Hoa bay trên bánh

Quỳnh Như luyện kỹ thuật hoa bay

Điêu luyện

Tại tiệm bánh Bánh Nè - Cake Studio trên đường Phan Chu Trinh (phường An Cựu), sau hơn năm giờ làm việc tỉ mỉ, Quỳnh Như hoàn thành chiếc bánh kem hai tầng theo đơn đặt hàng.

Trên nền bánh xanh dương nhạt loang màu, những cánh hoa trắng phớt hồng nổi bật bên nhị vàng sẫm và từng phiến lá xanh nhạt quyện hòa. Đóa hoa mềm mại bung cánh, từng đường vân tinh tế, nhẹ nhàng uốn lượn, tạo cảm giác như đang vươn mình ra khỏi bề mặt của lớp kem bánh.

Chia sẻ về kỹ thuật được sử dụng trên chiếc bánh, Quỳnh Như cho biết: “Với chiếc bánh này, mình đã dùng kỹ thuật chà kem để giữ lại những vết gợn nhẹ trên bề mặt bánh, nhờ đó tạo nền bánh có hiệu ứng tương tự như vải toan trong hội họa. Từ lớp nền này, việc tạo hình sẽ giúp tôn lên vẻ đẹp cho những cánh hoa bay”.

Bốn năm trước, Quỳnh Như biết đến kỹ thuật hoa bay. Đây là kỹ thuật đòi hỏi kỹ năng cao, việc sử dụng những chiếc bay tạo hình đã giúp cho các đầu bếp bánh ngọt tự do thể hiện trí tưởng tượng của mình lên trên bề mặt bánh, biến mỗi chiếc bánh kem thành một tác phẩm nghệ thuật độc bản.

Trên thế giới, kỹ thuật này đã xuất hiện từ hơn 10 năm trước và nhanh chóng được ưa chuộng. Tại Việt Nam, khoảng năm 2019, hoa bay mới bắt đầu được du nhập. Thông thường, hoa bay sẽ có hai dạng là hoa bay nổi và hoa bay chìm; trong đó, so với hoa bay chìm, kỹ thuật hoa bay nổi đòi hỏi sự điêu luyện và độ khó cao hơn gấp nhiều lần.

Để làm hoa bay, đầu bếp bánh ngọt phải dùng các loại kem như: topping, kem bơ hoặc whipping pha màu. Với thời tiết tại Huế, kem topping được ưu tiên hơn do nhẹ, bông xốp và chịu nhiệt tốt. Sau khi phối màu thực phẩm với kem, đầu bếp sẽ dùng các loại bay chuyên dụng để tạo hình nhị, nhụy hoa, cánh hoa, lá. Trong đó, mỗi loại hoa, lá đều sẽ dùng các loại bay khác nhau rồi dùng kỹ thuật phếch, ấn và miết hoặc nhả bay để tỉ mỉ tạo nên từng lớp hoa trên bánh.

Tỉ mỉ

“Chẳng những đòi hỏi cao ở tính thẩm mỹ, kỹ năng phối màu và sử dụng bay mềm mại, kỹ thuật hoa bay còn đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Vì thế, chỉ cần một chút quá tay hay thiếu tập trung, một cánh hoa hoặc chiếc lá hỏng là sẽ kéo theo sự thay đổi của toàn bộ bố cục”, Quỳnh Như chia sẻ thêm. Đó cũng là lý do mà tại Huế hiện nay, số lượng thợ bánh điêu luyện kỹ thuật này chưa nhiều.

Thông thường, giá những chiếc bánh kem hoa bay chìm chỉ cao hơn bánh kem thường 20%, tùy kích cỡ. Nhưng riêng bánh kem hoa bay đắp nổi, mỗi chiếc bánh thường có giá ít nhất từ 600.000 đồng trở lên, có chiếc giá thành lên đến vài triệu đồng tùy độ kỳ công và số tầng bánh.

Chị Trần Huyền Trang, khách hàng mua bánh hoa bay đến từ quận Thuận Hóa cho biết: “Khi lần đầu tiên nhìn thấy chiếc bánh, tôi đã rất bất ngờ. Từng cánh hoa, từng chiếc lá đều tinh tế, mềm mại và đẹp mắt. Chiếc bánh không chỉ là món tráng miệng mà giống như một bức tranh sống động. Dù giá khá cao, nhưng tôi thấy hoàn toàn xứng đáng trong dịp sinh nhật”.

Giữa sự đa dạng của thị trường bánh ngọt tại Cố đô, những đóa hoa bay của Quỳnh Như vẫn giữ được giá trị riêng nhờ sự giao thoa tinh tế giữa ẩm thực và mỹ thuật.

Không dừng lại ở việc tạo ra những tác phẩm độc bản, nữ đầu bếp trẻ còn ấp ủ dự định tổ chức các buổi workshop trải nghiệm kỹ thuật hoa bay ngay tại Huế. “Tôi muốn lan tỏa vẻ đẹp của những đóa hoa bay, đồng thời tạo nên không gian trải nghiệm để kết nối những ai yêu mến loại hình trang trí bánh này. Để không chỉ có thể tự tay “vẽ” hoa lên bánh, người tham gia còn cảm nhận được sự kỳ công và thư thái mà nghệ thuật hoa bay mang lại”, Quỳnh Như chia sẻ.