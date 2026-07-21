Lãnh đạo Trung ương và TP. Huế thăm, tặng quà gia đình chính sách

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Thành ủy thắp hương tri ân liệt sĩ Nguyễn Văn Thân.

Tham gia cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Huế, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy và các đồng chí lãnh đạo phường Phú Xuân, phường Mỹ Thượng.

Đoàn đã đến thăm gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thân, nguyên cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là Thành ủy Huế) tại phường Phú Xuân và gia đình liệt sĩ Nguyễn Mậu Thôn, nguyên cán bộ Tổ chức Thành ủy Huế, tại phường Mỹ Thượng.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Cao Hoàng Sơn, Vụ trưởng Vụ Địa phương II cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống thân nhân các liệt sĩ; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự tri ân đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các liệt sĩ ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác đến thăm hỏi gia đình liệt sĩ Nguyễn Mậu Thôn.

Đồng chí Cao Hoàng Sơn khẳng định, sự hy sinh của các thế hệ cán bộ đi trước là tấm gương sáng về lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và trách nhiệm đối với Đảng, với Nhân dân; đồng thời mong muốn thân nhân các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước, tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao quà tri ân đến thân nhân các liệt sĩ, thể hiện sự quan tâm, tình cảm và trách nhiệm của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy Huế cùng các địa phương đối với các gia đình có công với cách mạng. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện truyền thống tốt đẹp của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân các thế hệ cán bộ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng tặng quà gia đình chính sách ở xã Quảng Điền.

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng cùng lãnh đạo các địa phương đã đến thăm, tặng quà và động viên các gia đình chính sách trên địa bàn xã Quảng Điền, xã Đan Điền và phường Hóa Châu.

Đoàn đã đến thăm bà Nguyễn Thị Tâm (vợ liệt sĩ), trú tại tổ dân phố Vân An, phường Hóa Châu; bà Nguyễn Thị Nhất (thương binh, bệnh binh), trú tại thôn Bao La, Đức Nhuận, xã Đan Điền; bà Nguyễn Thị Kèo (vợ liệt sĩ), trú tại thôn Thủ Lễ 3 và bà Phan Thị Chiện (người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày, hiện thờ cúng 4 liệt sĩ), trú tại thôn An Gia, xã Quảng Điền.

Đồng chí Hoàng Khánh Hùng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, luôn là tấm gương sáng để con cháu và các thế hệ trẻ học tập, noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn thăm, tặng quà gia đình chính sách tại phường Thanh Thủy.



Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Huế đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn phường Thanh Thủy. Cùng đi có đồng chí Trần Minh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Đến thăm gia đình ông Văn Đình Hòa (sinh năm 1933), ở tổ dân phố Vân Thê, là thương binh, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, trao quà của thành phố và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố mong muốn ông Văn Đình Hòa giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn cũng đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường Hương Thủy, Phú Bài.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn (ngoài cùng bên trái), Giám đốc Công an TP. Huế thăm hỏi, tặng quà tri ân ông Mai Trung.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Huế đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và người có công với cách mạng tại xã Khe Tre.

Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn đã đến thăm ông Mai Trung (sinh năm 1940, thương binh, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày) và bà Lại Thị Tâm (sinh năm 1945, người có công giúp đỡ cách mạng, thân nhân liệt sĩ).

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn (thứ 4 từ trái sang), Giám đốc Công an TP. Huế thăm hỏi, tặng quà tri ân bà Lại Thị Tâm.

Tại các nơi đến thăm, Giám đốc Công an TP. Huế đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, trao tặng những phần quà tri ân và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các thương binh, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, lực lượng Công an TP. Huế luôn khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Đây là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Đồng thời, khẳng định công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách và người có công luôn được Công an TP. Huế quan tâm thực hiện thường xuyên, qua đó góp phần lan tỏa đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Cùng ngày, Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP. Huế cũng đến thăm và tặng quà ông Nguyễn Minh Liệt (sinh năm 1940, thương binh, xã Long Quảng) và ông Lê Thanh Tiêu (sinh năm 1946, thương bệnh binh, xã Nam Đông).

Lãnh đạo phường Phong Phú thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hài.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phong Phú làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hài, trú tại tổ dân phố Mỹ Hội.

Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Đặng Hữu Danh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Lê Thị Hoa Đào - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Mẹ Lê Thị Hài, 103 tuổi, hiện là Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống duy nhất trên địa bàn phường. Tại gia đình, các đồng chí lãnh đạo phường ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ, chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, trường thọ; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của gia đình Mẹ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Dịp này, lãnh đạo phường cũng đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh trên địa bàn và trước đó đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ Tiểu khu 67 - Rào Trăng.