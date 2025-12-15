Mỗi bước chạy - Nối yêu thương

Người dân quyét mã QR để đăng ký chương trình

Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 21/12/2025, với lễ khai mạc và bế mạc tổ chức tại khu vực Nghinh Lương Đình, đây là hoạt động trọng điểm nằm trong chuỗi các hoạt động trợ giúp người khuyết tật năm 2025 của thành phố, tiếp nối thành công của chương trình tổ chức năm 2023 với sự tham gia của hơn 5.000 vận động viên, trong đó có trên 1.500 trẻ em và người khuyết tật.

Theo Ban tổ chức, chương trình năm nay dự kiến thu hút khoảng 4.000 - 6.000 người tham gia, gồm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, người lao động, người cao tuổi, người khuyết tật và đông đảo người dân trong, ngoài thành phố. Các vận động viên sẽ tham gia chạy ở hai cự ly 5km và 7km, trên những cung đường được thiết kế phù hợp, đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật.

Điểm nhấn của chương trình là tinh thần hòa nhập và nhân văn. Người khuyết tật và trẻ em từ 10 đến dưới 16 tuổi được miễn phí 100% khi tham gia. Đối với các vận động viên khác, mức đóng góp 100.000 đồng/người (phục vụ công tác tổ chức và hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn). Tất cả các vận động viên hoàn thành cự ly đăng ký đều được trao huy chương và quà lưu niệm.

Hiện, công tác tổ chức được triển khai đồng bộ với sự phối hợp của nhiều sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương. Trong đó, Sở Y tế là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, vệ sinh môi trường và công tác truyền thông. Đặc biệt, yếu tố an toàn cho các vận động viên, nhất là người khuyết tật, được đặt lên hàng đầu.