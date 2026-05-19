Phổ biến pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và kỹ năng hòa giải ở cơ sở

Công chức, viên chức và cán bộ cơ sở phường Phong Thái được phổ biến các quy định mới về dữ liệu cá nhân, kỹ năng hòa giải

Ông Trần Công Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái nhấn mạnh: Trong bối cảnh chuyển đổi số và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Đồng thời, công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Các đại biểu được báo cáo viên của Hội Luật gia thành phố Huế giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025; các quy định liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện.

Hội nghị cũng tập huấn nhiều nội dung thiết thực về kỹ năng hòa giải ở cơ sở như: Phương pháp tiếp cận, nắm bắt tâm lý các bên khi phát sinh mâu thuẫn; kỹ năng xử lý tình huống, vận động và thuyết phục trong quá trình hòa giải; đồng thời cập nhật một số quy định pháp luật thường vận dụng trong giải quyết tranh chấp dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình và mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hòa giải viên cơ sở được nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.