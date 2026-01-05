Cần hoàn thiện cơ chế cho Trung tâm Bảo trợ xã hội

Quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân khuyết tật thần kinh. Ảnh: Hoài Thương

Theo báo cáo, hiện Trung tâm đang quản lý, chăm sóc 525 người khuyết tật thần kinh, tâm thần, vượt công suất thiết kế trên 100 người. Trong đó, tỷ lệ người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng chiếm đa số; nhiều trường hợp cần theo dõi y tế thường xuyên, có chế độ dinh dưỡng đặc thù và cần quản lý chặt chẽ, làm gia tăng áp lực cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và chữa bệnh.

Trong khi đó, lực lượng trực tiếp làm việc tại Trung tâm hiện có 81 viên chức và người lao động, thấp hơn biên chế được giao năm 2025 là 85 người, đặc biệt thiếu nhân viên y tế so với định mức chuyên ngành. Cường độ lao động cao, môi trường làm việc đặc thù, tiềm ẩn rủi ro nhưng chế độ, chính sách đối với người lao động chưa được điều chỉnh tương xứng, khiến áp lực công việc ngày càng lớn.

Qua giám sát thực tế, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Huế cũng chỉ ra rằng, cơ sở vật chất của Trung tâm chưa đáp ứng yêu cầu trong điều kiện số lượng đối tượng tăng cao. Một số khu vực sinh hoạt tập trung, khu chăm sóc người bệnh nặng còn chật hẹp, hệ thống trang thiết bị phục vụ quản lý, giám sát chưa đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cả đối tượng được chăm sóc và đội ngũ người lao động.

Bên cạnh đó, một số chính sách hiện hành còn bất cập. Mức tiền ăn bình quân khoảng 66.000 đồng/người/ngày được đánh giá là thấp so với nhu cầu dinh dưỡng của người khuyết tật nặng, người cao tuổi và người đang điều trị bệnh. Chế độ phụ cấp cho người lao động làm việc trong môi trường đặc thù còn hạn chế; thu nhập của một bộ phận cán bộ hợp đồng chưa tương xứng với tính chất công việc và mức độ rủi ro, gây khó khăn trong việc giữ chân và ổn định nguồn nhân lực.

Từ thực tế trên, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Huế kiến nghị UBND thành phố và các sở, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với Trung tâm Bảo trợ xã hội; trong đó tập trung điều chỉnh định mức biên chế, bổ sung nhân lực, nhất là nhân viên y tế; đồng thời xem xét điều chỉnh chế độ đãi ngộ, phụ cấp và mức tiền ăn cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

Cùng với đó, cần quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ thống giám sát, bảo đảm an toàn tại các khu vực sinh hoạt tập trung. Việc chăm lo điều kiện sống, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng bảo trợ xã hội cần được thực hiện song hành với việc tạo môi trường làm việc ổn định, lâu dài cho đội ngũ cán bộ, người lao động. Qua đó, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.