê Xuân Hải, mục tiêu xuyên suốt của thành phố là duy trì tiến độ chương trình, không để những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện ảnh hưởng đến việc xây mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ. Cùng với việc tiếp tục cập nhật, tham mưu thực hiện các chỉ đạo mới của Trung ương, Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các địa phương theo dõi từng trường hợp, đôn đốc tiến độ và phát huy sự tham gia của cả hệ thống chính trị.