Phát triển nền tảng số và dịch vụ số, chuyển hoạt động lên môi trường số

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TL)

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là ba trụ cột đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính đưa đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới. Trong đó, chuyển đổi số được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được xác định là ba trụ cột đột phá chiến lược, tạo động lực đưa đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Mục tiêu của chuyển đổi số không phải là làm những việc cũ trên môi trường số, mà là làm tốt hơn những việc cần làm: nhanh hơn, đơn giản hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn. Khi người dân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ trực tiếp cảm nhận được những lợi ích đó, họ sẽ chủ động tham gia và trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ, đảm bảo sự phát triển bền vững của quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống và tạo ra giá trị đột phá, cần thay đổi mạnh mẽ về tư duy và nhận thức. Trong bối cảnh đó, diễn đàn DigiFest 2026 khẳng định quyết tâm thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ phương thức vận hành truyền thống sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Diễn đàn hướng tới bốn mục tiêu trọng tâm: tạo không gian đối thoại chính sách thực chất giữa Nhà nước, doanh nghiệp, giới khoa học và đối tác quốc tế; thúc đẩy phát triển nền tảng số, dịch vụ số dựa trên dữ liệu và AI; kết nối, lan tỏa các mô hình chuyển đổi số hiệu quả trên phạm vi cả nước; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và vị thế của Việt Nam trong dòng chảy công nghệ toàn cầu.

Các đại biểu tham dự DIễn đàn quốc gia số Việt Nam 2026.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, những năm gần đây, Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Hệ thống thể chế phục vụ chuyển đổi số tiếp tục được hoàn thiện; năm 2025 đã sửa đổi 10 luật và ban hành nhiều nghị định, thông tư, trong đó có các luật quan trọng như: Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Dữ liệu và Luật AI.

Việt Nam cũng đã hình thành hạ tầng số hiện đại với tỷ lệ phủ sóng 5G trên 90% dân số; xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia lớn và nền tảng số dùng chung quốc gia như Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và VNeID. Cùng với đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cơ quan nhà nước và đời sống xã hội đang được thúc đẩy mạnh mẽ; nhiều chương trình đào tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và phổ cập kỹ năng số cho người dân đang được triển khai.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều thách thức đặt ra trong quá trình chuyển đổi số. Đó là khoảng cách giữa thể chế và thực thi; giữa hạ tầng được đầu tư và giá trị thực tế được tạo ra; giữa kỳ vọng và niềm tin số của người dân, doanh nghiệp. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được giải quyết để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống và tạo ra những giá trị đột phá.

Thông qua Diễn đàn, các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và đối tác quốc tế tiếp tục trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nền tảng số, dịch vụ số và chuyển các hoạt động lên môi trường số, góp phần xây dựng thành công quốc gia số, phát triển kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

https://nhandan.vn/phat-trien-nen-tang-so-va-dich-vu-so-chuyen-hoat-dong-len-moi-truong-so-post967205.html