  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 16/02/2026 19:10

Trao quà Tết cho bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Trung ương Huế

HNN.VN - Chiều 16/2 (tức 29 Tết), Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình trao tặng quà Tết cho các bệnh nhân đang điều trị nội trú nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

“Gieo Xuân mùa 3 năm 2026”: Hành trình sẻ chia yêu thương tại HuếHỗ trợ gần 400 hộ dân Phường Thuận Hóa với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồngLãnh đạo thành phố chúc Tết các đơn vị và tặng quà cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Trao quà cho các bệnh nhân điều trị

Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, 100 phần quà Tết (trị giá 500.000 đồng/phần) đã được trao tận tay các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, hơn 1.500 bệnh nhân đang điều trị nội trú trong dịp Tết đều được hỗ trợ tiền mặt. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 200 triệu đồng.

Các phần quà gồm thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền hỗ trợ.

Đối với nhiều bệnh nhân phải ở lại bệnh viện trong dịp Tết, sự quan tâm này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, phần nào xoa dịu nỗi nhớ nhà, giúp người bệnh cảm nhận được không khí Tết ngay tại nơi điều trị.

Trước đó, từ ngày 8 đến 13/2, bệnh viện đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, Quỹ Khởi sự từ tâm - Tập đoàn Kim Oanh, Hội Doanh nhân trẻ và nhãn hàng Anlene Total 10 tổ chức chuỗi hoạt động “Xuân Yêu thương”, “Chợ Xuân ngày Tết”, “Gieo Xuân mùa 3”. Các chương trình mang đến nhiều hoạt động thiết thực như tặng quà, hỗ trợ viện phí, tổ chức gian hàng Tết miễn phí…, tạo không khí vui tươi, ấm áp cho người bệnh và thân nhân.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
bệnh việntrao quàtết
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thợ cắm hoa lan tất bật vụ Tết

Bữa trưa chớp nhoáng khi trời đã về chiều, bữa tối diễn ra vào lúc đêm muộn, dù vất vả, nhưng những người làm nghề cắm hoa lan vụ Tết vẫn vui vẻ, phấn khởi, bởi đó không chỉ là nghề "kiếm cơm" mà còn giúp họ thỏa mãn với đam mê của mình.

Thợ cắm hoa lan tất bật vụ Tết
“Gieo Xuân mùa 3 năm 2026”: Hành trình sẻ chia yêu thương tại Huế

Trong hai ngày 13-14/2, tại TP. Huế, Quỹ Khởi sự Từ Tâm (Tập đoàn Kim Oanh) Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức chương trình thiện nguyện trọng tâm “Gieo Xuân mùa 3 năm 2026”, cùng các hoạt động đồng hành như “Hạnh phúc nảy mầm” và trao quà cho trẻ em, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, hội viên người mù trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chuỗi hoạt động gần 700 triệu đồng.

“Gieo Xuân mùa 3 năm 2026” Hành trình sẻ chia yêu thương tại Huế
Thủ phạm khiến bạn có thể tăng huyết áp ngày Tết

Tiện lợi và đậm đà hương vị, những món ăn “ăn liền” và đồ muối là thực phẩm xuất hiện nhiều trong mâm cỗ của các gia đình vào dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, ăn nhiều thực phẩm này có nguy cơ ảnh hưởng đến huyết áp của bạn.

Thủ phạm khiến bạn có thể tăng huyết áp ngày Tết

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top