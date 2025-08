Thành phố Huế đạt tỷ lệ độ bao phủ bảo hiểm y tế cao trong toàn quốc

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài phát biểu tại buổi làm việc

6 tháng đầu năm 2025, BHXH thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đạt được những chỉ tiêu rất tích cực. Số người tham gia BHXH là 155.934 người, trong đó, có 133.439 người tham gia BHXH bắt buộc; 22.495 người tham gia BHXH tự nguyện. Số người tham gia BHTN là 125.858 người. Đặc biệt, số người tham gia BHYT là 1.164.498 người; độ bao phủ BHYT đạt 98,02% so với dân số toàn thành phố, là một trong những đơn vị có tỷ lệ độ bao phủ BHYT cao so với bình quân chung của cả nước và vượt 2,77% so với chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố theo lộ trình đến năm 2025 (95,25%).

Công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện kịp thời, đúng quy định cho người thụ hưởng, đảm bảo an toàn tiền mặt, được người lao động đánh giá cao; đồng thời đã có nhiều giải pháp quản lý tốt công tác chi trả và quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH. Trong 6 tháng đầu năm, đã chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp với hơn 1.876 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Đến hết tháng 6/2025, toàn thành phố đã có 180/180 cơ sở KCB BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD với 1.959.182 lượt tra cứu phục vụ KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài đánh giá cao kết quả của Bảo hiểm xã hội thành phố đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới như: tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, BHTN của Thành phố Huế vẫn còn khá thấp; Công tác phối hợp giữa BHXH, UBND cấp xã với các tổ chức dịch vụ thu trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại các địa phương hiệu quả chưa cao; Công tác chi trả các chế độ BHXH qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tỷ lệ còn thấp.

Trong những tháng còn lại của năm 2025, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố tập trung bám sát các chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Sớm kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp thành phố, trong đó xem xét bổ sung thành viên là các xã, phường trọng điểm, có quy mô, dân số, số doanh nghiệp, số người tham gia BHXH, BHYT lớn.

Tư vấn chính sách BHXH tự nguyện cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố chỉ đạo BHXH cơ sở chủ động để tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo BHXH, BHYT cấp xã; tham mưu cấp ủy, chính quyền các xã, phường đưa chỉ tiêu về công tác BHXH, BHYT vào Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, giai đoạn.

Bên cạnh đó, vận động người thụ hưởng trên địa bàn nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp thông qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chỉ định thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật tại các cơ sở KCB. Phát triển, mở rộng người tham gia BHXH, BHYT; đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng. Phối hợp với các cơ sở KCB tiếp tục Triển khai KCB BHYT bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chip; triển khai bệnh án điện tử, kê đơn thuốc điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý hồ sơ sức khỏe toàn dân.