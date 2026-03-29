“Cho đi là còn mãi: Một giọt máu hồng - Trao niềm hy vọng”

HNN.VN - Đó là thông điệp cũng như chủ đề của Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 do Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP. Huế tổ chức sáng 7/4.

Tự nguyện hiến máu tại ngày hội

Tự nguyện hiến máu tại ngày hội 

Cùng phối hợp tổ chức ngày hội còn có Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố, Hội Chữ thập đỏ TP. Huế và Trường Cao đẳng Huế.

Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Huế Nguyễn Quang Tuấn đến dự, động viên các đơn vị tham gia ngày hội.

Ngày hội thu hút gần 250 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động công chức, lao động đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan Đảng TP. Huế cùng cán bộ, đảng viên Trường Cao đẳng Huế đăng ký tham gia.

Trong số này, Trường Cao đẳng Huế, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Huế, Đảng bộ Tòa án Nhân dân thành phố, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế là những đơn vị có số lượng nhiều người tham gia trong ngày hội.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP. Huế Lê Hoàng Tùng khẳng định: “Đây là hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc. Những giọt máu đào hôm nay sẽ giúp nhiều người bệnh có thêm cơ hội được hồi sinh”.

Tin, ảnh: PHONG ANH
Hơn 100 bạn trẻ tham gia hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư

Chiều 29/3, tại Không gian Sách và Văn hóa Huế (23–25 Lê Lợi), Ngày hội Hiến tóc với thông điệp “Trao mái tóc – Trao yêu thương” đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và người dân tham gia. Sự kiện do dự án “Một bức tranh – Nhiều hy vọng” phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công phường Thuận Hóa, CLB Sách và Văn hóa Huế tổ chức, cùng với sự hỗ trợ của salon tóc Loan Nguyễn.

