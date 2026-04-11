  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 11/04/2026 17:12

Mở sân chơi giúp trẻ khuyết tật kết nối cộng đồng

HNN.VN - Hưởng ứng Ngày thế giới nhận thức về tự kỷ và Ngày Người khuyết tật Việt Nam, ngày 11/4, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP – thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) phối hợp với một số đơn vị trên địa bàn TP. Huế tổ chức sự kiện “Sắc Hè của bé”.

Chia sẻ chuyên môn cho quản lý và giáo viên dạy học sinh khuyết tậtTết gắn kết yêu thương cho trẻ khuyết tậtHơn 1.300 trẻ em khuyết tật ở miền Trung được phẫu thuật miễn phí

 Các em nhỏ cùng phụ huynh tham gia trải nghiệm tại sự kiện “Sắc Hè của bé”

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi TP. Huế (57 Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ) thu hút hàng trăm em khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển cùng phụ huynh tham gia.

Tham gia chương trình các em đã cùng nhau trình diễn các tiết mục văn nghệ, thi hóa trang trên sâu khấu. Cùng với đó là không gian sáng tạo tranh, hoạt động làm đồ tái chế, vận động, tô tượng…

Theo ban tổ chức, sự kiện hướng đến mang lại niềm vui và hứng thú cho trẻ, phát triển các kỹ năng vận động thô, vận động tinh, các kỹ năng tương tác xã hội với bạn bè, phát triển các kỹ năng giao tiếp. Ngoài ra giúp gia tăng gắn kết trẻ và cha mẹ, kết nối cộng đồng các phụ huynh có con khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển cùng nhau chia sẻ và hỗ trợ trong quá trình nuôi dạy con.

Thông qua sự kiện góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về khuyết tật, tạo một sân chơi lành mạnh, an toàn, ý nghĩa cho trẻ khuyết tật, từ đó tạo ra một cộng đồng thân thiện với người khuyết tật.

N. MINH
 Từ khóa:
trẻ khuyết tậttự kỷgắn kếtcộng đồngHuế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường hợp tác, thắt chặt hữu nghị Việt - Lào

Tiếp tục chương trình công tác, chiều 10/4, Đoàn công tác thành phố Huế do đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế dẫn đầu đã đến thăm, làm việc và chúc tết cổ truyền Bunpimay 2026 tại tỉnh Sekong.

Tăng cường hợp tác, thắt chặt hữu nghị Việt - Lào
Kiến tạo động lực tăng trưởng đột phá cho Huế

Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP hàng năm từ 10% trở lên. Để đạt mục tiêu này này đòi hỏi Huế phải định hướng, hoạch định những mũi nhọn kiến tạo để có thể phát triển nhanh, bền vững.

Kiến tạo động lực tăng trưởng đột phá cho Huế
Cuộc đua xe đạp toàn quốc "Non sông liền một dải" lần thứ 38 - 2026
Nick Kergozou về nhất chặng 8: Đồng Hới - Thành phố Huế

Đến trưa 10/4, các tay đua tham gia chặng 8 trong khuôn khổ Cuộc đua xe đạp toàn quốc "Non sông liền một dải" lần thứ 38 - 2026: Phường Đồng Hới (Quảng Trị) - Thành phố Huế đã cán đích tại ngã 3 đường Lê Duẩn - cửa Quảng Đức (cách khu vực Phu Văn Lâu khoảng 150m).

Nick Kergozou về nhất chặng 8 Đồng Hới - Thành phố Huế
Chật vật mưu sinh dưới nắng nóng

Nắng nóng trên diện rộng kéo dài hơn một tuần qua khiến cuộc sống của người dân, đặc biệt với những người mưu sinh bên ngoài trời vốn đã nhọc nhằn thì nay áp lực hơn.

Chật vật mưu sinh dưới nắng nóng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top