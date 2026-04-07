Lan tỏa tinh thần nhân ái từ phong trào hiến máu tình nguyện

Bạn trẻ hiến máu tình nguyện

Nét đẹp đời sống

Trong Ngày hội HMTN “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XVIII - năm 2026 do Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố phối hợp cùng Bệnh viện Trung ương Huế, Đại học Huế, Trung tâm Huyết học Truyền máu khu vực miền Trung, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức, hàng trăm tình nguyện viên có mặt từ sớm, xếp hàng đăng ký hiến máu. Nguyễn Thị Minh Anh, sinh viên năm nhất lần đầu tham gia hiến máu chia sẻ: “Ban đầu em hơi lo nhưng khi nghĩ đến việc giúp ai đó, em thấy việc mình làm rất ý nghĩa”.

Không chỉ là một hoạt động tình nguyện, Ngày hội còn là nơi những câu chuyện về lòng nhân ái được nối dài. Nhiều bạn trẻ xem việc hiến máu như một cách đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Trong hai ngày triển khai, Ban tổ chức đã tiếp nhận 721 đơn vị máu, cao hơn so với năm 2025. Nguồn máu này góp phần bổ sung kịp thời cho công tác cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, đặc biệt trong thời điểm sau tết Nguyên đán, khi nhu cầu máu luôn ở mức cao.

Phong trào HMTN tại Huế những năm gần đây được duy trì thường xuyên với nhiều chương trình như Lễ hội Xuân Hồng, Ngày Toàn dân hiến máu 7/4, Hành trình Đỏ… Qua đó, hoạt động hiến máu dần trở thành một nét đẹp trong đời sống xã hội.

Hạt nhân của phong trào

Một trong những lực lượng nòng cốt trong phong trào HMTN là Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế. Không chỉ tham gia hiến máu, các thành viên còn tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa.

Toàn thành phố hiện có 27 loại hình CLB HMTN, gồm: 4 CLB hiến máu dự bị (ngân hàng máu sống) với 200 thành viên; 1 CLB nhóm máu hiếm Rh - với 74 thành viên; 5 CLB gia đình hiến máu với 60 gia đình tham gia; 17 CLB vận động hiến máu với hơn 400 thành viên. Các mô hình này hoạt động hiệu quả, góp phần tuyên truyền, thu hút đông đảo lực lượng trẻ tham gia, qua đó thúc đẩy phong trào hiến máu ngày càng phát triển.

Qua phong trào, nhiều tấm gương tiêu biểu được ghi nhận. Mới đây, Ban Chỉ đạo vận động HMTN thành phố Huế đã cử 2 cá nhân tiêu biểu tham gia chương trình tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc tổ chức tại Hà Nội từ ngày 3 - 5/6/2026. Đó là các ông Lê Văn Hòa Dương, giáo viên Trường THCS Phú An, huyện Phú Vang (cũ) và ông Nguyễn Bảo Thành, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế. Cả hai đều đã tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu trên 60 lần.

Phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể

Năm 2025, toàn thành phố tổ chức thành công 155 đợt hiến máu, tăng 24 đợt so với năm 2024, tiếp nhận 30.116 đơn vị máu, đạt 97% kế hoạch năm. Tuy nhiên, công tác HMTN vẫn còn một số hạn chế như: Việc vận động hiến máu ở một số địa phương chưa thật sự đi vào chiều sâu; tỷ lệ hiến máu thể tích 350ml còn thấp; sự tham gia của người dân chưa thật sự mạnh mẽ, chủ yếu vẫn tập trung ở một số đối tượng như cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, giáo viên và học sinh, sinh viên.

Theo bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế, cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, mở rộng đối tượng tham gia, đặc biệt tại các doanh nghiệp và khu công nghiệp. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc vận động hiến máu.

Việc duy trì và phát triển các mô hình câu lạc bộ hiến máu, ngân hàng máu sống, hiến tiểu cầu tình nguyện cũng là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm nguồn máu an toàn, kịp thời phục vụ cấp cứu và điều trị.

Mỗi giọt máu được trao đi không chỉ cứu sống người bệnh mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối cộng đồng bằng những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa.