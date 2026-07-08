Larue đồng hành cùng Đà Nẵng lan tỏa tinh hoa văn hóa ẩm thực miền Trung

Lễ ký kết hợp tác giữa Larue và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ tại sự kiện, ông Phan Thanh Hân - Giám đốc kinh doanh khu vực Đà Nẵng - Đại diện HEINEKEN Việt Nam cho biết: “HEINEKEN Việt Nam trân trọng cơ hội đồng hành cùng thành phố tại Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026. Hơn cả một sự kiện, đây là không gian tôn vinh sự gắn kết và những giá trị đặc sắc của văn hóa, ẩm thực địa phương - tinh thần mà Larue đã tự hào đồng hành trong hơn một thế kỷ qua tại mảnh đất miền Trung. Gắn bó với Đà Nẵng qua nhiều thế hệ, Larue tự hào là hương vị văn hóa ẩm thực Đà Nẵng, luôn song hành để kết nối con người và cộng đồng. Thông qua lễ hội lần này, HEINEKEN Việt Nam và Larue mong muốn mang đến những trải nghiệm trọn vẹn, đưa hương vị và văn hóa bản địa thành cầu nối lan tỏa niềm tự hào Đà Nẵng cùng tinh thần sẻ chia đậm chất miền Trung.”

Ông Phan Thanh Hân - Giám đốc kinh doanh khu vực Đà Nẵng - Đại diện HEINEKEN Việt Nam - phát biểu tại buổi ký kết

Tại Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026, Larue tự hào đồng hành trong vai trò đối tác chiến lược với điểm nhấn là Khu trải nghiệm Larue: nơi tôn vinh những giá trị văn hóa ẩm thực đặc sắc của địa phương. Larue mong muốn mang đến cho du khách cơ hội tuyệt vời để tận hưởng những khoảnh khắc kết nối văn hóa đời thường đầy gần gũi. Tại đây, hương vị bia đậm đà, sảng khoái truyền thống của Larue sẽ hòa quyện cùng các món ăn đặc sản xứ Quảng, tạo nên một không gian thưởng thức ẩm thực trọn vẹn.

Gắn bó với Đà Nẵng từ năm 1909, Larue từ lâu đã trở thành một phần ký ức và nhịp sống của người dân nơi đây cũng như toàn miền Trung, luôn hiện diện như một chất gắn kết tự nhiên giữa văn hóa, ẩm thực và con người qua các sự kiện tiêu biểu như Lễ hội biển Tam Thanh, Đại nhạc hội Larue Countdown thường niên… Qua đó, Larue không chỉ khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với nền văn hóa ẩm thực địa phương, mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố.