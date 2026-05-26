Xung đột tại Trung Đông: Iran cho phép một số tàu đi qua eo biển Hormuz

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz.

Hãng thông tấn chính thức của IRGC, Sepah News dẫn thông báo của Hải quân IRGC nêu rõ các tàu đi qua eo biển Hormuz, bao gồm tàu chở dầu, cũng như tàu container và tàu thương mại, đã đi qua tuyến đường thủy này dưới sự phối hợp và bảo vệ của lực lượng IRGC. Ngoài ra, Hải quân IRGC cũng khẳng định Iran đang kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz.

Trước đó, Iran đã siết chặt kiểm soát eo biển này bắt đầu từ ngày 28/2, khi nước này cấm các tàu thuộc sở hữu hoặc liên kết với Israel và Mỹ đi qua sau các cuộc tấn công phối hợp của hai nước này vào lãnh thổ Iran. Mỹ cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với eo biển này, ngăn chặn các tàu đến và đi từ các cảng của Iran đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Trong khi đó, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Bagheri Kani ngày 27/5 thông báo nước này và Oman đang đàm phán một cơ chế mới về vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz đồng thời khẳng định việc lưu thông qua tuyến đường thủy chiến lược này sẽ không còn tuân theo các cơ chế trước đây.

Phát biểu bên lề Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ 14 tại thủ đô Moskva của Nga, ông Bagheri khẳng định Iran và Oman, với tư cách là 2 quốc gia nằm ven eo biển Hormuz, đang phối hợp xây dựng một cơ chế mới cho hoạt động hàng hải trong khu vực.

Cùng ngày, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Ali Akbar Velayati tuyên bố eo biển Hormuz là “sự bảo đảm thực sự” cho bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào trong tương lai đồng thời nêu rõ “địa lý là yếu tố quyết định cuối cùng đối với mọi hiệp ước”.

