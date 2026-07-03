Hỗ trợ người khuyết tật vững bước

Các giải pháp mang tính bền vững giúp người khuyết tật chủ động, tự lập hơn trong cuộc sống

Đôi chân của con

Ở tuổi 82, ông Trần Văn Đê thường xuyên nhức mỏi lưng. Bà Trần Thị Niêm, vợ ông Đê cũng xấp xỉ tuổi 80, sức khỏe không còn như trước. Thế nhưng, hơn 10 năm qua, hai ông bà vẫn là chỗ dựa lớn nhất của anh Trần Văn Phú, người con không may bị khuyết tật vận động ở xã Phú Vinh.

Do di chứng của căn bệnh u tủy sống, cả hai chân của anh Phú đều bị liệt. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều diễn ra trên chiếc xe lăn và phần lớn đều cần sự hỗ trợ của cha mẹ. Khu vườn nhỏ đã quá quen với hình ảnh hai mái đầu bạc đẩy xe từ hiên nhà ra sân để anh Phú hít thở khí trời. Cũng bởi thế, khi tuổi ngày một cao, nỗi lo trong lòng ông Đê, bà Niêm ngày càng lớn. “Điều trăn trở nhất đó là khi vợ chồng tôi không còn đủ sức, ai sẽ là người chăm sóc và lo lắng cho Phú”, ông Đê bộc bạch.

Nỗi trăn trở ấy không chỉ của riêng gia đình ông Đê mà còn là tâm trạng chung của nhiều bậc cha mẹ có con khuyết tật. Với nhiều người khuyết tật nặng, những việc tưởng như đơn giản như đi lại hay chuẩn bị bữa ăn cũng trở nên khó khăn nếu không có người hỗ trợ.

Ông Đinh Mẫn, Chủ tịch Hội Người khuyết tật - Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi thành phố cho biết, hiện nay chỉ một số trẻ em khuyết tật và người khuyết tật thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội. Đa số người khuyết tật vẫn sống phụ thuộc vào sự chăm sóc của người thân. “Khi cha mẹ còn khỏe mạnh, sự hỗ trợ này giúp người khuyết tật duy trì cuộc sống. Nhưng khi người chăm sóc lớn tuổi hoặc qua đời, nhiều người khuyết tật sẽ gặp khó khăn trong việc tự lo cho bản thân, lúc đó, bài toán về tương lai càng trở nên cấp thiết”, ông Mẫn nói.

Điểm tựa cho hành trình tự lập

Hội Người khuyết tật - Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi thành phố đang thực hiện các giải pháp mang tính bền vững với mục tiêu giúp người khuyết tật từng bước nâng cao khả năng tự lập, tìm được việc làm phù hợp và có môi trường sống thuận tiện hơn.

Một trong những hướng đi được hội chú trọng đó là mô hình sống độc lập. Theo ông Đinh Mẫn, sống độc lập không có nghĩa là người khuyết tật phải sống một mình hay không cần sự hỗ trợ của ai, mà là họ được trang bị đầy đủ những kỹ năng cần thiết. Từ đó, họ có thể chủ động trong cuộc sống, tự quyết định những vấn đề của bản thân và giảm dần sự phụ thuộc vào người khác. Thế nên, chỉ trong 6 tháng đầu năm, Thành Hội đã phối hợp với Tổ chức HI, Viện Nghiên cứu Phát triển cộng đồng (ACDC) hỗ trợ chăm sóc y tế, tư vấn phục hồi chức năng và tư vấn sống độc lập ngay tại nhà cho 100 người khuyết tật.

Song song với công tác tư vấn và hỗ trợ tâm lý, hội còn kết nối người khuyết tật với các chương trình đào tạo nghề và tạo việc làm phù hợp với khả năng, điều kiện của từng cá nhân. Nhờ đó, nhiều người khuyết tật có cơ hội lao động, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Trong 6 tháng đầu năm, hội đã trao 290 xe lăn cùng 4 xe lắc với tổng trị giá gần 745 triệu đồng do tổ chức Giving It Back To Kids (Hoa Kỳ) tài trợ. Hội cũng triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm cải thiện môi trường sống theo hướng dễ tiếp cận và an toàn hơn cho người khuyết tật, nhất là người khuyết tật vận động. Các hoạt động như lắp đặt thanh vịn trong nhà vệ sinh, sắp xếp lại không gian sinh hoạt, mở rộng lối đi và loại bỏ các nguy cơ gây té ngã đã góp phần giảm sự phụ thuộc vào người thân và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật.

“Cuối tháng 5 vừa qua, chúng tôi phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển cộng đồng khảo sát hơn 40 hộ gia đình có người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam tại phường Phong Thái, phường Phú Bài và các xã từ A Lưới 1 đến A Lưới 5 về nhu cầu cải tạo nhà ở, nhà vệ sinh và môi trường sống theo hướng tiếp cận. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để triển khai các hoạt động hỗ trợ phù hợp trong thời gian tới”, ông Đinh Mẫn cho biết.