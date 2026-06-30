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ClockThứ Năm, 23/07/2026 12:29

Diễn tập xử lý tình huống A2 tại phường Phú Xuân

HNN.VN - Sáng 23/7, Ban Tổ chức diễn tập phường Phú Xuân tổ chức diễn tập thực binh phương án xử lý tình huống A2 trên địa bàn phường năm 2026 tại Trường THCS Lý Tự Trọng. Tham dự có UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng cùng các lực lượng chức năng và lãnh đạo địa phương.

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Tình huống diễn tập được xây dựng với giả định các đối tượng xấu tụ tập biểu tình, gây rối, chống đối chính quyền tại trụ sở UBND phường 

Tình huống diễn tập được xây dựng với giả định các đối tượng xấu lợi dụng không gian mạng để đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, kêu gọi tụ tập biểu tình, gây rối, chống đối chính quyền tại trụ sở UBND phường, gây mất an ninh trật tự và cản trở hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Theo kịch bản, ngay sau khi xuất hiện các thông tin xấu, độc trên không gian mạng, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình, tuyên truyền, vận động người dân, đấu tranh phản bác thông tin sai lệch; đồng thời tổ chức phân hóa, cô lập các đối tượng cầm đầu, xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự, không để hình thành điểm nóng.

Phát biểu tại buổi diễn tập, TUV, Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân Nguyễn Đình Bách cho biết, thực hiện Chỉ thị của Thành ủy và Kế hoạch của UBND thành phố về diễn tập chiến đấu xã, phường năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu của địa phương. UBND phường và Công an phường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và lực lượng liên quan tổ chức diễn tập thực binh phương án xử lý tình huống “Lợi dụng không gian mạng kêu gọi biểu tình, gây rối, chống đối chính quyền tại trụ sở UBND phường”.

Thông qua diễn tập, Ban Tổ chức đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; khả năng tham mưu của Công an phường; đồng thời kiểm tra năng lực phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Kết quả diễn tập là cơ sở để rút kinh nghiệm, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Liên Minh
 Từ khóa:
diễn tập thực binhphường phú xuânlợi dụng không gian mạngphương án xử lý tình huống a2
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