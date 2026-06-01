Giảm rác thải nhựa trong cộng đồng

Mô hình cho thuê túi tái chế tại các siêu thị sẽ góp phần lan tỏa lối sống xanh

Nằm trong nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng bền vững, Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” (Dự án TVA) mới đây đã phối hợp cùng Siêu thị GO! Huế ra mắt mô hình thí điểm cho thuê túi đi siêu thị dưới hình thức “đặt cọc - hoàn trả”.

Cụ thể, khi mua sắm tại đây, khách hàng có thể thuê một chiếc túi sử dụng nhiều lần tại quầy thu ngân với chi phí đặt cọc chỉ 10.000 đồng. Ở lần mua sắm tiếp theo, người dân chỉ cần mang túi trả lại để nhận lại toàn bộ tiền cọc. Giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả này không chỉ giúp giảm ngay lượng rác nhựa thải ra môi trường mà còn nâng cao ý thức tái sử dụng trong cộng đồng.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu các trung tâm thương mại, siêu thị lớn trên địa bàn như Aeon Mall Huế, Vincom Plaza, GO!, Co.opmart, TokyoLife, Sống Lab... và Dự án TVA đồng loạt triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất thải nhựa. Theo đó, Sở yêu cầu các trung tâm thương mại, mua sắm và siêu thị trên địa bàn xây dựng kế hoạch triển khai “Tuần lễ không túi ni lông” tại siêu thị và trung tâm thương mại, thực hiện không phát túi ni lông miễn phí cho khách hàng trong toàn bộ thời gian liên tục tất cả các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 5 đến 12/6/2026.

Dự án TVA cũng tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên diện rộng về việc hạn chế phát túi ni lông miễn phí tại các trung tâm thương mại, mua sắm, siêu thị nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi sự hưởng ứng của người dân thành phố trong thời gian đến.

Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh phối hợp, triển khai, nhân rộng các mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”, “Siêu thị không túi ni lông khó phân hủy”, “Siêu thị không các sản phẩm nhựa dùng một lần” gắn với phong trào “Nói không với túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần” trên địa bàn thành phố.

Từ năm 2021, UBND TP. Huế đã ký cam kết tham gia Chương trình đô thị giảm nhựa của WWF quốc tế. Sau 5 năm triển khai, Dự án TVA đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý chất thải rắn và giảm ô nhiễm nhựa trên địa bàn. Theo đó, DA đã góp phần giảm 933,6 tấn rác thải nhựa thất thoát ra môi trường tự nhiên; chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được triển khai trên toàn bộ 100% xã, phường của TP. Huế, giúp người dân từng bước hình thành thói quen phân loại rác.

Ngoài ra, DA còn hỗ trợ nhiều trang thiết bị và hạ tầng phục vụ công tác thu gom như xe cuốn ép rác, thùng lưu chứa và các giải pháp tăng cường thu gom sau phân loại rác. Nhờ đó, thông qua việc phân loại rác tại nguồn và các hoạt động can thiệp, hơn 750 tấn rác hữu cơ được thu gom và làm phân hữu cơ; hơn 4.401 tấn chất thải; trong đó, gần 823 tấn rác thải nhựa được thu gom tại các lưu vực nước. Bên cạnh đó, DA còn thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai mô hình du lịch giảm nhựa với hàng trăm doanh nghiệp du lịch - dịch vụ tham gia cam kết giảm nhựa, đồng thời xây dựng và triển khai các tour du lịch giảm nhựa, điểm đến du lịch cộng đồng giảm nhựa...

Từ những nỗ lực đó, TP. Huế vừa được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) vinh danh “Thành phố Xanh Quốc gia năm 2026”. UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh khẳng định, thành phố cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng để đưa các sáng kiến giảm nhựa trở thành hoạt động thường xuyên, lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và hình ảnh Huế thân thiện, phát triển xanh, bền vững, có trách nhiệm với môi trường trong mắt du khách và bạn bè quốc tế.