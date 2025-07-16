  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 08/08/2025 15:01

Từ 1/8, mã định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội

HNN.VN - Từ ngày 1/8, mã định danh cá nhân hoặc căn cước công dân (CCCD) chính thức được sử dụng để thay thế mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) của người tham gia BHXH và bảo hiểm y tế (BHYT). Quy định mới này do BHXH Việt Nam ban hành, nhằm đồng bộ dữ liệu, tăng tính liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nâng cao hiệu quả quản lý.

Thành phố Huế đạt tỷ lệ độ bao phủ bảo hiểm y tế cao trong toàn quốcTP.Huế tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếTừ 1/7, chủ hộ kinh doanh không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể bị phạt đến 75 triệu đồng

Người dân đến làm thủ tục khám chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Huế 

Theo hướng dẫn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động; cơ quan quản lý đối tượng; cơ sở trợ giúp xã hội, tôn giáo; cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh; tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT… sẽ sử dụng bộ mã quản lý gồm ba thành phần: mã định danh đơn vị (ĐD), mã đối tượng (ĐT) mã loại hình sản xuất kinh doanh (LH).

Cụ thể, ĐD được ghi trên biểu mẫu giao dịch hành chính với cơ quan BHXH. Doanh nghiệp thuộc phạm vi Nghị định 168/2025/NĐ-CP sẽ dùng mã số doanh nghiệp 10 ký tự, còn đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng mã quan hệ ngân sách 7 ký tự. LH gồm 3 ký tự, ban hành tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

Với các đơn vị thu hộ, bộ mã quản lý gồm: ĐD (mã định danh đơn vị), TH (tên viết tắt của tổ chức thu hộ), HC (mã đơn vị hành chính cấp tỉnh và xã) và DT (mã điểm thu từ 001 đến 999).

Trong đó, BHXH quân đội, BHXH công an nhân dân sẽ xây dựng bộ mã quản lý riêng, gửi BHXH Việt Nam để áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Trong thời gian chờ hoàn thiện phần mềm, BHXH Việt Nam cho phép tiếp tục sử dụng mã số BHXH đã cấp (10 số) và bộ mã hiện hành. Việc chuyển đổi sẽ thực hiện theo lộ trình, bảo đảm không ảnh hưởng quyền lợi người tham gia.

Người dân, tổ chức gặp khó khăn khi thực hiện có thể liên hệ tổng đài 1900.9068 để được hỗ trợ; cơ sở khám chữa bệnh BHYT được hướng dẫn tra cứu mức hưởng BHYT theo từng mã đối tượng và tỷ lệ hưởng trên thẻ BHYT.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố chỉ đạo đơn vị cơ sở phối hợp với các đơn vị liên quan bổ sung thông tin còn thiếu, đồng thời báo cáo vướng mắc để được hướng dẫn kịp thời.

NGỌC KHÁNH
 Từ khóa:
bhxhcccdđịnh danh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Từ 1/7, chủ hộ kinh doanh không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể bị phạt đến 75 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2025, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 và Nghị định 158/2025/NĐ-CP của Chính phủ, các chủ hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc. Nếu không thực hiện, họ có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt lên đến 75 triệu đồng.

Từ 1 7, chủ hộ kinh doanh không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể bị phạt đến 75 triệu đồng
Tăng chế tài xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm

Từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) 2024 chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định mới nhằm siết chặt và tăng cường xử lý đối với hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Tăng chế tài xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top