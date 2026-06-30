Phát huy vai trò “đi trước, mở đường” của ngành Tuyên giáo và dân vận trong giai đoạn phát triển mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu kết luận, chỉ đạo tại hội nghị

Dự tại điểm cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Tại điểm cầu Thành ủy Huế có UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2026, công tác tuyên giáo và dân vận tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chủ động tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV với 11 nhóm nhiệm vụ; đăng ký 26 đề án tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó hoàn thành 13 đề án, tham mưu ban hành 8 văn bản chỉ đạo quan trọng.

Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV được kết nối tới hơn 30.900 điểm cầu với trên 1,93 triệu đại biểu tham dự. Toàn ngành đã tham mưu ban hành 3.468 văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực tuyên giáo, dân vận; đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội XIV, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Các cơ quan báo chí đã đăng tải, phát sóng hơn 180.000 tin, bài tuyên truyền, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Huế

Phát biểu kết luận, chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, toàn ngành cần tiếp tục phát huy vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết", làm tốt công tác tư tưởng, dân vận, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu các cấp, các ngành chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông chính sách theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chuyển từ tuyên truyền một chiều sang giải thích, đối thoại, thuyết phục, bảo đảm các chủ trương, chính sách lớn được thông tin từ sớm, từ xa, kịp thời, đầy đủ, dễ hiểu, không để xảy ra khoảng trống thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng yêu cầu toàn ngành đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng hiệu quả dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong nắm bắt, phân tích, dự báo dư luận xã hội, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, chủ động phát hiện và xử lý từ sớm các nguy cơ về tư tưởng; nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững vai trò chủ lực của báo chí cách mạng trong định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng.

Cùng với đó, tập trung hoàn thành đúng tiến độ các đề án chiến lược, nâng cao chất lượng công tác lý luận, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa giáo, dân vận, dân tộc và tôn giáo; khắc phục tâm lý e dè, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.