  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 05/05/2026 17:19

Chọn nghề trong kỷ nguyên số

HNN - LTS: Mỗi mùa tuyển sinh đến, cùng với niềm hy vọng là không ít băn khoăn, trăn trở: Chọn ngành gì để phù hợp năng lực? Học ở đâu để phát huy thế mạnh? Và đâu là con đường bền vững giữa vô vàn lựa chọn đang ngày càng đa dạng…? Xuất phát từ nhu cầu đó, chuyên mục “Tuyển sinh” trên Huế ngày nay được xây dựng như một kênh thông tin thiết thực, đồng hành cùng phụ huynh và thí sinh trong hành trình quan trọng này. Chuyên mục sẽ được mở từ hôm nay - 5/5/2026 đến ngày 14/7/2026, trên các số nhật báo xuất bản vào ngày thứ Ba hằng tuần.

Chọn nghề giữa làn sóng AILựa chọn ngành nghề trong kỷ nguyên sốKinh nghiệm chọn ngành nghề trước mùa tuyển sinh

Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực, chuyện chọn nghề của học sinh không còn là lựa chọn cảm tính mà đòi hỏi sự hiểu biết về bản thân, nhận diện đúng xu hướng và chuẩn bị năng lực để thích ứng với thị trường lao động nhiều biến động.

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh 

Gắn với nhu cầu thị trường

Giữa tháng 4, hàng ngàn học sinh đến từ 9 trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn TP. Huế tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp với chủ đề “Lựa chọn ngành nghề trong kỷ nguyên công nghệ số và trí tuệ nhân tạo”, do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Không khí sôi nổi, hào hứng của chương trình cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh đối với việc định hướng nghề nghiệp trước ngưỡng cửa đại học.

TS. Huỳnh Ngọc Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn nhấn mạnh, những lĩnh vực như AI, công nghệ số, thiết kế vi mạch bán dẫn, thương mại điện tử hay công nghệ tài chính đang trở thành động lực tăng trưởng mới, mở ra nhiều cơ hội việc làm chất lượng cao.

Tư vấn cho các em học sinh, các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp tham gia chương trình đã mang đến nhiều góc nhìn đa chiều về xu hướng nghề nghiệp. Các diễn giả phân tích rõ tác động của công nghệ số và AI đến cấu trúc ngành nghề, đồng thời nhấn mạnh, AI không thay thế hoàn toàn con người mà đang tái định hình giá trị lao động, buộc người trẻ phải liên tục học hỏi, nâng cao kỹ năng để thích ứng.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chia sẻ về cách cân bằng giữa cơ hội và thách thức trong môi trường số, chỉ ra những “điểm tựa” quan trọng giúp người trẻ phát triển bền vững, như: Năng lực tự học, tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp và khả năng quản lý bản thân. Một số vấn đề mang tính xã hội cũng được đặt ra, đặc biệt là tác động của mạng xã hội và kết nối số đến đời sống tinh thần của giới trẻ. Từ đó, khuyến nghị học sinh cần biết cân bằng giữa thế giới ảo và các giá trị thực, xây dựng các mối quan hệ bền vững và phát triển nhân cách toàn diện.

Chọn nghề theo năng lực

Ngoài nhận diện xu hướng, các chuyên gia cũng đặc biệt lưu ý đến yếu tố cá nhân trong lựa chọn nghề nghiệp. Một lưu ý quan trọng khác là cần hình dung được công việc mình sẽ làm trong tương lai. Trong bối cảnh nhiều ngành nghề thay đổi nhanh chóng, người học cần chủ động tìm hiểu, từng bước xác định lĩnh vực phù hợp với năng lực và xu hướng phát triển.

Nguyễn Quỳnh Thảo Nhi, học sinh lớp 12A4, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ cho biết: “Chúng em vừa phải cân nhắc sở thích, năng lực của bản thân, vừa lo lắng về cơ hội việc làm sau này. Có quá nhiều thông tin về ngành nghề, xu hướng khiến việc lựa chọn đôi khi trở nên rối. Vì thế, những chương trình tư vấn hướng nghiệp như thế này rất hữu ích, giúp chúng em hiểu rõ hơn về ngành nghề và định hướng phù hợp với bản thân”.

Thực tế cho thấy, việc chọn nghề theo số đông hoặc theo gợi ý của gia đình vẫn khá phổ biến. Những ngành “hot”, gắn với công nghệ hay AI thường thu hút sự quan tâm lớn. Tuy nhiên, theo ông Lê Triều Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng, khi chọn nghề, học sinh cần cân nhắc ba yếu tố cốt lõi: Năng lực, sở trường và sở thích. Có những trường hợp đam mê một lĩnh vực nhưng thế mạnh lại nằm ở lĩnh vực khác, vì vậy việc hiểu đúng bản thân là điều rất quan trọng.

Cùng với đó, người học cần trang bị những kỹ năng nền tảng như giải quyết vấn đề, tư duy phân tích, làm việc nhóm, trình bày ý tưởng và khả năng tự học. Đây chính là “hành trang mềm” giúp các em thích nghi với một thị trường lao động luôn biến động.

Bài, ảnh: MINH HIỀN
 Từ khóa:
Chọnnghềtrongkỷ nguyên số
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Văn học Huế trong hành trình tìm tiếng nói mới

Những năm gần đây, lực lượng viết trẻ ở Huế dần hiện diện rõ trong đời sống văn chương, với sự góp mặt của nhiều cây bút thuộc các thế hệ 7X, 8X, 9X… Họ bước vào văn học từ những trải nghiệm riêng, mang theo những cách nhìn mới về con người và đời sống. Sự chuyển động này mở ra nhiều kỳ vọng, đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi về vị trí, bản sắc và con đường phía trước của văn học Huế.

Văn học Huế trong hành trình tìm tiếng nói mới
Nút chặn

Buổi tối trong căn nhà của Chung thường bắt đầu bằng những âm thanh quen thuộc. Tiếng bát đũa chạm vào nhau khô khốc.

Nút chặn
Lựa chọn ngành nghề trong kỷ nguyên số

Sáng 19/4, tại Trường THPT Hai Bà Trưng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế tổ chức Chương trình tư vấn hướng nghiệp năm 2026.

Lựa chọn ngành nghề trong kỷ nguyên số
Cạnh tranh trong kỳ thi lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đang đến gần trong bối cảnh số lượng học sinh lớp 9 tăng mạnh, khiến áp lực cạnh tranh năm nay gia tăng. Ngay sau Tết, nhiều học sinh đã bước vào giai đoạn ôn tập cao điểm, dồn sức củng cố kiến thức với mục tiêu giành suất vào các trường THPT công lập.

Cạnh tranh trong kỳ thi lớp 10

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top