Kiến tạo cơ hội cho người khuyết tật

HNN.VN - Sáng 17/4, Hội Người khuyết tật - Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) với chủ đề “Thúc đẩy quyền tham gia của người khuyết tật - Kiến tạo đột phá phát triển”.

Chủ đề năm nay đặt ra yêu cầu rõ ràng về việc nhìn nhận lại vai trò của người khuyết tật trong đời sống xã hội. Theo đó, không chỉ là đối tượng cần được hỗ trợ, người khuyết tật còn là chủ thể quan trọng, có khả năng tham gia và đóng góp vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì thế, việc bảo đảm quyền tham gia của người khuyết tật chính là nền tảng để xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái, văn minh và phát triển bền vững.

Dịp này, Hội Cứu trợ Trẻ em tàn tật Việt Nam đã trao tặng 5 máy tính với tổng trị giá 50 triệu đồng cho 5 học sinh khuyết tật tiêu biểu. Đồng thời, câu lạc bộ Vòng tay Nhân ái đã trao 20 suất quà đến các hội viên khuyết tật. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần tích cực, tiếp thêm niềm tin để các em học sinh và hội viên nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Tin: Mai Huế
Ảnh: Liên Đài
Âm nhạc người trẻ ngân vang bên sông Hương

Tối 16/4, tại khu vực bờ sông Hương thơ mộng, chương trình âm nhạc “Đi mô? Nghe chi?” số 2 đã diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.

Nỗ lực vì người khiếm thị

Sáng 16/4, Hội Người mù thành phố Huế tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về thăm Trường Thương binh hỏng mắt (1956 – 2026); 57 năm Ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 – 17/4/2026) và 28 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 – 18/4/2026).

Lá chắn giảm thiểu nguy cơ lây lan HIV ra cộng đồng

Trong bối cảnh dịch HIV/AIDS vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, công tác quản lý người nhiễm HIV tại cộng đồng đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế. Tại TP. Huế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế) đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần kiểm soát dịch bệnh, nâng cao chất lượng sống cho người nhiễm HIV và giảm thiểu nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Mở sân chơi giúp trẻ khuyết tật kết nối cộng đồng

Hưởng ứng Ngày thế giới nhận thức về tự kỷ và Ngày Người khuyết tật Việt Nam, ngày 11/4, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP – thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) phối hợp với một số đơn vị trên địa bàn TP. Huế tổ chức sự kiện “Sắc Hè của bé”.

Kiến tạo động lực tăng trưởng đột phá cho Huế

Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP hàng năm từ 10% trở lên. Để đạt mục tiêu này này đòi hỏi Huế phải định hướng, hoạch định những mũi nhọn kiến tạo để có thể phát triển nhanh, bền vững.

