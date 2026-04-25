Thích ứng với bối cảnh nghệ thuật đương đại

Tác phẩm “Lời thì thầm”

Không chỉ là niềm tự hào

Sinh viên Nguyễn Thị Thu Huyền - Khoa Mỹ thuật Tạo hình, Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế tâm sự, em vô cùng hạnh phúc và bất ngờ khi nhận được giải thưởng này.

Nói về ý tưởng sáng tác, Huyền chia sẻ, trong bối cảnh xã hội không ngừng biến đổi, giới trẻ ngày nay phải đối diện với nhiều áp lực từ học tập, thi cử đến sự cạnh tranh trong cuộc sống hiện đại. Thông qua loạt tác phẩm này, Huyền mong muốn diễn tả “sự bình yên” bằng cách tái thiết lập mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, từ đó gợi mở khả năng chữa lành.

Trong quá trình thực hiện tác phẩm, thử thách lớn nhất đối với Huyền là sự kiên trì. Việc vẽ từng chiếc lá, xử lý kỹ thuật chừa sáng và tách lớp được lặp lại nhiều lần dễ khiến em nản lòng. Đồng thời, em phải cân nhắc kỹ lưỡng cách các lớp lá chồng lên nhau, hướng chuyển động và sự đan xen để tạo nên một tổng thể hài hòa.

Thông điệp mà Huyền muốn gửi gắm là: Con đường giản dị nhất để tìm lại sự an yên chính là trở về với thiên nhiên. Huế - đúng với danh xưng “xứ thơ” - đã mang đến cho em nguồn cảm hứng dồi dào với vẻ đẹp thơ mộng, lãng mạn, góp phần nuôi dưỡng cảm xúc sáng tác.

Trong suốt quá trình thực hiện, Huyền nhận được sự quan tâm, hướng dẫn tận tình từ các thầy cô trong khoa, đặc biệt là giảng viên hướng dẫn. Huyền tin rằng, chỉ cần không bỏ cuộc, mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Điều quan trọng là luôn cố gắng, chăm chỉ và làm việc bằng tất cả sự say mê, nhiệt huyết.

Đa dạng phong cách

Thầy Hoàng Minh Tuyến, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Mỹ thuật Ứng dụng, Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế cho biết, giải thưởng năm nay có 34 tác phẩm được tuyển chọn. Các tác phẩm đa dạng về phong cách, từ biểu hiện, bán trừu tượng, hiện thực đến ý niệm; đồng thời phong phú về chất liệu như lụa, sơn mài, sơn dầu, acrylic, khắc gỗ, bút sắt và chất liệu tổng hợp. Nhìn chung, các tác phẩm đoạt giải cho thấy mặt bằng chất lượng tương đối tốt; các tác giả trẻ thể hiện tư duy tạo hình khá vững vàng, mạnh dạn thử nghiệm phương thức biểu đạt mới, khai thác nội dung mang tính đương đại.

Có thể thấy rõ hai yếu tố sáng tạo và bản sắc Huế được các tác giả quan tâm, khai thác theo hướng mới. Về tính sáng tạo, các tác giả có xu hướng cá nhân hóa trong cách thể hiện, kết hợp chất liệu và tiếp cận theo hướng ý niệm.

Về bản sắc Huế, điều đáng chú ý là các tác giả không chỉ dừng lại ở việc tái hiện những hình ảnh quen thuộc mà đã chuyển hóa thành cảm xúc, không khí và chiều sâu văn hóa thông qua nét vẽ, màu sắc, bố cục - thể hiện góc nhìn riêng của những người sinh ra, lớn lên và thấm đẫm văn hóa vùng đất này.

Nói về xu hướng sáng tác của sinh viên hiện nay, thầy Tuyến cho biết, nếu như trước đây sinh viên thường thiên về tả thực và các đề tài truyền thống thì hiện nay đã có xu hướng tiếp cận theo hướng biểu hiện cá nhân, tâm lý và đời sống đương đại nhiều hơn.

Trong thời gian tới, Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế sẽ tập trung vào một số định hướng chính: Tăng cường phát hiện tài năng thông qua các hoạt động học thuật như workshop, triển lãm, cuộc thi nội bộ; đẩy mạnh kết nối với thực tiễn sáng tạo thông qua hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp và không gian nghệ thuật; tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng kết hợp giữa nền tảng tạo hình truyền thống và tư duy nghệ thuật đương đại. Mục tiêu lâu dài là xây dựng lực lượng nghệ sĩ trẻ có nền tảng học thuật vững chắc, tư duy sáng tạo độc lập và khả năng thích ứng với bối cảnh nghệ thuật đương đại.