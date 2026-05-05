14 đội tham gia Giải bóng chuyền truyền thống Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

ClockThứ Ba, 05/05/2026 21:12
HNN.VN - Tối 5/5, tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã diễn ra lễ khai mạc Giải bóng chuyền truyền thống viên chức, người lao động lần thứ 29 - năm 2026 do Công đoàn cơ sở trường tổ chức.

Tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng 

Diễn ra đến 18/5, tại sân bóng chuyền Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, giải đấu quy tụ 14 đội bóng đến từ 20 công đoàn bộ phận tham gia. Đây là giải đấu thường niên, tạo sân chơi lành mạnh, không khí vui vẻ, đoàn kết, giao lưu giữa các đơn vị trong nhà trường. Qua đó, tuyển chọn vận động viên thi đấu Giải bóng chuyền Công đoàn Đại học Huế.

Đặc biệt, Giải bóng chuyền truyền thống viên chức, người lao động lần thứ 29 – năm 2026 là một trong chuỗi hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế; kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 51 năm Ngày giải phóng Huế; Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
