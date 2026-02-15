Trao quà Tết cho bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Trung ương Huế

Trao quà cho các bệnh nhân điều trị

Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, 100 phần quà Tết (trị giá 500.000 đồng/phần) đã được trao tận tay các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, hơn 1.500 bệnh nhân đang điều trị nội trú trong dịp Tết đều được hỗ trợ tiền mặt. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 200 triệu đồng.

Các phần quà gồm thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền hỗ trợ.

Đối với nhiều bệnh nhân phải ở lại bệnh viện trong dịp Tết, sự quan tâm này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, phần nào xoa dịu nỗi nhớ nhà, giúp người bệnh cảm nhận được không khí Tết ngay tại nơi điều trị.

Trước đó, từ ngày 8 đến 13/2, bệnh viện đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, Quỹ Khởi sự từ tâm - Tập đoàn Kim Oanh, Hội Doanh nhân trẻ và nhãn hàng Anlene Total 10 tổ chức chuỗi hoạt động “Xuân Yêu thương”, “Chợ Xuân ngày Tết”, “Gieo Xuân mùa 3”. Các chương trình mang đến nhiều hoạt động thiết thực như tặng quà, hỗ trợ viện phí, tổ chức gian hàng Tết miễn phí…, tạo không khí vui tươi, ấm áp cho người bệnh và thân nhân.