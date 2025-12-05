Khi chuyển đổi xanh không chỉ là khẩu hiệu

Ký kết hợp tác chiến lược giữa chính quyền thành phố Huế và doanh nghiệp

Định vị chiến lược thu hút đầu tư

Việt Nam đang theo đuổi mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời tái cấu trúc dòng vốn FDI theo hướng chất lượng, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm: Điện tử, bán dẫn, năng lượng tái tạo, kinh tế số, R&D, nông nghiệp công nghệ cao. Định hướng này được xem là khung tham chiếu để các địa phương định vị lại chiến lược thu hút đầu tư.

Từ lâu, Huế đã định vị con đường phát triển theo hướng tăng trưởng bền vững. Tại kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) đến năm 2020 ra đời năm 2013, thành phố Huế đã định hình mục tiêu trở thành đô thị sinh thái, cảnh quan, di sản, văn hóa và thân thiện môi trường. Đến năm 2015, thành phố tiếp tục cụ thể hóa định hướng này với mô hình sản xuất, tiêu dùng xanh, mở đường cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ xanh. Đây chính là nền tảng giúp Huế không bị động trước xu hướng chuyển đổi xanh toàn cầu hiện nay.

Thực tế đã chứng minh hướng đi này là đúng đắn, khi những năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế của Huế luôn có bước chuyển biến mạnh mẽ. Giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thành phố ước đạt 6,09% mỗi năm thì đến năm 2023, con số này là 7,03% và trong năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hơn 8%. Trong khi đó, 10% là mục tiêu tăng trưởng được đặt ra năm 2025 với nhiều dư địa và cơ sở để thực hiện đạt và vượt, khi các lĩnh vực mũi nhọn như du lịch, công nghiệp, xây dựng đang có đà tăng trưởng tốt.

Hoạt động thu hút đầu tư cũng có những chuyển biến tích cực khi từ đầu năm đến nay, thành phố đã cấp mới 41 dự án, điều chỉnh 23 dự án với tổng vốn đăng ký 31.496 tỷ đồng, trong đó có 9 dự án FDI. Nhiều động lực tăng trưởng mới đang dần hình thành qua các dự án có quy mô lớn đi vào hoạt động năm 2025 như việc mở rộng nhà máy chế biến thạch anh chất lượng cao, mở rộng Nhà máy Bia Phú Bài, Trạm xử lý nước thải KCN Gilimex, Tổ hợp Giáo dục FPT…

Công nhân vận hành hệ thống tự động tại Nhà máy Bia Phú Bài

Ông Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, thành phố luôn chú trọng đến việc phát triển các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp sạch và công nghiệp kỹ thuật cao nhằm tạo ra giá trị gia tăng cao và đảm bảo sự cân bằng với môi trường.

Thành quả của mục tiêu xuyên suốt này chính là sự xuất hiện ngày càng nhiều dự án xanh có sức lan tỏa trong nền kinh tế Huế. Trong đó, phải kể đến sự vận hành của dự án Khu phức hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Motor Huế với quy mô khoảng 165ha, vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD. Đây là một bước đi lớn trong việc phát triển ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô, đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp ô tô, thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và tạo ra hàng nghìn việc làm chất lượng cao cho người lao động.

Cơ hội vàng

Xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, yêu cầu giảm phát thải đang mở ra cơ hội cho Huế với lợi thế đặc thù về di sản, môi trường sinh thái, nền tảng tri thức và dư địa đầu tư lớn.

Để tận dụng được lợi thế đó ngay trong định hướng thu hút đầu tư, thành phố ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghiệp kỹ thuật cao, thân thiện với môi trường; khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nguồn nhiên liệu thân thiện với môi trường, năng lượng tái tạo. Thành phố cũng chú trọng công tác lập quy hoạch, tăng cường quỹ đất phát triển dịch vụ phụ trợ khu công nghiệp, định hình, phát triển các khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái; đồng thời bố trí các quỹ đất để xây dựng các khu nhà ở cho chuyên gia, công nhân,… tạo tiền đề để thu hút các dự án có quy mô lớn, hàm lượng khoa học công nghệ cao, thân thiện với môi trường...

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng ban hợp tác quốc tế, Hiệp hội Đầu tư nước ngoài cho rằng, thành phố Huế nên sớm đưa ra định hướng cùng các giải pháp cụ thể để khuyến khích, tạo điều kiện giúp các DN áp dụng, xây dựng được các khu công nghiệp sinh thái, có sự liên kết, hợp tác trong sản xuất để thực hiện các hoạt động cộng sinh trong công nghiệp; tăng tốc phát triển năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời áp mái, gió... nhằm tạo nên các sản phẩm công nghiệp có hàm lượng “xanh” cao, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản.

Về phía các DN, bà Nguyễn Thị Minh Hiền cũng gợi ý cần cân nhắc giữa lợi ích ngắn hạn và việc chấp nhận đi chậm để tạo lợi thế dài hạn, bởi đầu tư vào công nghiệp xanh và đổi mới công nghệ đòi hỏi nguồn lực lớn và nhân sự chất lượng cao. Điều này có thể làm tăng giá thành, ảnh hưởng sức tiêu thụ và khả năng cạnh tranh trong ngắn hạn, tuy nhiên trong dài hạn hiệu quả mang lại rất lớn. Đối với DN về hạ tầng, cần lựa chọn nhà đầu tư phù hợp ngay từ đầu và chỉ thu hút các DN đáp ứng tiêu chí xanh, cộng sinh trong khu công nghiệp sinh thái.

Hiện, không chỉ chính quyền mà cộng đồng DN trên địa bàn cũng đã có những thay đổi về tư duy đầu tư. Điển hình là Carlsberg Việt Nam với dự án mở rộng Nhà máy Bia Phú Bài. Mới đây, nhà máy này đã đưa vào vận hành hệ thống máy móc sử dụng nguồn điện tái tạo được chứng nhận quốc tế I-REC kết hợp với năng lượng sinh khối và toàn bộ nước thải đều được xử lý bằng công nghệ lọc tiên tiến. Đây cũng là nhà máy đạt hiệu suất sử dụng nước 2,09hl/hl, nằm trong top 10 cơ sở tiết kiệm nước nhất của Carlsberg tại châu Á và thuộc nhóm nhà máy có mức tiêu thụ nước thấp nhất ngành bia Việt Nam trong năm 2024.

Theo lộ trình, nhà máy sẽ đạt mức 2,0hl/hl vào năm 2026, đồng thời hướng tới mục tiêu không phát sinh chất thải chôn lấp vào cuối năm 2025 và đạt phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028. Ngoài ra, năm 2026, Carlsberg Việt Nam cũng đặt mục tiêu đạt 100% bao bì có thể tái sử dụng hoặc tái chế trên toàn bộ sản phẩm chai, lon và keg (bom), tiếp tục khẳng định cam kết thúc đẩy phát triển nền kinh tế tuần hoàn và đổi mới bao bì bền vững.

Chuyển đổi xanh không chỉ là khẩu hiệu. Đó là sự chuyển dịch thực chất trong tư duy phát triển từ tăng trưởng bằng mọi giá sang phát triển bền vững. Với quyết tâm của chính quyền, sự chủ động của DN và làn sóng chuyển đổi xanh toàn cầu, Huế đang đứng trước thời điểm vàng để vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp xanh, điểm đến đầu tư bền vững của miền Trung và cả nước.