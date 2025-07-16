Từ 1/8, mã định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội

Người dân đến làm thủ tục khám chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Huế

Theo hướng dẫn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động; cơ quan quản lý đối tượng; cơ sở trợ giúp xã hội, tôn giáo; cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh; tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT… sẽ sử dụng bộ mã quản lý gồm ba thành phần: mã định danh đơn vị (ĐD), mã đối tượng (ĐT) và mã loại hình sản xuất kinh doanh (LH).

Cụ thể, ĐD được ghi trên biểu mẫu giao dịch hành chính với cơ quan BHXH. Doanh nghiệp thuộc phạm vi Nghị định 168/2025/NĐ-CP sẽ dùng mã số doanh nghiệp 10 ký tự, còn đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng mã quan hệ ngân sách 7 ký tự. LH gồm 3 ký tự, ban hành tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

Với các đơn vị thu hộ, bộ mã quản lý gồm: ĐD (mã định danh đơn vị), TH (tên viết tắt của tổ chức thu hộ), HC (mã đơn vị hành chính cấp tỉnh và xã) và DT (mã điểm thu từ 001 đến 999).

Trong đó, BHXH quân đội, BHXH công an nhân dân sẽ xây dựng bộ mã quản lý riêng, gửi BHXH Việt Nam để áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Trong thời gian chờ hoàn thiện phần mềm, BHXH Việt Nam cho phép tiếp tục sử dụng mã số BHXH đã cấp (10 số) và bộ mã hiện hành. Việc chuyển đổi sẽ thực hiện theo lộ trình, bảo đảm không ảnh hưởng quyền lợi người tham gia.

Người dân, tổ chức gặp khó khăn khi thực hiện có thể liên hệ tổng đài 1900.9068 để được hỗ trợ; cơ sở khám chữa bệnh BHYT được hướng dẫn tra cứu mức hưởng BHYT theo từng mã đối tượng và tỷ lệ hưởng trên thẻ BHYT.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố chỉ đạo đơn vị cơ sở phối hợp với các đơn vị liên quan bổ sung thông tin còn thiếu, đồng thời báo cáo vướng mắc để được hướng dẫn kịp thời.