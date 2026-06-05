Việt Nam - điểm sáng trong bức tranh du lịch toàn cầu

Khách quốc tế khám phá phố phường Hà Nội bằng xích-lô. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Du lịch thế giới đối diện với những thách thức lớn

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam vừa trích dẫn báo cáo mới ban hành của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), theo đó, lượng khách du lịch quốc tế trên toàn cầu trong quý I/2026 đạt khoảng 307 triệu lượt. Lượng khách này tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương tăng thêm khoảng 6 triệu lượt khách.

Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc Shaikha Al Nuwais cho biết: Những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông đang ảnh hưởng đến hoạt động du lịch toàn cầu. Dù vậy, du lịch quốc tế vẫn cho thấy sức chống chịu đáng kể khi ghi nhận 307 triệu lượt khách trong quý I/2026, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025 trước đó.

"Kết quả này một lần nữa khẳng định vai trò của du lịch như một ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và nâng cao sinh kế cho cộng đồng trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều bất ổn", Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc Shaikha Al Nuwais chia sẻ.

Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc nhận định cuộc khủng hoảng tại Trung Đông có thể làm mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế năm 2026 chỉ đạt từ 1-2%, thấp hơn dự báo ban đầu là 3-4%.

Những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông đang ảnh hưởng đến hoạt động du lịch toàn cầu. Dù vậy, du lịch quốc tế vẫn cho thấy sức chống chịu đáng kể khi ghi nhận 307 triệu lượt khách trong quý I/2026, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025 trước đó. Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc Shaikha Al Nuwais

Ngoài tác động trực tiếp đến các tuyến hàng không trong khu vực, giá dầu tăng cao và tình trạng thiếu nhiên liệu hàng không tại một số thị trường kéo theo chi phí vận chuyển đẩy lên cao đã làm giảm năng lực khai thác của các hãng hàng không và ảnh hưởng đến tâm lý du khách. Trong bối cảnh này, xu hướng lựa chọn các điểm đến gần nơi cư trú được UN Tourism dự báo sẽ gia tăng.

Hội đồng Chuyên gia du lịch thuộc Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc đánh giá, những thách thức lớn nhất đối với ngành du lịch toàn cầu năm 2026 gồm xung đột tại Trung Đông, chi phí vận tải gia tăng và giá dịch vụ lưu trú cùng các yếu tố kinh tế khác. Có tới 64% chuyên gia của UN Tourism cho rằng xung đột tại Trung Đông đang tác động tiêu cực đến nhu cầu du lịch ở điểm đến. Trong khi đó, khoảng 61% chuyên gia nhận định, lượng khách quốc tế đang suy giảm bởi các diễn biến địa chính trị.

Trong bối cảnh hiện nay, du khách được UN Tourism dự báo sẽ tiếp tục ưu tiên các chuyến đi có chi phí hợp lý, giá trị cao và lựa chọn những điểm đến gần hơn nhằm giảm thiểu rủi ro cũng như chi phí phát sinh.

Du lịch Việt Nam phục hồi ấn tượng trong khi châu Á chững đà tăng trưởng

Theo số liệu từ Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc, châu Âu tiếp tục là khu vực đón khách quốc tế lớn nhất thế giới với hơn 130 triệu lượt khách trong quý I/2026, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, châu Phi cũng ghi nhận mức tăng trưởng 4%, châu Mỹ tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, Trung Đông là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ xung đột địa chính trị, dẫn tới việc lượng khách quốc tế sụt giảm đến 14%. Điều này cho thấy những thách thức mà ngành du lịch khu vực và toàn cầu đang phải đối mặt trong giai đoạn hiện nay.

Lượng khách quốc tế đến châu Á trong quý I/2026 chỉ mới đạt khoảng 89% mức của năm 2019. Kết quả này phản ánh tốc độ phục hồi của du lịch khu vực vẫn còn rất chậm, trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang bước sang giai đoạn tăng trưởng hậu dịch COVID-19.

Khu vực châu Á-Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế 3% trong quý I/2026. Con số này thấp hơn kỳ vọng được đặt ra trước đó. UN Tourism cho rằng, nguyên nhân tới từ sự phục hồi không đồng đều giữa các điểm đến.

Sau khi tăng mạnh 9% trong tháng 2, tốc độ tăng trưởng du lịch của khu vực châu Á-Thái Bình Dương giảm xuống còn 2% trong tháng 3, chủ yếu do ảnh hưởng của sự gián đoạn hàng không liên quan đến xung đột tại Trung Đông, khiến lượng khách đến Nam Á sụt giảm đáng kể. Xét theo tiểu vùng, châu Đại Dương tăng 9%, Đông Bắc Á tăng 5%, trong khi đáng chú ý Đông Nam Á chỉ tăng 1,1%.

Nhìn chung, lượng khách quốc tế đến châu Á trong quý I/2026 chỉ mới đạt khoảng 89% mức của năm 2019. Kết quả này phản ánh tốc độ phục hồi của du lịch khu vực vẫn còn rất chậm, trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang bước sang giai đoạn tăng trưởng hậu dịch Covid-19.

Trong bối cảnh ảm đạm của khu vực châu Á, du lịch Việt Nam tiếp tục nổi lên như một điểm sáng khi ghi nhận mức tăng trưởng 12,4% trong quý I/2026 so với cùng kỳ năm trước, cao gấp 4 lần mức tăng trưởng trung bình của khu vực châu Á. Đà tăng trưởng này không những được duy trì mà còn gia tăng trong 5 tháng đầu năm, khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 14,9%, phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đánh giá, kết quả tích cực này được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố thuận lợi của điểm đến Việt Nam như: môi trường an ninh, an toàn được bảo đảm, người dân thân thiện, môi trường kinh tế-xã hội ổn định cùng hệ thống sản phẩm, dịch vụ du lịch ngày càng đa dạng và hấp dẫn.

Bên cạnh đó, sự tăng trưởng của du lịch Việt Nam còn phản ánh hiệu quả của các hoạt động xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường, chính sách tạo thuận lợi về thị thực và xuất nhập cảnh, cũng như việc tăng cường kết nối hàng không quốc tế. Trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị thế giới còn nhiều biến động, kết quả này cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt và duy trì đà tăng trưởng tích cực của ngành du lịch Việt Nam.

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