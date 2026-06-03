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ClockThứ Sáu, 05/06/2026 06:17

Lan tỏa lối sống xanh từ những mô hình thiết thực

HNN - Thay vì những lời kêu gọi mang tính hình thức, nhiều mô hình thiết thực về phân loại rác, đổi rác lấy quà đang được triển khai, thu hút đông đảo người dân và các bạn trẻ tham gia. Qua đó, lan tỏa lối sống xanh đến cộng đồng.

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 Nhặt rác và trồng cây góp phần xây dựng diện mạo đô thị xanh, sạch, sáng

“Thứ Tư xanh - Đổi rác lấy quà”

Thứ Tư hàng tuần, chương trình “Thứ Tư xanh - Đổi rác lấy quà” được tổ chức tại Vincom Plaza Huế đang dần trở thành hoạt động quen thuộc với nhiều người dân trên địa bàn. Vào chiều thứ Tư, tại khu vực tầng 1 trung tâm thương mại này, đông đảo học sinh, sinh viên và người dân hào hứng mang theo chai nhựa, pin cũ đã qua sử dụng để đổi quà. Chỉ với 5 chai nhựa hoặc 5 viên pin cũ, người tham gia sẽ được đổi lấy một chậu sen đá nhỏ xinh. Những món quà tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần nâng cao ý thức phân loại rác thải của người dân, đặc biệt là rác khó phân hủy.

Sinh viên Ngô Nguyên Quỳnh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế chia sẻ: “Chương trình đã giúp em hình thành thói quen không vứt bỏ chai nhựa bừa bãi và có thêm cây xanh để trang trí cho góc học tập của mình”.

Sinh viên Nguyễn Tất Tú, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế - người có đam mê đặc biệt với hoạt động trồng cây xanh cũng bày tỏ: “Pin là một vật dụng có thể gây hại cho môi trường và cây xanh nếu thải ra môi trường. Hoạt động đổi pin đã sử dụng để lấy cây xanh rất ý nghĩa, giúp cho cộng đồng hiểu rõ hơn về tác hại của việc thải pin ra môi trường và yêu thêm thiên nhiên nơi mình đang sống”.

Theo Ban tổ chức, chương trình không chỉ góp phần thu gom và xử lý đúng cách các loại rác thải khó phân hủy như chai nhựa, pin cũ mà còn hướng đến mục tiêu hình thành thói quen sống xanh trong cộng đồng, đặc biệt là với giới trẻ. Thông qua những hoạt động gần gũi, dễ tham gia, ý thức bảo vệ môi trường đang dần được lan tỏa bằng những hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Những “điểm hẹn xanh” cuối tuần

Từ đầu năm đến nay, nhiều mô hình, hoạt động vì môi trường cũng được triển khai rộng khắp trên địa bàn thành phố Huế như: “Huế - Thành phố 4 mùa hoa”, “Dòng Hương trong xanh”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; phong trào “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” tại các chợ dân sinh, siêu thị. Những mô hình hoạt động thường diễn ra vào dịp cuối tuần đang từng bước lan tỏa lối sống xanh đến nhiều tầng lớp nhân dân. Trong số đó, chương trình “Trồng cây và nhặt rác” do Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thủy Xuân phối hợp với Hội Yêu rác tổ chức đã trở thành một mô hình cộng đồng thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia định kỳ hằng tháng.

Cứ mỗi đợt ra quân, thông qua hoạt động kêu gọi trên các nền tảng mạng xã hội, các tình nguyện viên cùng nhau dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên tuyến đường và khu vực công cộng, đồng thời trồng thêm cây xanh tại những điểm còn thiếu bóng mát. Trong đợt hoạt động gần nhất, 40 cây xanh đã được trồng mới. Qua nhiều lần triển khai, hàng trăm cây xanh đã dần phủ thêm sắc xanh cho các tuyến đường, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị và lan tỏa thông điệp sống xanh bằng những hành động thiết thực. Chị Đinh Thị Hồng Ngọc, thành viên Hội Yêu rác Huế nói: “Bản thân mình cảm thấy rất vui khi được góp một phần trong xây dựng thành phố Huế ngày càng xanh - sạch - đẹp thông qua hoạt động trồng cây.

Chia sẻ về nguồn lực của dự án, anh Hồ Hữu Phúc, Chi hội trưởng Hội Yêu rác Huế bộc bạch: “Dự án trồng cây xanh của Hội luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ của các cá nhân, tổ chức. Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít, quan trọng là duy trì được hoạt động thường xuyên và rộng khắp. Qua đó lan tỏa ý thức sống xanh đến cộng đồng”.

“Huế xanh - sạch - sáng” giờ đây không chỉ là khẩu hiệu, mà đang dần trở thành hành động thiết thực trong cuộc sống mỗi ngày. Điều đáng quý là sau mỗi hoạt động ấy không chỉ có sự chung tay của các tổ chức, đoàn thể mà còn là sự hưởng ứng ngày càng lớn từ người dân, đặc biệt là các bạn trẻ - những người đang góp phần hình thành lối sống xanh từ những điều giản dị nhất”, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, Bí thư Thành đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Thành Nhân
 Từ khóa:
Lan tỏalối sống xanhmô hìnhthiết thực
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