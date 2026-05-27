Sẵn sàng cung ứng xăng E10 trên thị trường

Cửa hàng xăng dầu số 6 của Petrolimex Sài Gòn tại phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng chuyển đổi từ kinh doanh xăng khoáng sang xăng E10 từ ngày 1/6. (Ảnh: THẾ ANH)

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, chuyển đổi hạ tầng kỹ thuật và đẩy mạnh tuyên truyền tới người tiêu dùng để sẵn sàng thực hiện lộ trình mới.

Đến ngày 27/5, nhiều cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội đã chuyển sang kinh doanh xăng E10. Tại Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex số 14 trên phố Thụy Khuê, toàn bộ cột bơm đều bán xăng E10. Cửa hàng trưởng Trần Ngọc Anh cho biết, lượng khách hàng đến mua xăng vẫn ổn định. Anh Lại Văn Tâm ở phường Tây Hồ chia sẻ: “Thấy thông tin xăng E10 thân thiện với môi trường, nên tôi muốn sử dụng thử. Hơn nữa, giá loại xăng này thấp hơn một số dòng xăng cũ, giúp tiết kiệm chi phí”.

Theo Sở Công thương Hà Nội, hơn 400 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố đã rà soát, chuẩn hóa hệ thống bồn chứa, cột bơm và quy trình kỹ thuật để đáp ứng tiêu chuẩn kinh doanh xăng E10. Phó Trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Kiều Đình Cảnh cho biết, từ ngày 1/6, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn gốc, chất lượng xăng dầu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chủng loại, chất lượng, đo lường hoặc tự ý ngừng bán hàng, gây mất ổn định thị trường.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Lạng Sơn cũng đã hoàn tất chuyển đổi hệ thống để kinh doanh xăng E10. Công ty Petrolimex Lạng Sơn đã đưa xăng E10 ra thị trường từ cuối tháng 4. Ông Nông Văn Hơn, Trưởng Phòng Kinh doanh công ty cho biết: “Đến ngày 8/5, tất cả các điểm bán xăng dầu của Petrolimex tại Lạng Sơn đã chuyển sang kinh doanh xăng E10”. Petrolimex Lạng Sơn hiện có 40 cửa hàng xăng dầu, đáp ứng khoảng 45% nhu cầu nhiên liệu của tỉnh. Các đơn vị kinh doanh xăng dầu khác trên địa bàn cũng đã hoàn tất chuyển đổi hệ thống để kinh doanh xăng E10. Ông Hoàng Minh Tâm (phường Kỳ Lừa) cho biết, sau một thời gian sử dụng xăng E10, ông thấy phương tiện vận hành bình thường và chuyển sang loại nhiên liệu thân thiện môi trường là hợp lý.

Tại khu vực phía nam, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè thuộc Petrolimex Sài Gòn đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng E10 RON95-V từ ngày 12/5/2026. Ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Petrolimex Sài Gòn cho biết: “Năng lực phối trộn của doanh nghiệp hiện đạt khoảng 10 triệu lít/ngày, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khu vực Đông Nam Bộ. Đầu năm 2027, công ty sẽ tiếp tục nâng công suất để đáp ứng sự tăng trưởng của thị trường”. Từ tháng 8/2025, Petrolimex Sài Gòn đã kinh doanh thí điểm xăng E10 tại 41 cửa hàng và chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực nào về chất lượng. Đến ngày 25/5, doanh nghiệp đã hoàn tất triển khai đồng bộ xăng E10 tại toàn bộ 138 cửa hàng trong hệ thống. Hiện doanh nghiệp cung cấp đồng thời hai sản phẩm E10 RON95-V và E10 RON95-III, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Hệ thống Petrolimex tại tỉnh An Giang cũng đã cơ bản hoàn tất chuẩn bị để chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 từ ngày 1/6. Ông Đặng Hồng Toan, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xăng dầu Kiên Giang cho biết, nguồn hàng được điều phối ổn định từ các tổng kho lớn, hệ thống bồn bể đã được vệ sinh và nâng cấp để phù hợp đặc tính của xăng E10. Chậm nhất là đến hết ngày 29/5, toàn bộ lượng xăng khoáng sẽ được thay thế bằng xăng E10 trên toàn hệ thống. Hệ thống Petrolimex tại An Giang vận hành 120 cửa hàng trực thuộc cùng khoảng 70 cửa hàng nhượng quyền.

Sở Công thương tỉnh An Giang đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học, giám sát hoạt động kinh doanh và xử lý nghiêm các vi phạm. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong cho biết, tỉnh sẽ phối hợp các lực lượng chức năng đấu tranh với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đồng thời theo dõi sát diễn biến cung-cầu, giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ sốt giá trong quá trình chuyển đổi sang xăng E10.

Một trong những băn khoăn lớn nhất của người tiêu dùng là liệu xăng E10 có ảnh hưởng đến động cơ và tuổi thọ phương tiện hay không. Bộ Công thương đã tiến hành khảo sát, đánh giá khả năng ảnh hưởng của xăng sinh học E5 và E10 tới hiệu suất hoạt động, cũng như tuổi thọ động cơ. Kết quả đánh giá của Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường đại học Giao thông vận tải cho thấy, xăng E5 và E10 gần như không có tác động tiêu cực đáng kể đến hiệu suất vận hành, cũng như tuổi thọ các chi tiết máy đối với động cơ xăng.

Ngày 26/5, Bộ Công thương báo cáo thông tin phản hồi của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) và Hiệp hội Các nhà sản xuất ô-tô Việt Nam (VAMA) về vấn đề tương thích của các phương tiện với xăng sinh học E10. Theo đánh giá sơ bộ của VAMM, các mẫu xe đang sản xuất ở thời điểm hiện tại đều tương thích với xăng E10. Các đời xe của Honda, Yamaha, Piaggio, SYM đều tương thích với xăng E10 và không phải thay đổi về kỹ thuật. Còn đối với hãng Suzuki, chủ yếu các đời xe đều tương thích, trừ một số đời xe như Viva 110, Smash, Smash Revo, Shogun, GN125, Hayate,... đang chờ thông tin xác thực.

Ông Đào Công Quyết, đại diện VAMA cho biết, các mẫu xe ô-tô đang sản xuất ở thời điểm hiện tại đều tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, trong số các mẫu sản xuất trước năm 2006, có một số mẫu xe không tương thích, có thể gặp vấn đề về vận hành khi sử dụng. Các dòng xe đời cũ sử dụng bộ chế hòa khí hoặc có thể sử dụng vật liệu cao-su tự nhiên, nhựa không kháng cồn. Do ethanol có tính tẩy rửa cao và khả năng hút nước, các chi tiết này có thể bị hư hại theo thời gian. VAMA khuyến cáo chủ sở hữu xe đời cũ nên chủ động kiểm tra và thay thế các linh kiện như gioăng, ống dẫn nhiên liệu tại các đại lý chính hãng để bảo đảm an toàn khi chuyển sang dùng xăng E10.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, áp lực cắt giảm phát thải và nguy cơ cạn kiệt nhiên liệu hóa thạch ngày càng lớn, việc chuyển từ sử dụng xăng khoáng sang sử dụng xăng sinh học E10 là một bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi năng lượng của nước ta. Không chỉ giảm ô nhiễm môi trường, xăng E10 còn góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, giảm phụ thuộc nguồn hàng nhập khẩu và tạo đầu ra cho ngành sản xuất ethanol trong nước.

