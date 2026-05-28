Xóa “điểm đen” sạt lở, ngăn nguy cơ cô lập xã miền núi

Nếu không sớm có giải pháp hữu hiệu, một phần quả đồi có nguy cơ sụp xuống khi mưa lớn

Thấp thỏm nỗi lo

Tỉnh lộ 14B là tuyến giao thông độc đạo nối liền trung tâm xã miền núi Long Quảng với các khu vực lân cận. Thế nhưng, kể từ sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025, tuyến đường này luôn đặt trong trạng thái báo động đỏ.

Tại Km34+800, một vết nứt toác dài hơn 20m chạy dọc mặt đường. Đáng sợ hơn, ngay phía trên taluy dương, quả đồi lớn đã bị "xé" thành những rãnh nứt sâu, kéo theo đất đá liên tục trượt đổ xuống lòng đường mỗi khi có mưa lớn. Dưới mặt đường, nhiều mảng nhựa bị cuốn phăng tạo thành những mố sâu, rãnh dài rất nguy hiểm. Dù hiện tại các phương tiện vẫn khó khăn qua lại nhưng nguy cơ cả quả đồi đổ ập xuống, nuốt chửng tuyến đường luôn hiện hữu.

Ông Hồ Văn Bình (trú thôn 5, xã Long Quảng) lo lắng: “Mỗi lần chạy xe qua khúc cua này, tôi và bà con ở đây đều phải vừa đi vừa ngước mắt nhìn lên đỉnh đồi xem có đất, đá rơi không. Tuyến đường này là lối đi duy nhất để người dân ra trung tâm, con em đi học, tiêu thụ nông sản. Mùa mưa bão năm 2026 sắp đến rồi, chỉ cần một trận mưa lớn kéo dài vài ngày là quả đồi có thể sập xuống. Đoạn đường này mà sạt lở hoàn toàn thì cả xã Long Quảng coi như bị cô lập, chia cắt với bên ngoài”.

Ông Nguyễn Anh, Chủ tịch UBND xã Long Quảng cho biết, sau các đợt thiên tai cuối năm 2025, địa phương đã đề xuất UBND TP. Huế có phương án xử lý khẩn cấp. Sau đó, Sở Xây dựng đã vào cuộc lập hồ sơ, phối hợp cùng địa phương triển khai các biện pháp rào chắn, cảnh báo an toàn tạm thời. Công ty CP Đường bộ 1 Thừa Thiên Huế cũng được UBND thành phố chỉ định thi công dự án này.

Một phần quả đồi có nguy cơ sụp xuống khi mưa lớn xảy ra

Cũng theo ông Nguyễn Anh, hiện chính quyền xã đang phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) nhằm phục vụ thi công khẩn cấp. Hiện, có 11 hộ dân bị ảnh hưởng với 14 thửa đất nằm trong diện thu hồi, tổng diện tích hơn 17.000m². Các bên liên quan phấn đấu hoàn thành GPMB trong tháng 5/2026 để bàn giao thực địa cho đơn vị thi công.

Đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng

Nói về phương án kỹ thuật, ông Nguyễn Đức Luyện, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đường bộ 1 Thừa Thiên Huế nhấn mạnh, đây là một "ca bệnh" địa chất phức tạp, không thể xử lý bằng phương pháp thủ công hay xây kè thông thường.

“Qua khảo sát và khoan địa chất, chúng tôi phát hiện một lớp nứt dịch chuyển rất lớn bên trong lòng quả đồi. Đơn vị đã phải thuê đơn vị tư vấn độc lập để tìm giải pháp tối ưu. Nếu chỉ xây kè chắn ở chân, khối đất đá khổng lồ phía trên khi sụt xuống vẫn sẽ đánh sập tất cả, không đảm bảo an toàn lâu dài”, ông Luyện chia sẻ.

Theo phương án đã được phê duyệt, dự án khắc phục hậu quả thiên tai tại Tỉnh lộ 14B có tổng mức đầu tư hơn 17 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất công tác GPMB, đơn vị thi công sẽ tiến hành một cuộc “đại phẫu”: Bạt mái, hạ tải toàn bộ quả đồi xuống gần bằng cao độ mặt đường. Sau đó sẽ tiến hành xây dựng mái taluy kiên cố và hệ thống rãnh thoát nước gom dòng, ngăn ngừa triệt để nguy cơ tái sạt lở.

Mưa lũ làm cho mặt đường bị xô lệch, nhiều mảng nhựa bị cuốn phăng tạo thành những mố sâu, rãnh dài rất nguy hiểm

Đến thời điểm hiện tại, dự án tại Km34+800 đã hoàn thành công tác thiết kế kỹ thuật và đang chờ công tác GPMB hoàn thành sẽ thi công. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 cho biết, đơn vị đã hoàn thành việc đo đạc, kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất và trình UBND xã Long Quảng ban hành thông báo thu hồi đất. Công ty CP Đường bộ 1 Thừa Thiên Huế cũng đã thực hiện các phần việc như thi công đúc cống, đúc bản giảm tải (chống lún) và đảm bảo an toàn giao thông trong lúc chờ thi công.

Với mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và giữ tuyến giao thông huyết mạch cho xã miền núi Long Quảng, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang đặt quyết tâm cao nhất để đẩy nhanh tiến độ, đưa công trình về đích trước mùa mưa bão năm nay.