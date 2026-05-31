Lan tỏa yêu thương, chăm lo toàn diện cho trẻ

BVTW Huế tổ chức chương trình văn nghệ, trao quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Sẻ chia với các bệnh nhi

Là nơi điều trị cho hàng trăm bệnh nhi, trong đó có nhiều em mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư hay tan máu bẩm sinh, nhiều năm qua Bệnh viện Trung ương Huế luôn duy trì các hoạt động dành cho trẻ em vào dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Với nhiều em nhỏ, những món quà hay một buổi văn nghệ ngắn giữa hành lang bệnh viện không chỉ mang đến niềm vui mà còn giúp các em có thêm động lực để tiếp tục hành trình điều trị nhiều gian nan.

Trong căn phòng điều trị tại Trung tâm Nhi, em Nguyễn Bảo Ngọc vẫn còn ôm chặt chú gấu bông vừa được tặng trong chương trình vui Tết thiếu nhi. Cô bé kể, những ngày phải nằm viện dài khiến em nhiều lúc nhớ nhà và buồn, khi được xem văn nghệ, nhận quà và gặp gỡ các bạn nhỏ cùng hoàn cảnh, em cảm thấy vui hơn rất nhiều. “Con thích nhất là được xem múa hát. Hôm nay con quên đau một chút”, Ngọc nói nhỏ.

Mới đây, bệnh viện phối hợp với Công ty TNHH Đạt Hòa trao 20 suất hỗ trợ viện phí cùng 140 phần quà và tiền mặt với tổng trị giá hơn 360 triệu đồng cho các bệnh nhi ung thư. Trong tiếng nhạc rộn ràng của ngày hội, nhiều phụ huynh xúc động khi nhìn thấy con mình nở nụ cười sau những ngày dài gắn với kim tiêm, thuốc men và các đợt hóa trị.

Theo chị Trần Lê Bảo Trâm, Trưởng Phòng Công tác xã hội - Chăm sóc khách hàng, Bệnh viện Trung ương Huế, đơn vị luôn cố gắng tạo thêm các hoạt động vui chơi, hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhi vào dịp 1/6. Năm nay, ngoài các chương trình văn nghệ, bệnh viện còn phối hợp với nhiều tổ chức, nhà hảo tâm trao 310 phần quà cùng gần 450 triệu đồng tiền mặt cho các em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Không chỉ tại bệnh viện, Tháng hành động vì trẻ em năm nay với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số” cũng được ngành y tế và các đơn vị trên địa bàn TP. Huế triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực. Theo bà Phan Minh Nguyệt, PGĐ Sở Y tế, các chương trình năm nay hướng nhiều hơn đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mắc bệnh nặng và trẻ đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, mỗi hoạt động đều gửi gắm mong muốn để các em có một mùa hè ý nghĩa và cảm nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng.

Trang bị kỹ năng sống cho trẻ

Không chỉ đối diện với nguy cơ tai nạn, đuối nước trong dịp hè, nhiều phụ huynh hiện nay còn lo lắng khi con trẻ tiếp xúc với điện thoại thông minh, mạng xã hội từ quá sớm. Bên cạnh những tiện ích trong học tập và giải trí, môi trường mạng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro như nội dung độc hại, thông tin sai lệch hay nguy cơ bị xâm hại.

Chị Trần Thị Hoa, trú tại xã Đan Điền cho biết, vợ chồng chị đều làm công nhân nên thường đi sớm, về muộn, ít có thời gian kèm con. “Nhiều lúc thấy con cầm điện thoại suốt cũng lo mà không biết quản lý sao cho hết. Gần đây nghe nhiều chuyện trẻ vị thành niên yêu sớm, bị dụ dỗ trên mạng nên càng bất an hơn”, chị Hoa chia sẻ.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP. Huế, bên cạnh công tác chăm sóc sức khỏe, thời gian tới ngành sẽ phối hợp với các địa phương tăng cường tổ chức các lớp kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng chống xâm hại và hướng dẫn trẻ tham gia môi trường số an toàn. Nhiều hoạt động hè như học kỳ quân đội, lớp năng khiếu, võ thuật, âm nhạc hay thể dục nhịp điệu cũng sẽ được tổ chức nhằm tạo thêm sân chơi lành mạnh cho trẻ em trong dịp nghỉ hè.

Theo bà Phan Minh Nguyệt, trước thực trạng nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra thời gian gần đây, công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ tiếp tục được ngành y tế chú trọng. Ngoài việc tăng cường nhân lực, thuốc men và trang, thiết bị cấp cứu tại các cơ sở y tế, các lớp dạy bơi miễn phí, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho cộng đồng cũng được duy trì, nhất là tại những địa bàn có nhiều sông, hồ và ao suối.

Những hoạt động chăm lo cho trẻ em trong dịp 1/6 không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ mà còn góp phần tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ phát triển cả về thể chất, tinh thần và kỹ năng sống trong thời đại số.