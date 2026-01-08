Dự án vì người khuyết tật giành chiến thắng chung kết “Sinh viên thế hệ mới 2025”

Đội HSB giành Quán quân chương trình truyền hình thực tế “Sinh viên thế hệ mới 2025”. (Ảnh: VTV)

Đêm chung kết “Sinh viên thế hệ mới 2025” phát sóng tối 11/1 không chỉ là một buổi trình diễn, mà là cuộc đối đầu sòng phẳng về trí tuệ và tư duy hành động. Trải qua 3 vòng thi đầy thử thách: Báo cáo kết quả dự án; Tiếp sức phản biện; Soi chiếu tương lai, đội HSB đã chinh phục hoàn toàn Ban giám khảo bởi cách tiếp cận bài bản, chuyên nghiệp nhưng chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, giành được giải thưởng trị giá 200 triệu đồng và Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong khi các đội thi khác gây ấn tượng bằng sự bùng nổ, HSB lại chọn "ghi điểm" bằng những con số thực tế và khả năng vận hành dự án bền vững. Dự án "Vươn mình cùng nền tảng số" của HSB giúp người khuyết tật tự làm chủ cuộc sống bằng chính công nghệ quen thuộc hằng ngày. HSB không nói nhiều về tương lai xa, họ mang lên sân khấu kết quả cụ thể, con người cụ thể và sự thay đổi nhìn thấy được. Dự án đã thực sự "chạm" vào đời sống, giải quyết những bài toán hóc búa của xã hội dựa trên những mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.

Đêm chung kết diễn ra trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. (Ảnh: VTV)

Chia sẻ sau chiến thắng, Đội trưởng Nguyễn Hải Hà, đại diện đội HSB cho biết: “Sau cuộc thi, dự án tập trung hiệu chỉnh tài liệu để tiếp tục trang bị cho nhóm đối tượng trung tâm, phân chia các bộ phận hoạt động với vai trò cụ thể và tuyển thêm các thành viên, cộng tác viên đồng hành nhằm bảo đảm hoạt động của dự án. Ngoài ra, đội chúng tôi sẽ hoàn thiện website của dự án để gia tăng uy tín, kết nối rộng hơn với các đối tác và xây dựng thêm kênh bán sản phẩm nhằm giúp người khuyết tật có thể đăng tải sản phẩm của họ”.

Mùa thứ ba của chương trình “Sinh viên thế hệ mới 2025” khép lại nhưng đã mở ra hình dung rõ nét về một thế hệ sinh viên Việt Nam bản lĩnh, sáng tạo và sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng.

Thành công của đội HSB cùng dấu ấn mà các đội thi để lại không chỉ dừng ở khuôn khổ cuộc thi, mà hứa hẹn sẽ tiếp tục được lan tỏa, phát triển và nhân rộng trong đời sống xã hội. “Sinh viên thế hệ mới 2025” vì thế không chỉ là một chương trình truyền hình, mà là điểm khởi đầu cho những hành trình tử tế, bền bỉ và dài hơi của người trẻ.

