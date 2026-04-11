Mở sân chơi giúp trẻ khuyết tật kết nối cộng đồng

Các em nhỏ cùng phụ huynh tham gia trải nghiệm tại sự kiện “Sắc Hè của bé”

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi TP. Huế (57 Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ) thu hút hàng trăm em khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển cùng phụ huynh tham gia.

Tham gia chương trình các em đã cùng nhau trình diễn các tiết mục văn nghệ, thi hóa trang trên sâu khấu. Cùng với đó là không gian sáng tạo tranh, hoạt động làm đồ tái chế, vận động, tô tượng…

Theo ban tổ chức, sự kiện hướng đến mang lại niềm vui và hứng thú cho trẻ, phát triển các kỹ năng vận động thô, vận động tinh, các kỹ năng tương tác xã hội với bạn bè, phát triển các kỹ năng giao tiếp. Ngoài ra giúp gia tăng gắn kết trẻ và cha mẹ, kết nối cộng đồng các phụ huynh có con khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển cùng nhau chia sẻ và hỗ trợ trong quá trình nuôi dạy con.

Thông qua sự kiện góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về khuyết tật, tạo một sân chơi lành mạnh, an toàn, ý nghĩa cho trẻ khuyết tật, từ đó tạo ra một cộng đồng thân thiện với người khuyết tật.