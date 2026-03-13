Du lịch online qua những video

Hình ảnh từ video trải nghiệm của Đào Hữu Quý

Chuyện Huế lên mạng xã hội

Gần đây, kênh TikTok của Đào Hữu Quý gây chú ý với những video chia sẻ về văn hóa Huế. Nội dung của Quý thường xoay quanh những món ăn truyền thống, làng nghề hay những câu chuyện đời sống tưởng chừng rất nhỏ của người Huế. Không cầu kỳ về kỹ xảo, các video được xây dựng từ chính trải nghiệm của người làm nội dung.

Theo Quý, mỗi nhà sáng tạo nội dung đều có cách riêng để kể câu chuyện của mình. “Trên mạng xã hội có rất nhiều người làm nội dung, mỗi người có cách thu hút người xem khác nhau. Mình hợp với cách làm video chân thật. Mình trải nghiệm nghề hay món ăn đó, cảm nhận rồi chia sẻ lại dưới góc nhìn cá nhân”, anh nói.

Điều khiến Quý ấn tượng nhất là phản hồi từ khán giả. Trong nhiều video về các món ăn truyền thống, anh nhận được những bình luận từ những người lớn tuổi. “Có nhiều cô chú khoảng 50 - 70 tuổi để lại bình luận rằng lâu lắm rồi mới thấy lại món ăn hay nghề này. Đó chính là điều mình mong muốn, là lưu lại những ký ức mà thế hệ trước từng trải nghiệm nhưng dần bị mai một”, Quý chia sẻ.

Một điểm dễ nhận ra trong các video của Quý là hình ảnh áo dài. Ban đầu anh chỉ chia sẻ về món ăn hay nghề xưa của Huế, nhưng sau đó quyết định mặc áo dài trong mỗi video như một phong cách riêng. “Một người bạn hỏi mình rằng tại sao là người Huế mà không tạo thêm một ấn tượng nào đó ngoài giọng nói hay nội dung. Mình nghĩ công việc của mình trước đây gắn với áo dài, Huế cũng gắn liền với áo dài truyền thống nên mình quyết định mặc áo dài trong các video. Đó cũng là một cách quảng bá hình ảnh Huế”, Quý nói.

Huế còn nhiều những bạn trẻ khác cũng đang góp phần lan tỏa hình ảnh Huế theo cách riêng. Các trang như Trân Ơi hay Về Huế đi em thường xuyên đăng tải những hình ảnh, video về thiên nhiên, phố xá và nhịp sống thường ngày của thành phố. Những khung hình bình dị về sông Hương, những con phố nhỏ hay góc quán quen đã tạo nên một Huế gần gũi, đời thường nhưng đầy cảm xúc. Chính sự giản dị trong cách kể chuyện ấy khiến nhiều người xem, đặc biệt là những người chưa từng đến Huế, cảm thấy tò mò và mong muốn được trải nghiệm thực tế. Sự đa dạng trong cách kể, từ lưu giữ ký ức văn hóa đến ghi lại những khoảnh khắc đời thường, đang góp phần tạo nên một “bản đồ cảm xúc” về Huế trên không gian mạng.

Mời gọi

Bên cạnh các kênh cá nhân và fanpage, một số dự án nghệ thuật cũng đang tận dụng mạng xã hội để lan tỏa hình ảnh Huế một cách sáng tạo. Tiêu biểu là chương trình “H.U.É - Khi vẻ đẹp cất lời” do các bạn trẻ thuộc Hồn Việt Event thực hiện.

Chương trình được tổ chức định kỳ 2 - 3 tháng một lần tại những địa điểm du lịch đặc trưng của Huế, như hai bờ sông Hương hay ngôi nhà rường ở Khe Tre. Không chọn sân khấu hoành tráng, H.U.É đặt âm nhạc giữa không gian đời sống, nơi cảnh sắc thiên nhiên và cảm xúc con người hòa quyện.

Theo Hoàng Tiến Nghĩa, một trong ba người sáng lập Hồn Việt Event, việc ghi hình và đăng tải các video là cách để dự án lan tỏa rộng hơn. “Nếu chương trình trực tiếp chỉ phục vụ một số lượng khán giả nhất định tại thời điểm đó, thì các video trên mạng xã hội có thể tiếp tục kể câu chuyện của Huế cho nhiều người hơn, ở nhiều nơi khác nhau”, Nghĩa chia sẻ.

Những trích đoạn từ các buổi biểu diễn trực tiếp thường được đăng tải trên TikTok, Facebook hay Instagram, ghi lại khoảnh khắc âm nhạc vang lên giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng của thành phố. “Mạng xã hội là cầu nối để H.U.É bước ra khỏi phạm vi địa phương. Khán giả ở nhiều nơi có thể cảm nhận được không gian và tinh thần của chương trình qua những video ngắn”, Nghĩa nói.

Thực tế, đã có không ít khán giả biết đến chương trình qua các video trên mạng xã hội rồi tìm đến khi có dịp thăm Huế. Những đoạn clip ghi lại hoàng hôn trên cầu Gỗ Lim hay không gian âm nhạc tại công viên Bia Quốc Học bên dòng Hương đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo Nghĩa, trong tương lai, mạng xã hội có thể trở thành một “kênh du lịch”, bởi khi người xem cảm nhận được bầu không khí của một buổi hoàng hôn bên sông Hương hay một buổi biểu diễn âm nhạc giữa thiên nhiên, họ sẽ dễ nảy sinh mong muốn đến tận nơi để trải nghiệm.

Từ góc nhìn đó, những video ngắn không chỉ đơn thuần là nội dung giải trí, mà còn có thể trở thành lời mời gọi đối với du khách. Khi hình ảnh, âm nhạc và câu chuyện về Huế được lan tỏa một cách tự nhiên, mạng xã hội đang góp phần đưa vùng đất Cố đô đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Tuy nhiên, để xu hướng này phát huy hiệu quả lâu dài, việc hỗ trợ và định hướng cho các hoạt động sáng tạo nội dung về văn hóa, du lịch cũng trở nên cần thiết. Khi những người trẻ yêu Huế có thêm điều kiện để kể câu chuyện của mình một cách bài bản hơn, các nền tảng số hoàn toàn có thể trở thành một kênh quảng bá quan trọng, góp phần đưa Huế trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch.