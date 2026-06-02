Biểu diễn tiết mục "Thương về Cố đô"

Được tổ chức nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người khuyết tật “Tàn nhưng không phế”, “Tiếng hát từ trái tim” không chỉ là sân chơi văn hóa, văn nghệ dành cho hội viên mà còn là dịp để tôn vinh ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống của người khiếm thị; đồng thời khẳng định tài năng, sự tự tin và lan tỏa những giá trị nhân văn, tình yêu thương trong cộng đồng.

Tham gia hội diễn có 24 tiết mục đặc sắc được thể hiện qua nhiều loại hình như hát đơn ca, song ca, tốp ca và trình diễn độc tấu nhạc cụ. Nhiều tiết mục để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả nhờ giọng hát truyền cảm, phong cách biểu diễn tự tin cùng sự thể hiện tài năng thông qua các loại nhạc cụ như đàn piano, đàn organ.

Các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, đồng thời phản ánh khát vọng sống, tinh thần lạc quan và ý chí vượt khó của người khiếm thị.

Tạo nên không khí vui tươi, đoàn kết, Hội diễn “Tiếng hát từ trái tim” lần VII đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho hội viên. Đây cũng là dịp để các hội viên giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu nghệ thuật, tiếp tục sống tích cực, hòa nhập cộng đồng.