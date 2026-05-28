“6 rõ” vào công việc hằng ngày

Cán bộ phường Phú Bài tận tình hướng dẫn người lớn tuổi ghi hồ sơ đất đai

Từ yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định nguyên tắc “6 rõ” là yêu cầu quan trọng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn hệ thống chính trị. Không chỉ dừng ở phương pháp điều hành, “6 rõ” đang trở thành thước đo trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ.

Tại Huế, tinh thần này được cụ thể hóa trong nhiều chương trình hành động của Thành ủy, UBND thành phố và các địa phương. Thay cho cách giao việc chung chung như trước đây, nhiều nơi chuyển sang phân công cụ thể từng đầu việc, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm, thời gian hoàn thành và kết quả cần đạt.

Tại phường Phú Bài, trong bối cảnh khối lượng công việc tăng mạnh sau sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy và chính quyền địa phương lựa chọn cách làm sát dân hơn để nâng cao hiệu quả phục vụ. Thay vì chờ người dân đến cơ quan hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tổ chức các điểm hỗ trợ thủ tục hành chính lưu động tại khu dân cư vào cuối tuần.

Tại các tổ dân phố Thủy Phù, Phú Sơn, Hạ, Buồng Tằm hay Khe Sòng…, cán bộ trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, thừa kế, chuyển nhượng, tách thửa hay cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chỉ riêng buổi hỗ trợ tại tổ dân phố 10 Thủy Phù đã có hàng chục lượt người dân được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý hồ sơ ngay tại chỗ.

Đồng chí Lê Bá Minh Hải, Chủ tịch UBND phường Phú Bài cho rằng, khi nhiệm vụ ở cơ sở ngày càng lớn, việc phân công cụ thể trách nhiệm từng bộ phận là yêu cầu bắt buộc để công việc không bị chậm trễ. “Người dân còn vướng ở đâu thì cán bộ phải trực tiếp xuống đó để hướng dẫn, tháo gỡ ngay”, đồng chí Hải chia sẻ.

Tinh thần “6 rõ” cũng được thể hiện trong triển khai các dự án hạ tầng. Với dự án cầu qua sông Phù Bài nối các khu dân cư Thủy Phù, cấp ủy địa phương trực tiếp lãnh đạo, UBND phường chịu trách nhiệm điều hành, các bộ phận chuyên môn phụ trách giải phóng mặt bằng tuyên truyền, vận động và xử lý kiến nghị của người dân. Việc phân công rõ đầu mối giúp tiến độ triển khai chủ động hơn, hạn chế tình trạng chồng chéo hoặc né tránh trách nhiệm.

Tại xã Phú Vang, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã tăng cường rà soát các nhiệm vụ trọng tâm để phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Địa phương xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận trong giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư và triển khai các dự án trọng điểm.

Đồng chí Đặng Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Phú Vang cho biết: “Địa bàn rộng, dân số đông, nhiều nhiệm vụ phát sinh nên nếu không phân công cụ thể rất dễ chồng chéo, bỏ sót công việc. Khi xác định rõ người phụ trách, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm thì việc triển khai chủ động, hiệu quả hơn”.

“6 rõ” phải trở thành kỷ luật

Tinh thần “6 rõ” được Thành ủy Huế nhấn mạnh trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố. Theo đó, mỗi nhiệm vụ đều phải xác định cụ thể cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của người đứng đầu.

Tại các hội nghị Thành ủy và các buổi làm việc với đảng ủy các phường, xã gần đây, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung yêu cầu các cấp ủy đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Mọi nhiệm vụ phải thực hiện theo tinh thần 6 rõ; tránh tình trạng giao việc chung chung, thiếu kiểm tra, giám sát khiến công việc chậm trễ”.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung, “6 rõ” không chỉ là yêu cầu trong điều hành mà còn là giải pháp khắc phục tư duy làm việc hình thức, né tránh trách nhiệm. Những lĩnh vực dễ phát sinh tồn đọng như đất đai, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính hay xúc tiến đầu tư càng phải xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm để xử lý dứt điểm.

Tinh thần này cũng phù hợp với Hướng dẫn số 02 - HD/BTCTW ngày 22/5/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị. Hướng dẫn yêu cầu việc đánh giá cán bộ phải bảo đảm “6 rõ”; đồng thời thực hiện nguyên tắc “một việc - một đầu mối chịu trách nhiệm chính”.

Điểm mới đáng chú ý là kết quả đánh giá không còn dừng ở nhận xét định tính mà gắn trực tiếp với sản phẩm đầu ra, tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Kết quả đánh giá hằng quý sẽ là căn cứ để phục vụ đánh giá cuối năm, quy hoạch, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ. Hướng dẫn cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm soát quyền lực và đánh giá cán bộ. Trường hợp đề xuất xếp loại không đúng thực chất, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm; cán bộ có hai quý liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xem xét thay thế.

Từ thực tiễn ở cơ sở cho thấy, khi nguyên tắc “6 rõ” được đưa vào từng khâu công việc, hiệu quả điều hành chuyển biến rõ hơn, trách nhiệm cán bộ được xác định cụ thể hơn, người dân cũng dễ giám sát hơn. Quan trọng hơn, “6 rõ” phải trở thành nền nếp làm việc và kỷ luật trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ hiện nay.