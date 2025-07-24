An tâm với quyền lợi lâu dài

Tuyên truyền các chính sách mới của Luật BHXH 2024 đến với người dân

Điểm đột phá đáng chú ý của Luật BHXH 2024 là giảm số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống còn 15 năm. Chính sách này đã tháo gỡ tâm lý “đóng dài mà chưa chắc được nhận” - nguyên nhân khiến nhiều người e ngại tham gia BHXH lâu dài.

Anh Trần Văn Nguyên (47 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đức Đan, phường An Cựu, TP. Huế tham gia BHXH bắt buộc được 10 năm 2 tháng. Đầu năm 2022, công ty giải thể, anh vẫn bảo lưu sổ BHXH và đợi công việc mới. Đến tháng 5/2025 anh đến cơ quan BHXH để làm thủ tục nhận chế độ BHXH một lần để làm vốn kinh doanh vì nghĩ rằng đóng thêm gần 10 năm nữa mới nhận lương hưu là quá dài. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ BHXH tư vấn kỹ các điểm mới của Luật BHXH 2024, anh quyết định tiếp tục duy trì sổ BHXH và chuyển sang hình thức tham gia BHXH tự nguyện. “Chỉ còn chưa đến 5 năm nữa là tôi đủ điều kiện nhận lương hưu. Có khoản trợ cấp hàng tháng lúc tuổi già, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều”, anh chia sẻ.

Luật BHXH 2024 còn quy định trợ cấp hàng tháng cho những người "đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng" để hưởng lương hưu. Nhóm này vẫn được nhận trợ cấp hưu trí xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, bảo đảm quyền lợi tài chính và chăm sóc sức khỏe khi về già.

Chị Hoàng Thị Hồng, một người dân tại phường Thuận Hóa bày tỏ: “Trước đây tôi lo vì nếu không đủ năm đóng thì coi như mất trắng. Giờ tôi có thể yên tâm tham gia, vì luật đã có cơ chế bảo vệ quyền lợi ngay cả trong trường hợp không đủ điều kiện nhận lương hưu”.

Sáu tháng đầu năm 2025, TP. Huế có hơn 133.000 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 90,71% kế hoạch; hơn 23.000 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt gần 58%; độ bao phủ BHYT vượt mức 99%, cao hơn 3,66% so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Để Luật BHXH đi vào cuộc sống, từ đầu năm đến nay, TP. Huế đã tổ chức 25 hội nghị truyền thông lớn, hơn 800 cuộc truyền thông nhóm nhỏ, tiếp cận gần 10.000 lượt người dân. Trong đó, nội dung trọng tâm là tuyên truyền về quyền lợi từ BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và các điểm đổi mới trong luật.

Bà Bùi Thị Thu Lý, Phó Giám đốc BHXH TP. Huế cho biết: “Để người dân tiếp cận với các chính sách mới, thời gian tới chúng tôi tập trung truyền thông tại các điểm công cộng như bộ phận một cửa, trung tâm dịch vụ việc làm, phối hợp chặt chẽ với trạm y tế, hội phụ nữ, đoàn thanh niên... để đưa chính sách đến gần dân, giúp người dân hiểu và chủ động tham gia”.

Luật BHXH 2024 không chỉ cải thiện hệ thống pháp lý mà còn đặt nền móng cho một hệ thống an sinh xã hội đa tầng, linh hoạt và bao trùm. Việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong mọi hoàn cảnh, từ người đóng đủ, người đóng thiếu đến người tham gia tự nguyện cho thấy định hướng phát triển của luật nghiêng về sự công bằng, bền vững và nhân văn.