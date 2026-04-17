Kiến tạo cơ hội cho người khuyết tật

Tặng quà cho các em học sinh vượt khó vươn lên

Chủ đề năm nay đặt ra yêu cầu rõ ràng về việc nhìn nhận lại vai trò của người khuyết tật trong đời sống xã hội. Theo đó, không chỉ là đối tượng cần được hỗ trợ, người khuyết tật còn là chủ thể quan trọng, có khả năng tham gia và đóng góp vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì thế, việc bảo đảm quyền tham gia của người khuyết tật chính là nền tảng để xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái, văn minh và phát triển bền vững.

Dịp này, Hội Cứu trợ Trẻ em tàn tật Việt Nam đã trao tặng 5 máy tính với tổng trị giá 50 triệu đồng cho 5 học sinh khuyết tật tiêu biểu. Đồng thời, câu lạc bộ Vòng tay Nhân ái đã trao 20 suất quà đến các hội viên khuyết tật. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần tích cực, tiếp thêm niềm tin để các em học sinh và hội viên nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.