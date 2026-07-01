Hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập

Hỗ trợ người khuyết tật dụng cụ trợ giúp tay. Ảnh: Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng

Để người khuyết tật bước tiếp

Không may bị khuyết tật vận động do tai nạn bom mìn, hơn nửa thế kỷ qua, ông N.V.T. (phường Phú Bài) gắn bó với chiếc chân giả. Khi chân giả xuống cấp, việc đi lại khó khăn nên khi được dự án thăm khám, tư vấn làm chân mới, ông không giấu được niềm vui. “Nếu sắp tới được hỗ trợ làm chân giả mới thì việc đi lại của tôi sẽ đỡ vất vả hơn nhiều”, ông T. nói.

Chương trình “Sàng lọc, lượng giá chức năng và xác định nhu cầu hỗ trợ của người khuyết tật” thuộc dự án “Hỗ trợ sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam tại thành phố Huế” do Green Cross Switzerland tài trợ thông qua Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng. Qua khảo sát tại nhiều địa phương, dự án bước đầu đã xác định nhu cầu hỗ trợ phục hồi chức năng, chân tay giả và dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật.

Theo thống kê năm 2025, trên địa bàn có hơn 36 nghìn người khuyết tật, bao gồm nạn nhân chất độc da cam. Riêng huyện A Lưới (cũ) có hơn 500 nạn nhân chất độc da cam, chiếm 28% trong tổng số 1.891 nạn nhân chất độc da cam của toàn thành phố. Đây là nhóm đối tượng vẫn cần nhiều hỗ trợ về phục hồi chức năng, sinh kế và điều kiện hòa nhập.

Trao đổi về dự án này, ông Đinh Mẫn, Chủ tịch Hội Người khuyết tật - Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Huế cho rằng, điểm đáng quý của dự án là bắt đầu từ nhu cầu thật của từng người. Theo ông, người khuyết tật không giống nhau về dạng tật, hoàn cảnh gia đình, khả năng lao động hay điều kiện tiếp cận dịch vụ. Vì vậy, nếu muốn hỗ trợ hiệu quả, không thể làm theo cách chung chung. “Phải đến gần người khuyết tật hơn, hiểu họ cần gì, thiếu gì và có thể tự vươn lên bằng cách nào. Khi hỗ trợ đúng nhu cầu, một dụng cụ trợ giúp, một chân, tay giả hay một mô hình sinh kế đều có thể mở ra cơ hội mới cho họ”, ông Mẫn nói.

Tiếp cận tổng hợp

Với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng, dự án “Hỗ trợ sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam tại thành phố Huế” được thiết kế theo hướng hỗ trợ trực tiếp, thiết thực và có tính lâu dài.

Điểm đáng chú ý của dự án là cách tiếp cận tổng hợp. Người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam cần một môi trường sống dễ dàng tiếp cận, một nguồn sinh kế ổn định, được phục hồi chức năng phù hợp với dạng tật và một cộng đồng tử tế nhìn nhận họ bằng năng lực. Vì vậy, các hạng mục của dự án được thiết kế tối ưu từ sinh kế, vệ sinh môi trường, năng lượng thân thiện đến phục hồi chức năng và dụng cụ trợ giúp.

Theo kế hoạch của dự án, cuối năm nay, 1 cơ sở dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật sẽ được hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, hơn 200 người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam được cung cấp chân tay giả, dụng cụ chỉnh hình, can thiệp dịch vụ phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp, 20 hộ gia đình có người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam sẽ được hỗ trợ cải thiện môi trường nhà ở, nhà vệ sinh tiếp cận; 25 hộ sẽ được hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững.

“Với hoạt động phát triển sinh kế, không chỉ hỗ trợ vốn hay phương tiện sản xuất, dự án sẽ chú trọng tập huấn kỹ thuật, kết nối học hỏi mô hình và tiêu thụ sản phẩm. Cách làm này giúp người khuyết tật có thêm năng lực để duy trì sinh kế sau khi dự án kết thúc”, ông Đinh Mẫn chia sẻ thêm.