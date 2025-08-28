Hướng tới quyền lợi của người lao động

BHXH TP. Huế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức đối thoại các chính sách bảo hiểm với các đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tại TP. Huế, nhiều năm qua, hoạt động này đã phát huy hiệu quả, trở thành điểm sáng trong công tác chăm lo đời sống người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Truyền thông đa dạng, bao phủ rộng khắp

Giữa tháng 8/2025, BHXH TP. Huế phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế công nghiệp tổ chức hội nghị đối thoại về Luật BHXH 2024 cho hơn 100 công nhân Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam tại Khu công nghiệp Phong Điền. Tại đây, những điểm mới của luật được phổ biến rõ ràng, dễ hiểu. Hội nghị nhấn mạnh ý nghĩa của việc mở rộng đối tượng, tăng cường quyền lợi và tạo điều kiện để người dân tiếp cận chính sách.

Thông qua đối thoại, người lao động được giải thích cụ thể về quyền lợi khi hưởng lương hưu hằng tháng, những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần, cũng như các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất… Tất cả thắc mắc được giải đáp thấu đáo, kịp thời. Chị Nguyễn Thị Hà, công nhân Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam, chia sẻ: “Qua buổi đối thoại, tôi hiểu rõ hơn quyền lợi của mình, nhất là khi Luật BHXH 2024 có nhiều điểm mới có lợi cho người lao động. Điều đó giúp chúng tôi yên tâm gắn bó lâu dài”.

Những buổi đối thoại như vậy không chỉ giúp người lao động tiếp cận chính sách một cách sinh động, dễ hiểu mà còn tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận trong quá trình tham gia và thụ hưởng. Song song với đối thoại tại doanh nghiệp, BHXH TP. Huế còn thường xuyên phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm để gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ở đây, họ được tư vấn cụ thể về lợi ích của việc hưởng lương hưu hằng tháng, giá trị bảo lưu thời gian đóng và tác hại khi rút BHXH một lần.

Nhiều tấm gương “người thật, việc thật” được chia sẻ tại các buổi truyền thông: người nghỉ hưu sống an nhàn nhờ có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT); người từng rút BHXH một lần nay muốn nộp lại để đủ điều kiện hưởng lương hưu; hay trường hợp phải tham gia BHXH tự nguyện để hoàn tất thời gian đóng. Những minh chứng thực tế này giúp người lao động hiểu rõ và tin tưởng hơn vào chính sách an sinh của Nhà nước.

Sáu tháng đầu năm 2025, BHXH TP. Huế đã phối hợp các đơn vị tổ chức 25 hội nghị tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT. Đáng chú ý, 4 hội nghị được tổ chức tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin. Ngoài ra, đơn vị đã phối hợp với Liên đoàn Lao động TP. Huế tổ chức hội thi “Tìm hiểu pháp luật lao động” trong đoàn viên, người lao động, cùng nhiều lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Hoạt động truyền thông nhóm nhỏ, gặp gỡ trực tiếp đã được triển khai mạnh mẽ với 805 cuộc, tiếp cận gần 9.800 người dân, tập trung vào chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Đây là hình thức truyền thông linh hoạt, gần gũi, mang lại hiệu quả rõ rệt, nhất là ở những khu vực còn hạn chế thông tin.

Lan tỏa chính sách, củng cố niềm tin

Theo ông Nguyễn Viết Dũng, Giám đốc BHXH TP. Huế, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, 6 tháng đầu năm 2025, số người tham gia BHXH trên địa bàn đạt gần 156.000 người; trong đó, có hơn 22.400 người tham gia BHXH tự nguyện. Con số này đã phản ánh sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về lợi ích lâu dài của BHXH. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 125.800 người; số người tham gia BHYT hơn 1,16 triệu người, tỷ lệ bao phủ đạt trên 99% dân số toàn thành phố, là một trong những địa phương có độ bao phủ BHYT cao nhất cả nước. Tổng chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 1.876 tỷ đồng; chi phí khám chữa bệnh BHYT gần 1.722 tỷ đồng. Tất cả đều được thực hiện đúng quy định, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người thụ hưởng.

Thực tế cho thấy, nhờ công tác đối thoại và truyền thông chủ động, chính sách BHXH, BHYT đã đến gần hơn với người dân và người lao động. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, các hoạt động này còn tạo động lực để người dân gắn bó lâu dài với chính sách an sinh. Quan trọng hơn, việc nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người tham gia giúp cơ quan BHXH điều chỉnh cách thức truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ phù hợp, hiệu quả hơn.

“Thời gian tới, BHXH TP. Huế tiếp tục đẩy mạnh các hình thức đối thoại, tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông để lan tỏa chính sách BHXH, BHYT sâu rộng hơn, hướng tới mục tiêu bao phủ toàn dân, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội vững chắc, bền vững”, ông Nguyễn Viết Dũng nhấn mạnh.